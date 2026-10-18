Ghidul compară costul recurent al injecțiilor Wegovy cu tariful unei operații gastric sleeve și arată cum se calculează momentul în care cheltuielile se egalizează, fără a trata cele două opțiuni ca echivalente medical, potrivit CNAS.

Pentru gastric sleeve, operația de micșorare a stomacului, comparația financiară începe cu tariful intervenției și continuă cu investigațiile preoperatorii, recuperarea și monitorizarea ulterioară.

Punctul de egalitate se stabilește între două cheltuieli totale, exprimate în lei: suma acumulată pentru tratamentul injectabil și costul individual al intervenției chirurgicale, inclusiv îngrijirea asociată. Durata tratamentului și doza prescrisă modifică prima sumă; oferta operatorie și serviciile suplimentare o modifică pe a doua.

Factura Wegovy crește după primele trei trepte de dozare

Prețurile indicate pentru octombrie 2026 sunt aferente unui stilou cu patru doze săptămânale. Wegovy conține semaglutidă, se injectează subcutanat și se eliberează numai cu rețetă. Ambalajul este prezentat ca necesarul pentru o lună de tratament.

Schema și tarifele folosite pentru estimarea bugetului sunt:

Luna 1: doza de 0,25 mg, la 773,83 lei pentru un stilou.

Luna 2: doza de 0,5 mg, tot la 773,83 lei pentru un stilou.

Luna 3: doza de 1 mg, la același tarif de 773,83 lei.

Luna 4: doza de 1,7 mg, pentru care stiloul costă 900,67 lei.

Din luna 5: doza de întreținere de 2,4 mg, la 1.028,13 lei pentru un stilou.

Creșterea dozei se face în trepte de câte patru săptămâni. Dacă toleranța la tratament o impune, medicul poate amâna trecerea la următoarea treaptă sau poate menține o doză mai mică. Prin urmare, bugetul trebuie construit după prescripție, nu după presupunerea că fiecare pacient urmează fără modificări aceeași succesiune.

Un calcul orientativ pentru schema de mai sus, cu valorile rotunjite, duce la 3.223 lei pentru primele patru stilouri și la 5.279 lei pentru șase stilouri.

Consultațiile și analizele se adaugă medicamentului

Wegovy nu este decontat pentru scăderea în greutate, astfel că achiziția medicamentului rămâne în sarcina pacientului. Evaluarea medicală precedă prescrierea, iar monitorizarea continuă pe parcursul administrării.

Pentru consultația inițială într-o clinică privată sunt indicate tarife de 350-550 lei. O vizită ulterioară de monitorizare costă 200-350 lei. Există și varianta consultației video, cu un tarif publicat de la 149 lei, aplicat și monitorizării lunare în serviciul respectiv.

Analizele se repetă la intervale de 3-6 luni. Este menționat și un pachet de monitorizare cu 12 analize, al cărui preț pornește de la 376 lei. Acesta reprezintă o cheltuială distinctă de medicament și de consultație.

Tratamentul este destinat utilizării de lungă durată. După întrerupere, greutatea pierdută poate reveni parțial, astfel că o comparație financiară limitată la câteva luni trebuie raportată la durata efectivă recomandată medical.

Tariful gastric sleeve nu reprezintă întregul buget operator

În oferta NORD, gastric sleeve are un preț de 3.200 EUR când intervenția este efectuată de un medic specialist și de 3.400 EUR în cazul unui medic primar. Plata se face în lei, folosind cursul Băncii Naționale a României din ziua internării.

Pachetul operator acoperă următoarele servicii:

Operația propriu-zisă, împreună cu monitorizarea postoperatorie.

Cel mult trei nopți de internare, inclusiv mesele stabilite în funcție de indicațiile chirurgului.

Medicația standard administrată în spital: soluții pentru refacerea volumului de lichide, tratamente împotriva durerii și vărsăturilor, protecție gastrică, prevenirea trombozelor și profilaxie cu antibiotice.

