Banii din YouTube și rețele sociale nu au un tarif fix pe vizualizare: venitul depinde de plățile platformei, de colaborările cu firme și de ce vinzi tu. Dacă ai un venit net anual de 60.000 de lei din activitate independentă în 2026, îți rămân aproximativ 37.665 de lei după taxe, într-un calcul orientativ făcut după regulile publicate de ANAF la 22 aprilie 2026, fără excepții fiscale.

Venitul net din acest exemplu înseamnă încasările din care ai scăzut deja cheltuielile deductibile. Nu este suma pe care o produce un anumit număr de vizualizări și nici un câștig promis de platformă.

Când poți începe să încasezi

Pragurile de mai jos arată când poți cere acces la anumite programe, nu câți bani vei primi. Condițiile YouTube erau valabile la 28 octombrie 2026; informațiile Facebook sunt din martie 2026, iar cele despre programul de recompense TikTok au fost publicate la 18 martie 2024.

Platformă și program Condiții de acces Din ce poți încasa YouTube, acces pentru susținerea de la public 500 de abonați, 3 încărcări publice în ultimele 90 de zile și fie 3.000 de ore de vizionare eligibile în ultimele 365 de zile, fie 3 milioane de vizionări Shorts în ultimele 90 de zile Abonamente și funcții prin care publicul trimite bani; nu încă reclame pe clipuri YouTube, reclame și Premium 1.000 de abonați și fie 4.000 de ore de vizionare eligibile în ultimele 365 de zile, fie 10 milioane de vizionări Shorts în ultimele 90 de zile Reclame pe clipuri, reclame în Shorts și venituri din YouTube Premium Facebook Content Monetization Acces pe bază de invitație; Meta nu publică un prag unic de urmăritori Plăți după performanța conținutului eligibil, inclusiv clipuri, fotografii și postări text TikTok Creator Rewards În regiunile unde funcționează: cel puțin 18 ani, 10.000 de urmăritori și 100.000 de vizionări în ultimele 30 de zile Recompense pentru clipuri originale mai lungi de un minut TikTok One Cel puțin 18 ani, 10.000 de urmăritori, 1.000 de vizualizări ale postărilor și 3 postări în ultimele 30 de zile; cerințele pot varia după regiune Colaborări cu firme, nu un tarif fix pe vizualizare

România este inclusă în programul extins YouTube, potrivit condițiilor publicate de platformă. Pentru înscriere mai sunt necesare respectarea regulilor canalului, lipsa avertismentelor active, verificarea în doi pași și un cont AdSense pentru YouTube. Din 1 februarie 2027, YouTube a anunțat că noii creatori vor avea nevoie de 8.000 de ore de vizionare sau 20 de milioane de vizionări Shorts pentru acces la reclame și Premium, pe lângă cei 1.000 de abonați; schimbarea anunțată nu îi privește pe creatorii deja acceptați.

Pe Facebook, interesul pentru program se poate trimite din tabloul profesional al contului. Pentru TikTok, verifică în secțiunea de monetizare ce programe sunt disponibile contului tău din România: pragurile Creator Rewards nu înseamnă că programul este activ pentru orice cont românesc. Pe Instagram, verifică opțiunile din panoul profesional al contului, fără să te bazezi pe un prag de urmăritori prezentat drept valabil pentru toată România.

Cum estimezi banii din vizionări

Pe YouTube, caută în datele canalului venitul la 1.000 de vizionări, numit RPM. Împarte vizionările la 1.000 și înmulțește rezultatul cu RPM-ul tău: acesta este punctul de plecare pentru o estimare, nu o sumă garantată. RPM-ul este calculat după partea reținută de YouTube și include inclusiv vizionări fără reclamă, dar nu include sponsorizările sau vânzările tale.

Nu confunda RPM cu prețul plătit de firma care cumpără reclama, numit CPM. YouTube arată că partea creatorului este de 55% din veniturile nete pentru reclamele de pe pagina clipurilor, de 45% din venitul alocat creatorului pentru Shorts și de 70% din veniturile nete pentru abonamente și funcțiile de susținere de la public. Aceste procente nu transformă fiecare vizualizare într-o plată.

Ține separat venitul din reclame și abonamente de banii din afiliere, sponsorizări, produse sau servicii proprii. Pe Facebook, plata depinde de performanța conținutului eligibil, nu de un preț public fix pentru fiecare vizualizare. Și pentru TikTok contează vizionările care îndeplinesc regulile programului, nu doar totalul afișat sub clip.

Cum închei o colaborare plătită

O firmă poate plăti pentru o postare chiar dacă platforma nu îți plătește încă reclamele. Înainte de publicare, stabilește în scris ce livrezi și ce sumă încasezi.

Cere denumirea legală și CUI-ul firmei și verifică datele ei în Registrul Comerțului. Nu plăti o pretinsă taxă de activare ca să primești colaborarea. Trece în contract sau în comanda fermă platforma, postările, termenul, numărul de modificări cerute, exclusivitatea și dreptul firmei de a refolosi ori promova conținutul. Stabilește dacă suma este brută sau netă, cine suportă eventualele rețineri și TVA, cum și când se face plata. Păstrează contractul, factura, raportul campaniei și extrasul bancar. Marchează clar clipul sponsorizat drept publicitate. Legea audiovizualului interzice publicitatea comercială mascată.

Ce taxe poți datora în România

ANAF arată, în broșura din 9 februarie 2023, că și produsele, serviciile sau călătoriile primite pentru postări sunt venituri impozabile, nu doar banii virați în cont. Dacă lucrezi regulat, pe cont propriu, iar activitatea îndeplinește criteriile legale, venitul poate fi încadrat la activități independente și trebuie să te înregistrezi și să te autorizezi. Faptul că platforma plătește din străinătate nu scoate de sub regulile din România o activitate independentă desfășurată aici.

În sistem real, scazi cheltuielile deductibile din încasări ca să afli venitul net. Pentru 2026, regulile explicate de ANAF la 22 aprilie prevăd impozit de 10% asupra venitului net impozabil după scăderea contribuțiilor datorate, contribuție la pensie de 25% când sunt atinse pragurile și contribuție la sănătate de 10%, cu plafonul anual aplicabil.

În exemplul cu 60.000 de lei venit net anual, contribuția la pensie este 12.150 de lei, cea la sănătate este 6.000 de lei, iar impozitul este 4.185 de lei. Calculul folosește baza minimă de 48.600 de lei pentru contribuția la pensie, indicată de ANAF pentru pragul de 12 salarii minime în anul fiscal 2026. Materialele ANAF folosesc salariul de referință de 4.050 de lei pentru aceste praguri anuale, deși salariul minim brut general a crescut la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

O colaborare ocazională plătită de o firmă poate avea alt tratament: ANAF indică pentru veniturile din alte surse un impozit final de 10%, reținut de plătitor. Pentru drepturi de autor reale plătite de o firmă, regula prezentată de ANAF în octombrie 2026 permite scăderea unei cote de cheltuieli de 40% din suma brută și reținerea impozitului de 10% din rest; pot apărea separat obligații privind pensia și sănătatea. Numele pus pe contract nu schimbă singur felul activității desfășurate.

Pentru veniturile din 2026 care trebuie declarate de tine, termenul general al Declarației unice și al plății este 25 mai 2027. Raportarea unor date de către platforme către ANAF, prin regulile DAC7, nu ține locul declarației tale și nu adaugă, prin ea însăși, un impozit nou.