Pentru o pensie de 8.000 de lei brut, cu 35 de ani de contribuții, ți-ar trebui orientativ un salariu brut lunar de 24.297 de lei fără Pilonul II sau de 29.997 de lei dacă toate lunile ar fi calculate cu cota actuală a Pilonului II. Aceste sume presupun că salariul tău păstrează, an de an, același raport față de media folosită la calculul pensiei; nu garantează cât vei primi la pensionare.

Calculul privește doar pensia publică, înainte de eventuale taxe. Pentru ținta de 8.000 de lei sunt necesare aproximativ 98,76543 puncte, deoarece valoarea punctului de referință este de 81 de lei în 2026. O parte dintre puncte poate veni din anii de contribuții care depășesc 25 de ani.

Cât ar trebui să fie salariul brut

Tabelul pornește de la cei 81 de lei valabili în 2026 și folosește ca reper salariul mediu brut de 9.192 de lei aplicat la calcul din 30 martie 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Prima variantă nu aplică reducerea punctelor pentru Pilonul II. A doua presupune, doar pentru comparație, că fiecare lună din întreaga carieră ar avea reducerea actuală, de 0,81.

Ani de contribuții Puncte pentru vechimea peste 25 de ani Salariu brut lunar fără Pilonul II, lei Salariu brut lunar cu reducerea actuală pentru Pilonul II în toate lunile, lei 15 0 60.523 74.720 20 0 45.393 56.040 25 0 36.314 44.832 30 2,50 29.496 36.414 35 6,25 24.297 29.997 40 11,25 20.111 24.828 45 16,25 16.855 20.809

Sumele sunt echivalente orientative la reperul salarial din 2026, nu salarii care ar trebui să rămână neschimbate în lei de-a lungul carierei. Într-o carieră reală, salariul și media cu care este comparat se schimbă de la un an la altul.

Cum se adună punctele

Pentru fiecare lună, împarți salariul brut pentru care s-a plătit contribuția la pensie la media salarială folosită la calcul pentru acea perioadă. Pentru lunile în care ai contribuit la Pilonul II, aplici reducerea punctajului public valabilă atunci. Cu cotele din 2026, punctajul se înmulțește cu 0,81. Faci media punctelor din cele 12 luni ale anului, aduni punctajele anuale și punctele pentru vechimea de peste 25 de ani, apoi înmulțești totalul cu valoarea punctului de referință.

De exemplu, pentru o lună de după 30 martie 2026, un salariu brut de 9.192 de lei este egal cu media folosită la calcul în acea perioadă și produce un punct lunar înainte de reducerea pentru Pilonul II. Dacă se aplică reducerea actuală, rămân 0,81 puncte pentru pensia publică. Pentru lunile de la 1 ianuarie până la 29 martie 2026, media folosită la calcul a fost de 8.620 de lei, potrivit precizărilor CNPP din 3 aprilie 2026.

Casa Națională de Pensii Publice arată, într-o explicație actualizată la 6 noiembrie 2024, că punctele pentru vechimea de peste 25 de ani cresc pe trepte: câte 0,50 pe an până la 30 de ani de contribuții, câte 0,75 pe an între 30 și 35 de ani și câte un punct pe an peste 35 de ani. La 35 de ani se strâng astfel 6,25 puncte, incluse în tabel.

Ce schimbă Pilonul II

În 2026, contribuția angajatului pentru pensie este de 25% din venitul luat în calcul. Din aceasta, 4,75 puncte procentuale merg la Pilonul II pentru cei care participă; nu este o plată în plus. Pentru lunile cu această cotă, punctele pensiei publice se înmulțesc cu 0,81, potrivit CNPP. Banii trimiși la Pilonul II sunt pentru o pensie privată separată, care nu intră în ținta de 8.000 de lei din tabel.

Nu fiecare lună de muncă a avut cota de acum. De aceea, o carieră în care ai contribuit la Pilonul II trebuie calculată lună cu lună, nu prin aplicarea lui 0,81 la toți anii. Pentru perioadele de dinainte de 1 septembrie 2024 se folosesc mediile salariale corespunzătoare acelor perioade; pentru lunile noi se folosește media stabilită pentru calculul pensiilor în anul respectiv.

De ce salariul de azi nu garantează pensia

Legea nr. 360/2023 stabilește, ca regulă generală, vârsta standard de pensionare la 65 de ani, cel puțin 15 ani de contribuții și 35 de ani pentru perioada completă de contribuții, cu trecerile treptate prevăzute de lege. Cei 15 ani din tabel nu înseamnă că pensia poate fi cerută după 15 ani de muncă, indiferent de vârstă.

Pensia se calculează din veniturile pentru care ai contribuit de-a lungul întregii cariere, nu doar din ultimul salariu. Valoarea punctului de referință este fixată la 81 de lei pentru 2026, iar prevederile privind majorarea sa anuală încep să se aplice din 2027, potrivit Legii nr. 141/2025. Suma de 8.000 de lei din acest ghid este brută; cât ar rămâne de încasat la pensionare depinde și de regulile fiscale aplicabile atunci.