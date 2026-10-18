Predarea unui electrocasnic vechi poate însoți cumpărarea unui aparat nou cu reducere sau poate fi făcută separat, prin colectare fără voucher. Reducerile de 200-500 lei aparțin ediției din 2022 a programului de stat Rabla pentru Electrocasnice. Potrivit Colectam-Deseuri.ro, AFM nu a anunțat nicio ediție pentru electrocasnice în 2026 și nu există o dată anunțată pentru următoarea ediție. Pentru cumpărăturile din octombrie 2026, opțiunile descrise sunt schemele private ale magazinelor, cu regulamente și termene proprii.

Diferența financiară este între reducerea aplicată unei achiziții și serviciul de preluare a aparatului. În fostul program de stat, beneficiarul achita partea din preț rămasă după folosirea voucherului. Colectarea separată a unui aparat, fără cumpărarea altuia, nu aduce un voucher pentru o achiziție viitoare.

Magazinele au termene diferite pentru predarea aparatelor la cumpărare

Schemele private de buy-back, adică predarea produsului vechi în cadrul unei oferte pentru achiziția altuia, au calendare distincte. Pentru eMAG este indicată data de 31 octombrie 2026, pentru Altex data de 29 noiembrie 2026, iar pentru Flanco data de 31 ianuarie 2027.

Înaintea comenzii trebuie consultat regulamentul magazinului ales: condițiile diferă între comercianți. Aceste oferte sunt scheme comerciale proprii, nu înscrieri în programul de finanțare al statului.

Pentru aparatele care trebuie doar îndepărtate din locuință, există predarea către operatori autorizați sau centrele de colectare ale primăriilor. Această variantă permite separarea reciclării de decizia de a cumpăra un produs nou.

Colectarea gratuită are condiții de preluare

Potrivit prezentării propriului serviciu de către Colectam-Deseuri.ro, partenerii săi autorizați ridică gratuit electrocasnice vechi de la domiciliu în București și județul Ilfov, pentru comenzi de minimum 30 kg. Sunt acceptate aparate funcționale sau defecte, inclusiv mai multe produse la aceeași ridicare, fără obligația unei achiziții.

Solicitarea se face prin formular sau telefonic, cu precizarea aparatelor de predat. Urmează stabilirea zilei de ridicare; accesul în clădire, etajul și existența liftului se discută la programare. Preluarea include încărcarea aparatelor de către partenerii serviciului.

Pentru persoanele fizice, acest serviciu nu presupune primirea unei sume reprezentând valoarea materialelor recuperate. Pentru firme și instituții, cantitățile de peste 500 kg pot face obiectul unor bonificații financiare, potrivit condițiilor serviciului descris.

Programul AFM din 2022 avea un buget de 50.000.000 lei

Pagina Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) dedicată electrocasnicelor indică sesiunea destinată persoanelor fizice din 21 noiembrie 2022, ora 10:00, până la 23 decembrie 2022, ora 23:59. Închiderea putea interveni mai devreme dacă fondurile se consumau integral. Alocarea era de 50.000.000 lei.

Voucherul reprezenta o reducere la magazin, nu o plată în numerar către beneficiar. Mecanismul lega cumpărarea unui aparat eficient energetic de predarea celui vechi. Procedura și condițiile de mai jos descriu acele ediții istorice.

Solicitantul trebuia să fie persoană fizică domiciliată în România. Înscrierea online utiliza codul numeric personal, iar limita era de un voucher pentru fiecare categorie de produse, pe același cod.

Accesul urma ordinea înscrierilor, până la consumarea bugetului. Voucherul electronic ajungea prin e-mail sau în contul creat pe platforma AFM.

Achiziția se făcea la un comerciant participant. Produsul nou trebuia să îndeplinească cerința minimă privind clasa energetică a categoriei respective, iar cumpărătorul achita diferența dintre preț și reducere.

Beneficiarul preda efectiv un aparat vechi, funcțional sau care funcționase anterior, nu componente separate. Predarea se putea face magazinului ori unui operator autorizat pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. De regulă, magazinul organiza preluarea odată cu livrarea produsului nou.

