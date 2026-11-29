Dacă ești plătită mai puțin decât un coleg pentru aceeași muncă, compară mai întâi salariul brut și toate sumele primite pentru muncă, apoi cere angajatorului, în scris, explicația și corectarea diferenței. Dacă diferența are legătură cu sexul sau cu alt motiv interzis, poți sesiza autoritățile ori poți cere în instanță diferențele salariale și despăgubiri.

Legea nr. 202/2002 apără plata egală pentru muncă egală sau de valoare egală, atât la stat, cât și în firme private. Codul muncii interzice discriminarea la stabilirea și plata salariului, inclusiv pe criterii precum sexul, vârsta, originea, handicapul sau responsabilitățile familiale.

Când diferența de salariu poate fi discriminare

Două persoane cu aceeași funcție nu trebuie plătite automat la fel. Contează munca făcută în realitate, pregătirea necesară, efortul, răspunderea și condițiile de lucru. Vechimea sau rezultatele pot explica o diferență dacă sunt criterii reale, folosite fără discriminare.

O diferență de bani este un motiv de verificare, nu dovada finală a discriminării. Dacă faptele arată că munca este egală sau de valoare egală și că diferența poate fi legată de un motiv interzis, angajatorul trebuie să arate că nu a discriminat. Salariul poate fi negociat individual, dar negocierea nu permite o plată discriminatorie.

Ce compari înainte să ceri banii

Compară aceeași perioadă și același timp de lucru. Verifică atribuțiile făcute efectiv, răspunderea, calificarea, efortul, condițiile, vechimea și rezultatele. Apoi pune alături salariul de bază, indemnizațiile, sporurile și celelalte adaosuri: Codul muncii le include pe toate în salariu.

Pornește de la sumele brute, înainte de taxe, nu doar de la banii intrați în cont. La același brut, netul poate fi diferit din cauza deducerilor, a concediilor medicale ori a altor rețineri. Codul fiscal prevede contribuția pentru pensie de 25%, contribuția pentru sănătate de 10% și impozitul de 10% aplicat sumei rămase după contribuții și deducerile care se aplică.

Pentru unele contracte cu normă întreagă, la funcția de bază, între 1 iulie și 31 decembrie 2026, o sumă de 200 de lei din salariul minim poate fi scutită de impozit și contribuții. De aceea, o diferență între două salarii nete nu arată singură cât ar avea de recuperat o angajată.

Un exemplu de calcul pe trei luni

Să presupunem că două angajate fac muncă egală, cu normă întreagă, iar una primește un brut lunar de 6.000 de lei și cealaltă 6.500 de lei în august, septembrie și octombrie 2026. Exemplul presupune că ambele au aceleași condiții fiscale, fără deduceri, facilități, adaosuri sau alte rețineri. Sumele din tabel sunt pentru fiecare lună.

Calcul lunar Angajata Colega Salariu brut 6.000 lei 6.500 lei Pensie, 25% din brut 1.500 lei 1.625 lei Sănătate, 10% din brut 600 lei 650 lei Sumă rămasă pentru impozit 3.900 lei 4.225 lei Impozit, 10% din suma rămasă 390 lei 422,50 lei Salariu net 3.510 lei 3.802,50 lei

Diferența este de 500 de lei brut și 292,50 lei net pe lună. Pentru cele trei luni, diferența ar fi de 1.500 de lei brut, respectiv 877,50 lei net, numai în condițiile acestui exemplu. Faptul că sumele diferă nu dă automat dreptul la plata lor: trebuie verificată cauza diferenței, iar orice sumă datorată se calculează pentru fiecare lună și fiecare componentă a plății.

Ce dovezi poți strânge

Păstrează documentele tale și notează când ai aflat de diferență, pentru ce luni o reclami și ce muncă vrei să compari. Pentru o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pregătește, după caz:

contractul, actele adiționale și documentele care arată plata ta;

fișa postului, pontajele, evaluările și dovezile sarcinilor făcute;

mesaje, anunțuri și reguli de salarizare la care ai acces;

datele, împrejurările, motivul de discriminare invocat și martorii.

