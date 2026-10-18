Ratele orientative pentru cele patru credite analizate sunt mai mici decât cele calculate cu indicii de acum un an: reducerile publicate sunt între 26 și 102 lei lunar. Comparația folosește dobânzile din 16 octombrie 2026 și aceeași marjă bancară în ambele scenarii, fără costurile suplimentare ale contractelor.

ROBOR azi

ROBOR, rata medie a dobânzii pentru împrumuturile în lei dintre băncile din România, a rămas neschimbat la trei dintre cele patru scadențe urmărite. Valorile publicate pentru 16 octombrie 2026 și modificările față de ședința din 15 octombrie sunt:

La 3 luni: 6,08% pe an, cu variație de 0,00 puncte procentuale.

La 6 luni: 6,13% pe an, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

La 12 luni: 6,19% pe an, cu variație de 0,00 puncte procentuale.

La 1 lună: 6,03% pe an, cu variație de 0,00 puncte procentuale.

Seriile sunt publicate de Banca Națională a României (BNR). Variațiile exprimă diferențe între nivelurile dobânzii, în puncte procentuale, nu modificări procentuale ale ratelor lunare.

IRCC, indicele din contractele noi

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) aplicabil între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57% pe an. Acesta provine din trimestrul 2 al anului 2026 și depășește cu 0,01 puncte procentuale nivelul precedent, de 5,56%, calculat pentru trimestrul 1 și utilizat între 1 iulie și 30 septembrie 2026.

Valoarea zilnică publicată pentru 15 octombrie 2026 este de 5,74%, după 5,75% în 14 octombrie: o scădere de 0,01 puncte procentuale. Această valoare zilnică este distinctă de indicele trimestrial care intră în calculul dobânzii contractuale.

În seria celor zece ședințe publicate, intervalul a fost de 5,74%-6,18%. Succesiunea începe la 2 octombrie 2026, cu 6,18%, și continuă la 5 octombrie cu 6,11%, la 6 octombrie cu 5,94%, la 7 octombrie cu 5,83%, iar la 8 și 9 octombrie cu 5,77%. Au urmat 5,79% la 12 octombrie și 5,74% la 13 octombrie.

Modificările zilnice au fost de -0,07 puncte procentuale în 5 octombrie, -0,17 în 6 octombrie, -0,11 în 7 octombrie, -0,06 în 8 octombrie și 0,00 în 9 octombrie. Pentru 12, 13 și 14 octombrie, variațiile au fost, în ordine, +0,02, -0,05 și +0,01 puncte procentuale.

Comparația anuală păstrează suma, durata și marja, dar înlocuiește indicele actual cu cel folosit acum un an: IRCC aferent trimestrului 2 din 2025 sau ROBOR din 16 octombrie 2025.

Pentru un împrumut nou de 300.000 de lei, rambursabil în 30 de ani, adăugarea marjei la IRCC conduce la o dobândă anuală de 7,57%. Plata lunară rezultată este de 2.112 lei, față de 2.214 lei în scenariul anterior. Reducerea publicată este de 102 lei lunar și 1.222 lei anual. Dobânda totală din simularea pe întreaga durată este de 460.335 lei.

La o finanțare nouă de 150.000 de lei, întinsă pe 25 de ani, aceeași dobândă anuală produce o rată de 1.115 lei, comparativ cu 1.164 lei la indicele anterior. Dobânda cumulată în simulare este de 184.598 lei.

Pentru un credit anterior lunii mai 2019, cu sold de 200.000 de lei și încă 20 de ani de rambursare, ROBOR la 3 luni plus marja exemplificată înseamnă 8,08% pe an. Rata calculată este de 1.683 lei, comparativ cu 1.724 lei. Reducerile sunt de 41 lei lunar și 497 lei anual, iar dobânda totală simulată este de 203.884 lei.

La un credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași, referința ROBOR la 6 luni conduce, după adăugarea marjei, la 8,13% pe an. Rezultă o plată lunară de 963 lei, față de 989 lei. Diferența este de 26 lei lunar și 315 lei anual. În acest calcul, dobânda cumulată ajunge la 73.371 lei.

Cum a evoluat în ultimele 12 luni

Pentru ROBOR la 3 luni, comparația cu 9 octombrie 2026, când valoarea era de 6,10%, indică o reducere săptămânală de 0,02 puncte procentuale. Față de 16 septembrie și 17 iulie 2026, când indicele avea în ambele cazuri 5,84%, creșterea este de 0,24 puncte procentuale.

