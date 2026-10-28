BNP Paribas a anunțat pe 28 octombrie 2026 că începe din 2 noiembrie să își cumpere acțiuni, în limita a 1,3 miliarde de euro. Cei cu acțiuni BNP Paribas nu primesc automat o parte din acești bani. Suma este plafonul cumpărărilor, nu o plată promisă fiecărui acționar.

Banca a primit aprobarea Băncii Centrale Europene. Cumpărările vor fi făcute pe bursă printr-o firmă independentă, iar acțiunile cumpărate vor fi anulate. Programul nu obligă banca să cheltuiască tot plafonul și nu stabilește un preț la care să poată vinde fiecare acționar.

Ce se întâmplă dacă un acționar păstrează titlurile

Acționarul care nu vinde își păstrează acțiunile, fără să primească bani din răscumpărare. După anularea titlurilor cumpărate de bancă, vor rămâne mai puține acțiuni în circulație. Aceasta poate mări partea din bancă reprezentată de o acțiune rămasă, dar nu garantează creșterea prețului ei la bursă.

Răscumpărarea este diferită de dividend, care se plătește acționarilor îndreptățiți. BNP Paribas a plătit la 28 septembrie 2026 un dividend de 3,23 euro pe acțiune. Pentru trimestrul al treilea din 2026, banca a raportat un profit net de 3,456 miliarde de euro, față de 3,044 miliarde de euro în același trimestru din 2025.

Ce se întâmplă dacă un acționar vinde

Un acționar care vrea să vândă folosește un ordin obișnuit prin broker. Programul nu îi rezervă un cumpărător și nu îi garantează că BNP Paribas va fi cea care îi cumpără acțiunile. Pentru vânzările făcute din 1 ianuarie 2026 prin brokerii prevăzuți de legea română, impozitul pe câștig este de 3% sau 6%, în funcție de cât timp au fost deținute acțiunile. Regimul aplicabil depinde de brokerul prin care are loc vânzarea.

BNP Paribas a anunțat că va publica săptămânal evoluția cumpărărilor. Aceste raportări vor arăta cât din plafonul de 1,3 miliarde de euro a fost folosit.