Salariul colegului este confidențial. Îl poți întreba dacă vrea să îți comunice suma sau poți cere angajatorului o comparație fără numele colegilor. Nu lua contractul, fluturașul ori alte date personale ale colegului fără acordul lui. Sindicatul sau reprezentantul salariaților te poate sprijini în discuția cu angajatorul.

Cum ceri explicații și unde reclami

Trimite angajatorului o cerere scrisă și păstrează dovada trimiterii. Un model scurt este: „Compar munca mea din [lunile] cu munca prestată pe postul [postul]. Vă rog să îmi comunicați criteriile folosite la stabilirea salariului, componentele plății mele și explicația diferenței observate. Dacă diferența nu are o justificare nediscriminatorie, solicit corectarea salariului și recalcularea sumelor datorate.” Cere sprijinul sindicatului sau al reprezentantului salariaților, dacă există. Aceștia pot solicita angajatorului rezolvarea situației. Pentru încălcări ale regulilor de muncă, sesizează inspectoratul teritorial de muncă (ITM), direct, prin poștă sau prin e-mail. Reclamația este tratată confidențial. Inspectorii pot controla documentele și plata; dacă găsesc fapte de discriminare care trebuie sancționate de altă autoritate, înaintează actul de control. Pentru discriminare, depune o petiție la CNCD, cu faptele, data, motivul invocat și dovezile. Ai la dispoziție un an din ziua faptei sau din ziua în care ai aflat de ea. Poți merge și în instanță, fără să sesizezi mai întâi CNCD. Poți cere oprirea discriminării, înlăturarea efectelor ei, diferențele salariale și despăgubiri, după caz. Cererea pentru discriminare se poate face în trei ani de la faptă sau de când puteai afla de ea și este scutită de taxă judiciară de timbru. Pentru fiecare salariu neachitat, termenul de trei ani curge de la data la care suma trebuia plătită.

Pentru instanță, pregătește aceleași dovezi despre munca și plata ta, cererea trimisă angajatorului, răspunsul primit, dacă există, și un calcul separat al sumelor cerute pentru fiecare lună. Poți adăuga înscrisurile și martorii care susțin comparația. Instanța stabilește dacă a existat discriminare și ce sume sunt datorate.

Directiva europeană privind transparența salarială prevede și dreptul de a cere anumite informații despre nivelurile medii de plată. La 29 noiembrie 2026, propunerea românească L445/2026 se afla încă la comisii în Camera Deputaților; aceste drepturi noi nu erau reguli naționale deja aplicabile tuturor firmelor private.

Întrebări frecvente

Angajatorul trebuie să îmi dea fluturaș de salariu?

Inspecția Muncii spune că legea nu cere, în general, să se dea fluturași. Contractul, actele adiționale și celelalte dovezi ale plății tale rămân utile.

În cât timp trebuie să răspundă angajatorul?

Codul muncii prevede cel mult 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea, la cererea scrisă a unui salariat existent, a informațiilor suplimentare despre condițiile raportului său de muncă. Acesta nu este un termen general pentru predarea salariului nominal al unui coleg.

Mă poate pedepsi angajatorul pentru plângere?

Codul muncii interzice tratamentul nefavorabil ca reacție la o plângere privind drepturile legale. Păstrează dovezile dacă, după sesizare, ți se schimbă programul, atribuțiile, evaluarea ori salariul.

Cât durează soluționarea petiției la CNCD?

CNCD indică 90 de zile ca termen recomandat, nu garantat. Soluționarea poate dura mai mult.

Cât timp am să contest hotărârea CNCD?

Hotărârea poate fi contestată în 15 zile de la comunicare.

Pot verifica salariile la o instituție publică?

Instituțiile publice publică la 31 martie și 30 septembrie liste cu funcțiile și drepturile salariale prevăzute de lege. Listele nu arată singure dacă două persoane au făcut muncă egală în aceleași condiții.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Codul muncii; Legea nr. 202/2002; O.G. nr. 137/2000; Codul fiscal și informațiile ANAF despre suma netaxabilă din salariul minim; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; Inspecția Muncii; Camera Deputaților; Directiva (UE) 2023/970.