În ediția din 2022, reducerea era de 400 lei pentru frigider sau congelator, mașină de spălat și aparat de aer condiționat. Pentru laptop era de 500 lei, pentru tabletă de 300 lei, iar pentru aspirator de 200 lei. Aceste valori sunt repere istorice, nu reducerile ofertelor comerciale din 2026.

Aragazurile și cuptoarele, imprimantele și faxurile, precum și uneltele electrice nu erau incluse în programul din 2022. Nici televizoarele nu figurau în acea ediție, deși fuseseră acceptate în 2019.

Ecotichetele din programul Rabla 2026 finanțează vehicule

Programul anunțat de AFM pentru persoanele fizice în 2026 privește achizițiile auto. Calendarul stabilit pentru înscrieri începe la 20 iulie, ora 10:00, și se încheie la 31 decembrie, ora 23:59, cu posibilitatea opririi la epuizarea fondurilor. Cererile se depun online, în aplicația instituției.

Florin Bănică, președintele AFM, a explicat destinația finanțării în comunicatul de lansare: „În acest an, am alocat un buget de 300 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice, un buget mai mare decât cel de anul trecut. Vrem să venim în sprijinul românilor care doresc să își schimbe mașinile vechi și poluante cu autovehicule noi, mai eficiente și mai puțin poluante. Continuăm astfel procesul de înnoire a parcului auto național și susținem achiziția de vehicule electrice și hibride, dar și a autovehiculelor cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, pentru a oferi beneficiarilor posibilitatea de a alege soluția potrivită, contribuind în același timp la reducerea impactului asupra mediului și la un aer mai curat”.

Din alocare, 165 milioane lei sunt rezervate mașinilor termice și hibride. Alte 120 milioane lei finanțează vehiculele plug-in hibrid, electrice și cele cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete, inclusiv electrice, sunt prevăzute 15 milioane lei.

Valoarea ecotichetului depinde de vehiculul cumpărat:

18.500 lei pentru o mașină nouă electrică sau pentru una care utilizează o pilă de combustie cu hidrogen.

15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid, cu încărcare la priză, ori pentru o motocicletă electrică.

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid.

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv motorizările GPL/GNC menționate de program, sau pentru o motocicletă.

Achizițiile de mașini alimentate cu motorină sunt excluse de la finanțare. Sumele acestui program nu se aplică la cumpărarea frigiderelor, mașinilor de spălat ori altor electrocasnice.

Voucherul pentru electricitate acoperă facturi, nu aparate noi

Sprijinul pentru plata electricității are altă destinație decât reducerile acordate la înlocuirea aparatelor. Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE) solicită majorarea acestui ajutor pentru gospodăriile vulnerabile.

Reprezentanții ORSE au formulat propunerea într-un comunicat: „Valoarea actuală de 50 lei/lună trebuie reevaluată și majorată pentru a reflecta creșterea prețurilor și nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile. ORSE a formulat încă din 2025 scenarii privind cuantumul sprijinului și extinderea acestuia, care pot fi actualizate în raport cu noile evoluții ale pieței”.

ORSE arată că pragurile de venit folosite acum sunt de 1.940 lei în cazul persoanelor singure și de 1.784 lei pentru fiecare membru al unei familii. În scenariile propuse de organizație, aceste limite ar ajunge la 2.465 lei și, respectiv, 2.117 lei. Propunerile privesc ajutorul pentru plata facturilor, nu condițiile pentru obținerea unei reduceri la electrocasnice.

ORSE cere și simplificarea accesului, identificarea automată a beneficiarilor pe baza datelor instituțiilor și utilizarea voucherelor direct de către furnizori la plata facturilor. Organizația susține că această ultimă măsură ar limita neutilizarea ajutoarelor.

Termenul mecanismului actual este 31 decembrie 2026. ORSE solicită continuarea sprijinului după această dată și pregătirea unui sistem integrat pentru electricitate și gaze naturale de la 1 aprilie 2027.