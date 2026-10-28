Pentru a afla câți bani are în Pilonul II, o persoană face două verificări diferite. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) îi arată la ce fond este înscrisă, dar nu și suma din cont. Banii strânși se văd în contul online oferit de administratorul fondului.

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a lansat la 20 octombrie 2026 asistentul „Domnul Pensionescu”, care răspunde la întrebări despre pensia privată. Asistentul nu poate vedea conturile oamenilor și nu le poate spune câți bani au adunat.

Cum se găsesc fondul și suma

Verificarea începe la ASF și continuă la administratorul fondului:

Persoana completează formularul ASF pentru identificarea fondului cu numele, prenumele și CNP-ul. Formularul cere confirmarea că datele îi aparțin și acordul pentru prelucrarea lor.

După ce află fondul și administratorul, persoana intră pe site-ul oficial al administratorului și își creează sau își accesează contul. Pașii de înregistrare diferă de la un administrator la altul.

În contul administratorului poate vedea suma strânsă și istoricul contribuțiilor. Formularul ASF nu afișează aceste informații.

Există și o verificare fără accesarea contului online. Administratorul trebuie să trimită gratuit, până la 15 mai în fiecare an, informarea despre cont pentru situația de la 31 decembrie a anului precedent. Aceasta arată valoarea în lei, numărul de unități de fond și contribuțiile lunare.

Suma din informarea anuală poate fi diferită de cea văzută ulterior în contul online: scrisoarea arată valoarea de la sfârșitul anului trecut. Potrivit Legii nr. 411/2004, valoarea contului depinde de numărul unităților de fond deținute și de prețul lor la data calculului. Prin urmare, ea nu este neapărat egală cu totalul contribuțiilor virate.

Dacă informarea anuală nu a ajuns sau conține date greșite, participantul poate cere administratorului informații și corectarea datelor. Istoricul lunar din informare îl ajută să arate ce contribuție trebuie verificată.

Verificarea nu înseamnă retragere

La 28 octombrie 2026, regulile de plată la pensionare permit, la cerere, încasarea banilor din Pilonul II deodată sau în rate pe cel mult cinci ani, potrivit normei ASF nr. 27/2017. Noua regulă prin care se poate lua deodată cel mult 30% din suma transferată pentru plată nu se aplică încă. Legea nr. 2/2026 intră în vigoare la 5 ianuarie 2027.