Reperul anual, din 16 octombrie 2025, este de 6,41%, cu 0,33 puncte procentuale peste nivelul actual. Acesta a fost și maximul perioadei; minimul, de 5,74%, a fost înregistrat la 27 februarie 2026. Seria dintre cele două date de octombrie cuprinde 251 de ședințe.

La scadența de 6 luni, reperele din 9 octombrie, 16 septembrie și 17 iulie 2026 sunt de 6,15%, 5,92% și 5,93%. Diferențele nivelului actual sunt, în aceeași ordine, -0,02, +0,21 și +0,20 puncte procentuale. Față de 6,58% în 16 octombrie 2025, scăderea anuală este de 0,45 puncte. Maximul coincide cu reperul anual, iar minimul a fost de 5,78%, în 2 martie 2026.

Pentru termenul de 12 luni, valoarea din 9 octombrie 2026 era de 6,22%, ceea ce înseamnă o reducere săptămânală de 0,03 puncte procentuale. La 16 septembrie și 17 iulie, indicele era de 5,98%, astfel că avansul față de fiecare reper este de 0,21 puncte. Nivelul de 6,79% din 16 octombrie 2025 reprezintă maximul anual și implică o scădere de 0,60 puncte. Minimul a fost de 5,92%, în 2 martie 2026.

ROBOR la 1 lună se compară cu 6,06% în 9 octombrie 2026, diferența fiind de -0,03 puncte procentuale. Față de 5,74%, atât în 16 septembrie, cât și în 17 iulie, creșterea este de 0,29 puncte. Reperul din 16 octombrie 2025, de 5,98%, este mai mic cu 0,05 puncte. Extremele anuale au fost 5,64%, în 2 martie 2026, și 6,08%, în 5 octombrie 2026.

Istoricul trimestrial al IRCC începe cu 5,66%, calculat pentru trimestrul 3 din 2024 și aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2025. Pentru trimestrul 4 din 2024, indicele a coborât cu 0,11 puncte procentuale, la 5,55%, nivel utilizat între 1 aprilie și 30 iunie 2025.

Trimestrul 1 din 2025 a păstrat valoarea de 5,55%, fără modificare, pentru aplicarea din 1 iulie până la 30 septembrie 2025. Trimestrul 2 a adus 6,06%, cu 0,51 puncte procentuale mai mult, nivel aplicat între 1 octombrie și 31 decembrie 2025.

Pentru trimestrul 3 din 2025, IRCC a scăzut cu 0,38 puncte procentuale, la 5,68%, utilizat între 1 ianuarie și 31 martie 2026. Trimestrul 4 a produs un indice de 5,58%, în scădere cu 0,10 puncte, aplicabil între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Următoarea ajustare trimestrială a fost de -0,02 puncte procentuale.

Cine plătește după care indice

Pentru împrumuturile în lei acordate înainte de mai 2019, referința contractuală este, în general, ROBOR la 3 sau la 6 luni, peste care se adaugă marja băncii. Identificarea scadenței înscrise în contract stabilește care dintre aceste valori intră în calcul.

Creditele noi în lei, acordate consumatorilor cu dobândă variabilă din mai 2019, folosesc IRCC plus marja contractuală. Indicele a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului 19/2019. Pentru comparația cu exemplele, contează împreună referința din contract, marja, soldul și perioada de rambursare rămasă.

Metoda

ROBOR se calculează în zilele lucrătoare, la ora 11, de Reuters, pornind de la cotațiile băncilor participante. BNR publică rezultatele pentru termene cuprinse între o zi și 12 luni.

În cazul IRCC zilnic, dobânzile tranzacțiilor interbancare sunt ponderate cu volumele acestora. Pentru valoarea trimestrială se face media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul de referință. Aplicarea începe în prima zi din al doilea trimestru care urmează celui de referință.

Simulările ratelor folosesc formula anuității, adică rambursarea prin plăți lunare egale. Sunt excluse comisioanele, asigurările și celelalte costuri contractuale; dobânzile totale sunt rezultate ale simulărilor, nu previziuni pentru indicii variabili. Actualizarea datelor este din 18 octombrie 2026.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi.