Cum să devii o persoană organizată: 3 sfaturi

De câte ori ai spus: „Nu am timp!” sau „Nu știu dacă pot respecta termenul de livrare!”? Mai devreme sau mai târziu, ajungem cu toții la această scuză, din varii motive. Uneori, pentru că, pur și simplu, lucrul pentru care ne găsim în impas nu este atât de important pentru noi, alteori, doar pentru că nu ne-am pregătit corespunzător.

Pentru a putea acționa la timp și în mod eficient, e obligatoriu să evităm risipa de energie și întârzierile neplăcute. Oricât de complicat pare, totul se simplifică dacă reducem lucrurile la esență. Vrei să afli cum poți deveni și tu o persoană organizată? Găsești, mai jos, câteva idei care te vor ajuta.

Stabilește-ți prioritățile și respectă-le!

Primul pas pentru a optimiza timpul este să-ți definești prioritățile. Astfel, înțelegi cât timp și ce resurse trebuie să acorzi fiecărei activități în parte și care se cuvine să fie ordinea acestora, pentru a-ți atinge obiectivele. Poți redacta, de exemplu, o listă pe care să o împarți în diferite domenii – personale, de muncă, hobby etc. Acest lucru te va ajuta, de asemenea, să înțelegi dacă utilizezi timpul pentru chestiuni importante sau, dimpotrivă, pierzi timp prețios.

În viața personală, activitățile prioritare sunt cele care te fac fericit și ar trebui să le faci loc, în fiecare zi, în viața ta. Profesional, activitățile prioritare sunt cele care generează venituri, aduc noi clienți sau sunt axate pe consolidarea relației cu clienții existenți – deci e esențial să ai mare grijă de ele!

Fă o listă a chestiunilor de rezolvat

O listă cu activitățile de urmat, bazată pe prioritățile identificate, te va ajuta enorm. Mai mult, clasicul To Do List modern te va scuti de stresul de a ține minte tot ce trebuie să faci, lucru care suprasolicită mintea, afectându-ți calmul și creativitatea. Când pui toate aceste lucruri din memorie pe coala de hârtie sau pe ecranul unui suport tehnic (telefon, tabletă, laptop etc.), deja le dai formă, iar următorul pas este doar să le ajuți să se întâmple! Debifează fiecare sarcină după ce ai rezolvat-o. În acest mod, lista se va topi ca prin farmec, iar la finalul zilei vei constata câte ai realizat.

Menține ordinea în tot ce faci!

Desigur, nu toți ne naștem preciși sau meticuloși. Există oameni care se definesc haotici și care, totuși, dau randament fără instrumente sau tactici de autocorectare. Cu toate acestea, e sigur că a-ți menține ordinea – în lucruri, în proiecte, în viață – optimizează enorm timpul personal și profesional. Poți utiliza, de pildă, o multitudine de instrumente ajutătoare: agende, organizatoare, cutii, rafturi, asistență tehnică din aparatura modernă – extrem de utile astăzi. Menține acest obicei și în utilizarea automobilului, care susține buna funcționare atât a vieții personale, cât și a celei profesionale. Ordinea și curățenia întreținute corect în autoturism îți vor aduce nu doar beneficiile imediate ale unui mediu plăcut, ci și apreciere pentru imaginea de ansamblu. Folosește, cu încredere, orice produs sau articol din domeniu, de la servicii specializate de curățare, până la compartimentarea optimizată cu plase pentru portbagaj.

Ține minte că „obișnuința e a doua natură”, și, dacă vei aplica regula ordinii în tot ce întreprinzi, chiar și perspectiva asupra propriei persoane se va îmbunătăți vizibil.

Înțelegerea necesității de a deveni o persoană ordonată și organizată poate fi, pentru anumiți oameni, un vis, dar acesta nu este de neatins! După cum ai constatat, există modalități de a învăța cum să dezvolți acele abilități valoroase în această privință. Depinde, acum, doar de tine, de când începi să le pui în practică și cât de serios vei aborda chestiunea. Îți dorim succes și cât mai multe realizări!