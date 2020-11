Platformele de pariuri online iti ofera libertate deplina! Alegi un sport sau pariezi pe mai multe?

Oferta de pariuri online este, in prezent, extrem de diversificata. Poti miza pe orice rezultat, orice sport si orice echipa sau sportiv, oricand si de oriunde. Mai mult decat atat, poti construi strategiile si biletele direct pe tableta sau pe smartphone, asadar accesibilitatea este deosebita.

Cu atatea optiuni la dispozitie, insa, care este abordarea potrivita pentru a paria in mod eficient? Ar trebui sa profiti de intrega oferta sau sa alegi un singur sport in care sa te specializezi? Descopera, mai jos, avantajele si dezavantajele acestor doua variante!

Parierea pe un singur sport – avantaje

Evident, incepatorii sunt sfatuiti sa experimenteze cu diferite optiuni de pariuri online din cadrul sportului pe care il cunosc cel mai bine. Cu toate acestea, multi pariori cu experienta au strategii de succes bazate pe un singur sport sau chiar pe meciurile unei singure competitii. Iata care sunt avantajele parierii pe o singura disciplina sportiva!

– Este mai usor sa te specializezi intr-un singur sport. Indiferent de parerile pe care le auzi sau increderea cu care sunt oferite aceste pareri, este foarte dificil sa cunosti mai multe sporturi indeaproape. Poate dura ani pana sa deprinzi cunostinte aprofundate despre o disciplina sportiva, iar pentru aceasta va trebui sa studiezi analize, statistici si rezultate. Trebuie sa cunosti jocul, echipele, competitiile, sportivii, antrenorii si multe alte detalii importante.

– Este mai usor sa retii informatiile de actualitate. Televiziunile sportive difuzeaza o multitudine de sporturi si competitii, de la fotbal si tenis la snooker si MotoGP. Cu toate ca incepi sa cunosti sportivii si sportul in sine atunci cand urmaresti o competitie, poate fi foarte dificil sa construiesti o strategie eficienta care inglobeaza toate aceste sporturi. Astfel, iti va fi greu sa ramai la curent cu stirile, suspendarile, transferurile, accidentarile si celelalte detalii de ultima ora care pot afecta o strategie de pariuri.

Parierea pe un singur sport – dezavantaje

Provocarile fac parte din viata de zi cu zi, iar majoritatea pariorilor sunt atrasi de castigurile pe care le implica riscul. Daca vrei sa incluzi mai multe sporturi pe fiecare bilet de pariuri online, va trebui sa acorzi atentie fotbalului, tenisului, handbalului, galelor UFC sau altui sport pe care il urmareai doar pentru divertisment pana acum. Cu toate acestea, multi isi concentreaza eforturile numai asupra unei discipline sportive anume. Daca alegi sa pariezi doar pe fotbal, de exemplu, iata ce dezavantaje vei avea!

– Sezonul competitional are pauze lungi. Multe sporturi, inclusiv fotbalul, nu se desfasoara pe intreaga perioada a anului, astfel incat ei putea face pariuri online numai timp de 7-8 luni pe an. Daca vrei sa poti paria oricand, trebuie sa te orientezi catre tenis (care are pauze foarte mici) sau sa alegi cel putin doua sporturi.

– Pierderea unor oportunitati excelente. Daca alegi sa te concentrezi numai pe fotbal, probabil ca vei reusi sa dezvolti strategii mai eficiente atunci cand urmaresti toate stirile si informatiile zilei. Cu toate acestea, parierea pe un singur sport poate fi si un dezavantaj.

Marile evenimente sportive sunt adesea insotite de promotii, bonusuri si cote marite in cadrul ofertelor de pariuri online. Astfel, daca esti la curent cu noutatile din fotbal, tenis si handbal, vei putea “prinde” toate meciurile tari si promotiile aferente pe biletele tale.