Pentru evaluarea unei monede Erasmus de 2 euro, suma de 19.000 de euro reprezintă un preț cerut pentru un exemplar cu o presupusă eroare de fabricație, nu valoarea unei vânzări confirmate. Identificarea emisiunii, a variantei și a stării de conservare trebuie să preceadă comparația cu anunțurile de vânzare.

Exemplarul cu acest preț era oferit pe eBay. Pentru aceeași emisiune, sumele solicitate diferă în funcție de calitatea baterii, adică a realizării monedei, și de felul în care piesa s-a păstrat. Un anunț individual nu stabilește valoarea de piață a tuturor exemplarelor cu același desen.

Libertatea descrie drept excepțional și neobișnuit prețul de 19.000 de euro cerut pentru moneda Erasmus de 2 euro. Potrivit Diario de Navarra, acesta este cel mai ridicat preț afișat pe eBay dintre ofertele pentru această emisiune, nu un reper pentru toate exemplarele ei.

Comparația prețurilor începe cu varianta monedei

Reperele de preț pentru exemplarele obișnuite sunt de aproximativ 3 euro pentru piesele necirculate și de 26 de euro pentru cele de calitate superioară. În magazine specializate, exemplarele de cea mai înaltă calitate sunt indicate la aproximativ 30 de euro. Aceste categorii trebuie păstrate distincte atunci când se compară ofertele.

Tirajul spaniol al emisiunii permite separarea pieselor destinate plăților de cele pregătite pentru colecții:

Un milion de exemplare au fost bătute pentru a intra în circulație.

12.000 de exemplare au fost realizate în calitatea marcată BU, pentru seturile de monede euro.

5.000 de exemplare au fost produse în calitate proof, destinată colecționarilor care caută cel mai înalt standard de execuție.

Înaintea unei comparații de preț, trebuie stabilit dacă oferta privește o piesă pentru circulație sau una dintre variantele pentru colecționari. Separat se verifică starea de conservare, criteriu care influențează prețurile cerute inclusiv pe platformele de vânzare.

Inscripțiile permit recunoașterea emisiunii spaniole

Moneda comemorativă a fost emisă în 2022, la împlinirea a 35 de ani de la lansarea programului Erasmus. Programul organizează mobilitatea academică a studenților și profesorilor în Uniunea Europeană și în țările asociate.

Pentru identificarea piesei spaniole, verificarea feței naționale urmărește aceste elemente:

Reprezentarea lui Erasmus apare alături de o rețea de linii care traversează suprafața monedei. Liniile simbolizează schimburile intelectuale și umane dintre studenții europeni.

Numărul „35” se formează grafic prin intersectarea liniilor, în partea de jos a zonei centrale.

Inscripțiile „1987-2022” și „ERASMUS PROGRAMME” indică perioada aniversată și programul căruia îi este dedicată emisiunea.

Inițialele „J.J.” identifică autorul desenului.

Denumirea „ESPAÑA” arată țara emitentă, iar litera M încoronată este marca monetăriei spaniole.

Pe inelul exterior sunt dispuse cele douăsprezece stele ale drapelului european.

Desenul asociază inspirația intelectuală, reprezentată de Erasmus, cu influența sa asupra Europei. Unele dintre liniile care leagă punctele compoziției formează alte stele, simbolizând legăturile dintre țări.

Dimensiunile și muchia completează verificarea vizuală

Specificațiile fizice ale piesei sunt o greutate de 8,5 grame, un diametru de 25,75 milimetri și o grosime de 2,2 milimetri. Aceste repere completează identificarea prin desen și inscripții.

Construcția este bimetalică: centrul din nichel are un înveliș de nichel-alamă, iar inelul exterior este realizat din cupronichel. Aceasta este structura descrisă pentru moneda comemorativă, la fel ca pentru celelalte piese de aceeași valoare nominală.

Pe fața comună, harta continentului european se află sub cuvântul „EURO”, plasat la dreapta cifrei „2”. În partea dreaptă apar șase linii verticale, cu douăsprezece stele la extremități. Inițialele gravorului sunt poziționate sub litera „O”, aproape de marginea dreaptă.

Muchia striată poartă de șase ori secvența „2 * *”. Orientarea inscripției alternează între poziția normală și cea inversată.

Desenul comun a fost ales dintre șase propuneri

Miniștrii de finanțe din zona euro au decis ca emisiunea aniversară să folosească un desen comun pe fața națională. Publicul a ales online dintre șase propuneri, selectate anterior de un juriu profesionist în urma unui concurs.

Varianta câștigătoare îi aparține lui Joaquin Jimenez, gravor francez al Monnaie de Paris. În emisiunile comune, monedele au un aspect aproape identic, denumirea țării emitente fiind elementul național care le diferențiază.

Fiecare stat poate proiecta anual două monede comemorative. Emisiunile comune marchează însă aniversări împărtășite: prima a apărut în 2007, pentru cei 50 de ani de la Tratatul de la Roma, iar cea din 2009 a celebrat zece ani de la Uniunea Economică și Monetară.

Au urmat emisiunea din 2012, dedicată unui deceniu de utilizare a bancnotelor și monedelor euro, și cea din 2015, pentru aniversarea a 30 de ani a drapelului Uniunii Europene. Piesa dedicată Erasmus este a cincea din această serie de emisiuni comemorative comune.