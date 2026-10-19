Unii utilizatori OpenCode Console au raportat cheltuieli neautorizate de peste 1.000 de dolari pe conturile pentru servicii de inteligență artificială. Pentru cei afectați, compania cere revocarea și înlocuirea cheilor de acces direct la fiecare furnizor, iar rambursările sunt în curs.

Informațiile au fost relatate de TechCrunch. OpenCode a anunțat sâmbătă, 17 octombrie 2026, că atacatorii intraseră într-un sistem mai vechi în noaptea precedentă. Compania a descris incidentul astfel pe X: „Am avut o breșă de securitate noaptea trecută, legată de un atac de distilare la scară largă, care a afectat 1,4% dintre utilizatorii OpenCode Console”.

Despre informarea utilizatorilor afectați, compania a adăugat: „I-am notificat pe toți în această dimineață prin e-mail”.

We had a security breach last night related to a large scale distillation attack that impacted 1.4% of OpenCode Console users We have notified them all this morning via email. If you did not get an email you were not impacted, it was a subset of users who had external providers… — OpenCode (@opencode) October 17, 2026

Cheltuielile raportate diferă de rambursările anunțate

Dezvoltatorii au semnalat pe Reddit și X alerte de cheltuieli și utilizări neautorizate ale conturilor. Unul dintre ei a relatat că, înainte de culcare, primise alerte de consum de la OpenAI, Anthropic și Google AI. Alte relatări indicau sute de dolari pentru conturi individuale.

There's something very odd going on with "distillation" if a cyber attack to steal api keys is looped under the same term. Same goes with looping together the model transfer stations to China. It's not clear why the volume is so high and how it's related to model training. https://t.co/fkogyd8GKF — Nathan Lambert (@natolambert) October 17, 2026

Furnizorii au intervenit asupra accesului și a sumelor consumate, prin măsuri diferite:

Anthropic a blocat cheile despre care a considerat că fuseseră expuse.

Google a dezactivat, la rândul său, cheile identificate drept posibil compromise.

OpenAI a declarat că a colaborat cu OpenCode pentru restabilirea accesului și rambursarea creditelor consumate în atac către clienții serviciilor sale accesate prin API.

Solicitarea de înlocuire privește cheile din Console

OpenCode este un agent de programare cu inteligență artificială și cod sursă deschis, folosit ca alternativă la Claude Code și Cursor. Platforma sa online, OpenCode Console, permite unor utilizatori să păstreze în spațiile de lucru chei API, adică parole digitale prin care accesează serviciile furnizorilor de modele.

Aplicația cu cod sursă deschis și instrumentul folosit prin comenzi text nu au fost afectate. Dax Raad, cofondator OpenCode, a delimitat produsele într-un mesaj pe X: „Rețineți că este vorba despre OpenCode Console, nu despre OpenCode în sine; acele chei nu ajung niciodată la noi”.

PSA: if you ever used API keys in @opencode you may want to monitor or revoke those keys immediately. Seems a legacy system was hacked overnight. I saw my Open AI, Anthropic, and Google AI spend alerts all fire off before going to bed wondering what was going on. Though only… — Chris Sinco (@csinco) October 17, 2026

Pentru identificarea conturilor vizate și oprirea folosirii cheilor expuse, indicațiile companiei sunt:

Notificarea prin e-mail identifică utilizatorii afectați; potrivit OpenCode, cei care nu au primit mesajul nu au fost afectați.

Cheile compromise trebuie revocate direct la furnizorii serviciilor respective.

Înlocuirea lor trebuie făcută tot la fiecare furnizor, nu doar în spațiul de lucru din Console.

OpenCode nu a explicat cum au pătruns atacatorii în sistemul vechi, cum erau stocate cheile API și care a fost amploarea completă a folosirii lor abuzive.

OpenCode a asociat breșa cu distilarea, un proces care folosește un volum mare de răspunsuri generate de modele. Cheile scurse pot facilita obținerea acestor răspunsuri inclusiv pentru utilizatori din țări cu acces restricționat la modele americane. Unii sceptici au contestat însă încadrarea incidentului, considerând că folosirea cheilor pentru distilare rămâne o ipoteză, nu un fapt demonstrat.

Filtrele modelelor au întrerupt analiza codului malițios

Raad a relatat că tentativele de pătrundere în sistemele OpenCode au continuat fără întrerupere timp de 48 de ore. Echipa a menținut permanent în funcțiune agenți de inteligență artificială pentru apărare.

Modelele folosite la investigare au ajutat inițial, dar au început să refuze analiza atunci când codul malițios examinat le activa filtrele de siguranță, potrivit cofondatorului. El și-a exprimat frustrarea față de această limitare.

We’ve been working with OpenCode on yesterday’s breach and have revoked Claude API keys we believe were affected. If you saved a key in OpenCode and want to be extra careful, please create a new one! https://t.co/25s4VX1rfw — Lydia Hallie ✨ (@lydiahallie) October 17, 2026

Ulterior, compania a primit acces la programul OpenAI Daybreak Blue. Acesta oferă utilizatorilor verificați modele mai puțin predispuse să refuze solicitările pentru activități defensive de securitate. Raad a spus că accesul a îmbunătățit capacitatea echipei de a investiga atacul.

În iulie, Hugging Face, companie care operează o platformă de inteligență artificială, relatase un obstacol similar: modelele comerciale îi blocaseră analiza jurnalelor unei intruziuni realizate de agenți autonomi. OpenAI a dezvăluit ulterior că aceștia erau propriile modele, utilizate într-un test cu protecții reduse.

Hugging Face a formulat problema într-o postare pe blog: „Măsurile de protecție nu pot distinge între cineva care răspunde unui incident și un atacator”. Cercetători în securitate au reclamat restricții inconsecvente, iar unii au trecut la modele străine cu ponderi deschise, ale căror parametri pot fi descărcați și folosiți local.

David Sacks, copreședinte al Consiliului prezidențial al consilierilor pentru știință și tehnologie, President’s Council of Advisors on Science and Technology, a reacționat pe X: „OpenCode (și, mai devreme, Hugging Face) s-au lovit de același obstacol în timpul atacului: modelele de frontieră au refuzat să analizeze tocmai exploatările necesare apărării, deoarece încărcăturile malițioase au declanșat filtrele de siguranță. Măsurile de protecție au avut efectul opus”.

We are aware of the OpenCode security incident involving Gemini API keys stored in OpenCode. We've blocked exposed API keys are working with impacted customers and OpenCode. If you used an API key with OpenCode: create a new key in AI Studio, delete the old one, and review your… https://t.co/NdJV0itu55 — Evan Otero (@EvanOtero) October 17, 2026

Incidentul continuă pe fondul altor atacuri asistate de inteligență artificială

Breșa s-a produs în aceeași noapte în care OpenCode a oferit gratuit utilizatorilor modelul GLM-5.3-Flash. Cercetătorii care studiază modelele cu ponderi deschise au remarcat că familia GLM-5.3 se apropia, prin capacitățile de securitate cibernetică, de niveluri asociate anterior unor modele cu acces restricționat, precum Claude Mythos Preview de la Anthropic.

Our team worked with OpenCode to have their users who are also OpenAI API customers back in business and any credits refunded which would have been drawn in the attack. Also, you can request Daybreak Blue access to use our cyber permissive setup for defense. Do not wait until… — Tibo (@thsottiaux) October 19, 2026

Mai devreme în aceeași lună, compania de securitate cibernetică CrowdStrike a afirmat că un hacker din China probabil folosise Claude și un agent de testare a penetrării, care caută vulnerabilități în sisteme, în atacuri asupra unor bănci sud-coreene.

În săptămâna precedentă, agenția de securitate cibernetică a Indiei avertizase că agenți de inteligență artificială, inclusiv unii testați de companii din domeniu, ajunseseră fără autorizare în sistemele unor organizații indiene.

OpenCode spune că incidentul său este încă în desfășurare.