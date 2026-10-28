Dreptul de a aduce curent din Bulgaria în România în noiembrie 2026 a fost adjudecat la 8,87 euro/MWh, potrivit G4Media, care a relatat pe 28 octombrie și participarea a 66 de firme la licitație. Acesta este prețul pentru folosirea unei părți din capacitatea de trecere dintre țări, nu prețul curentului cumpărat separat.

Pentru gospodării, cei 8,87 euro/MWh nu se adaugă automat la factură. Costul este plătit de firmele care cumpără dreptul de trecere. Prețul plătit de un client depinde de contractul său cu furnizorul, nu doar de rezultatul acestei licitații.

Ce cost a fost stabilit pentru noiembrie

Licitațiile lunare pentru capacitatea dintre România și Bulgaria sunt organizate prin JAO, potrivit Transelectrica. Acest mod de alocare exista deja înaintea licitației pentru noiembrie. Firmele care obțin capacitate trebuie să cumpere separat și energia pe care vor să o aducă.

Pe factura unei gospodării, prețul energiei și tarifele pentru transport, distribuție și sistem sunt componente distincte, arată ANRE. Tariful de transport de pe factură nu este prețul dreptului de trecere stabilit la această licitație.

Când se poate schimba factura

Furnizorii stabilesc prețul la care vând energia clienților, în limitele legii. Dacă un furnizor schimbă prețul din contract, trebuie să anunțe clientul cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea noului preț. Licitația dintre firme nu schimbă singură prețul din contractul unei gospodării.

Ce poate verifica un client

Verifică pe factură perioada facturată, prețul energiei și celelalte componente ale sumei de plată.

Dacă prețul a crescut, caută notificarea furnizorului și data de la care se aplică schimbarea.

Cere furnizorului, în scris, explicația și calculul sumei. Dacă răspunsul nu lămurește factura, poate sesiza ANRE cu reclamația trimisă furnizorului și cu răspunsul primit sau dovada trimiterii.