Hemoleucograma postoperatorie și examinarea radiologică prin tranzit baritat.

Consultația de la zece zile după operație și o hemoleucogramă.

Alimentația personalizată pentru două săptămâni, cu shake-uri proteice.

Investigațiile dinaintea operației formează un pachet separat, de la 4.000 lei. Acesta poate fi accesat cu bilet de trimitere către gastroenterologie, eliberat de medicul de familie. Investigațiile sunt programate în aceeași zi, între orele 7:30 și 17:00.

Pachetul cuprinde analize sanguine, electrocardiogramă, spirometrie, radiografie pulmonară și ecografie abdominală. Sunt incluse și endoscopia digestivă superioară cu test rapid pentru Helicobacter pylori, consultația cardiologică și ecocardiografia.

Evaluarea continuă cu consultații de pneumologie și endocrinologie, evaluare cognitivă în cadrul consultației psihologice și consult preanestezic. Pentru sedarea aferentă endoscopiei se achită separat 350 lei. Dacă pneumologul recomandă polisomnografie pentru investigarea apneei în somn, aceasta adaugă o cheltuială de 500 lei.

Recuperarea aduce cheltuieli și după externare

Intervenția gastric sleeve durează, în medie, 60-90 de minute, iar internarea după operație este în general de 1-2 zile. Revenirea la activitățile obișnuite este posibilă pentru majoritatea pacienților după 2-4 săptămâni.

În prima lună este descrisă o alimentație bazată pe lichide, adaptată progresiv după intervenție. Ulterior sunt necesare mese mai mici, consumate mai frecvent, precum și suplimentarea aportului de proteine, calciu și vitamine D și B12.

Controalele medicale sunt prevăzute la trei luni sau mai devreme, în funcție de situația pacientului. Bugetul postoperator trebuie să includă alimentația specifică, suplimentele și monitorizarea, precum și ședințele de recuperare fizică atunci când acestea fac parte din îngrijirea recomandată.

Egalitatea cheltuielilor se calculează pe aceeași perioadă

Pentru operație, calculul începe cu tariful convertit în lei la cursul aplicabil internării. Se adaugă investigațiile preoperatorii, serviciile achitate separat și cheltuielile ulterioare intervenției.

Pentru Wegovy, se însumează achizițiile aferente fiecărei trepte de dozare, consultațiile și analizele efectuate în perioada analizată. Împărțirea simplă a tarifului operator la prețul unei singure doze lunare nu surprinde schimbarea dozelor și nici monitorizarea celor două tratamente.

Eligibilitatea medicală precedă alegerea financiară

Pentru Wegovy, criteriile prezentate pentru adulți pornesc de la un indice de masă corporală (IMC) de 30 kg/m². Tratamentul poate fi indicat și de la 27 kg/m², dacă există cel puțin o afecțiune asociată greutății. Indicele se stabilește în funcție de greutate și înălțime, iar medicul evaluează istoricul și contraindicațiile înaintea prescrierii.

Gastric sleeve presupune îndepărtarea a peste 80% din volumul stomacului. Indicațiile descrise vizează pacienții cu IMC peste 40 sau cu valori între 35 și 40, însoțite de afecțiuni asociate semnificative.

Operația se adresează inclusiv pacienților la care dieta și exercițiul fizic nu au produs rezultate durabile. Pregătirea presupune evaluare medicală și psihologică, verificarea stării fizice și consiliere nutrițională. Candidatul trebuie să fie pregătit pentru recuperare și modificarea stilului de viață; intervenția nu este recomandată persoanelor cu abuz de alcool ori alte substanțe sau celor care nu acceptă aceste schimbări.

După chirurgie, rezultatele depind și de respectarea schimbărilor alimentare și de activitate fizică. Monitorizarea urmărește atât scăderea în greutate, cât și starea nutrițională și menținerea masei musculare.