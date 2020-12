Cum verifici o Casa de Pariuri Online de incredere

Vei primi la timp banii castigati la ultimul pariu? Ai cu adevarat sanse sa castigi acel bonus care iti face inima sa bata mai tare? Cat de in siguranta sunt datele tale personale, daca le introduci pe site? Sunt doar o parte dintre intrebarile la care trebuie sa raspunzi inainte de a deschide un cont pe o noua platforma de pariuri. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa verifici mai usor orice casa de pariuri pentru a sti cu siguranta daca este sau nu de incredere.

Verifica licenta de functionare online

Amenda pe care o poti primi pentru parierea pe o platforma web care nu are licenta online pe teritoriul Romaniei poate ajunge pana la 10 000 RON, deci primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa verifici licenta operatorului pe site-ul ONJN.

Este important sa nu confunzi licenta acordata pentru pariuri sportive si jocuri de noroc offline, prin agentii stradale (format ROXXXXLXXXXXX), cu cea care asigura dreptul de a oferi aceste servicii pe Internet (de tipul LXXXXXXXWXXXXXX).

Cat de transparente sunt conditiile de colaborare cu utilizatorii

Primele informatii legate colaborarea cu orice site de pariuri online se gasesc chiar in paginile acestuia. Termeni si conditii, Conditii de confidentialitate, FAQ, Metode de plata, Regulamente de joc, Reguli de accesare a bonusurilor – reprezinta tipul de pagini care iti spun cat de deschisi si corecti sunt cei din spatele website-ului.

Analizeaza cu atentie atat cantitatea si calitatea informatiei, cat si modul de organizare. Este operatorul interesat sa faciliteze parcurgerea si intelegerea textului sau a mizat mai mult pe volumul covarsitor de date?

Este sectiunea FAQ organizata eficient, pentru a putea gasi usor subiectul care te preocupa? Acopera cat mai mult din problemele frecvente de care se loveste un jucator pe site-urile online sau include doar cateva intrebari si raspunsuri, doar pentru a bifa si aceasta pagina in structura platformei web?

Cum poti comunica cu firma din spatele site-ului

Posibilitatea de a contacta rapid si simplu serviciul de asistenta clienti este de nepretuit, indiferent de experienta pe care o ai in domeniu. Verifica deci, inca de la inceput, ce cai de comunicare ai la dispozitie (telefon, email, chat live) si acorda o bila alba in plus celor care isi iau angajamentul de a raspunde intr-o anumita perioada de timp (de regula 24 – 48ore).

Pune un semn de intrebare langa site-urile care nu includ numar de telefon si parcurge forumurile de pariuri pentru a afla cat mai multe despre calitatea interactiunii cu personalul operatorului.

Parcurge cu atentie regulamentul de pariere

Este sectiunea in care vei gasi toate detaliile privind procesul de pariere, inclusiv modul in care sunt tratate meciurile anulate, cotele trecute incorect in oferta de pe site, sursa folosita pentru preluarea rezultatelor finale ale partidelor etc. In esenta, tot ce trebuie sa stii pentru a fi pregatit de situatiile care ies din rutina zilnica.

Bazeaza-te pe ghiduri

Dintre toate sursele de informatii, cele mai relevante sunt ghidurile de specialitate, site-uri care isi pastreaza utilizatorii tocmai pentru ca realizeaza analize obiective, pertinente si relevante.

Este adevarat ca si in aceasta categorie vei gasi exceptii, care sunt insa usor de sesizat. Daca citesti mai multe recenzii si toate site-urile sunt perfecte si fara nici un fel de probleme sau lipsuri, probabil nu te afli pe ghidul care trebuie. Cel mai nou ghid de pariuri online in limba romana la care poti apela incepand de anul acesta este Wetten.com. Poti consulta pe Wetten Romania recenzii si topuri bazate pe un concept international, prezent in tari precum Germania, Italia, India etc.

Extrage informatia reala din discutiile de pe forumuri

Forumurile create pentru pariori sunt o sursa bogata de informatii, care trebuie insa folosita cu precautie. Daca ai intrat macar pe doua-trei site-uri de acest tip, stii deja ca in majoritatea cazurilor vei avea impresia ca toate casele de pariuri sunt de evitat. Pentru a evita o concluzie gresita, cand parcurgi discutiile de pe forumuri trebuie asadar sa tii cont de cateva aspecte:

vei gasi mult mai multe discutii cu probleme si nemultumiri, decat cu aspecte pozitive, pentru ca pariorii satisfacuti sunt mai putin interesati sa scrie cat de bine se inteleg cu site-urile pe care joaca

multe dintre discutii sunt vechi de ani de zile si intre timp problemele respective au fost rezolvate

cea mai mare parte dintre nemultumiri au la baza neatentia pariorului si cauzele reale ies la iveala pe parcursul discutiei, daca ai rabdare sa o parcurgi pana la capat.

Foloseste blogurile, dar ai grija la articolele de promovare

Blogurile de specialitate sunt o alta sursa valoroasa de informatii, mai ales daca sunt gestionate de persoane cu experienta. Nu uita insa ca o parte dintre articole vor fi de promovare, fiind deci mai putin incisive la capitolul puncte slabe, atunci cand analizeaza anumite site-uri. Cand decizi ce bloguri de pariuri merita increderea ta apeleaza deci si tu la cateva trucuri personale:

bazeaza-te doar pe articolele care mentioneaza data publicarii

verifica cateva articole de pe blog, vizitand site-ul de pariuri pe care il prezinta si compara declaratiile din text cu realitatea

nu neglija articolele vechi – poti afla ce operatori au reparat intre timp problemele si care au aceleasi lipsuri ca acum 2 -3 ani.

Intreaba cunoscutii

Pentru a evalua cat mai atent o casa de pariuri online poti folosi propria analiza a site-ului si a ofertei operatorului, cu avantajul observarii directe si obiective si dezavantajul consumului mai mare de timp si al lipsei de experienta.

Mai poti apela la sfaturile unor pariori experimentati, pe care ii cunosti si care au jucat in ultimele 12 luni pe site-ul care te intereseaza, atat timp cat esti constient de faptul ca vei beneficia de o parere subiectiva, conditionata strict de interactiunea lor personala cu operatorul.