Plățile și veniturile în euro se convertesc la 5,3368 lei pentru un euro folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR) din 16 octombrie 2026. Echivalentul unei obligații în valută depinde de acest curs, iar schimbul efectiv presupune și marja intermediarului.

Cursul BNR de azi

Pentru 100 de euro, conversia la referința zilei înseamnă 533,68 lei. Celelalte referințe BNR necesare calculelor de mai jos sunt exprimate pentru o unitate monetară, cu excepția forintului:

Dolarul american are un curs de 4,7430 lei.

Lira sterlină este cotată la 6,3228 lei.

Francul elvețian are o referință de 5,7558 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, referința este 1,4695 lei.

Zlotul polonez este cotat la 1,2219 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2655 lei.

Coroana cehă este cotată la 0,2194 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, valoarea din 16 octombrie 2026 este 5,3310 lei pentru un euro. Aceasta servește comparațiilor istorice, nu înlocuiește referința BNR folosită la conversiile zilei.

Față de 15 octombrie 2026, când seria zilnică BCE indica 5,3337 lei pentru un euro, scăderea este de 0,0027 lei, respectiv 0,05%. Comparativ cu 9 octombrie 2026, când aceeași serie indica 5,3406 lei pentru un euro, reculul este de 0,0096 lei, adică 0,18%.

Pe intervalele mai lungi, seria zilnică BCE arată creșteri pentru euro: față de 5,2629 lei la 16 septembrie 2026, avansul este de 0,0681 lei, respectiv 1,29%; față de 5,2406 lei la 17 iulie 2026, creșterea ajunge la 0,0904 lei, respectiv 1,72%. Comparativ cu 16 octombrie 2025, când un euro era 5,0876 lei în seria zilnică BCE, diferența este de 0,2434 lei, echivalentul a 4,78%.

În intervalul 16 octombrie 2025-16 octombrie 2026, minimul euro în seria zilnică BCE a fost 5,0823 lei, pe 23 octombrie 2025, iar maximul a ajuns la 5,3528 lei, pe 7 octombrie 2026. Distanța dintre extreme este de 0,2705 lei.

Mediile pentru un euro, calculate din seria zilnică BCE, au crescut succesiv: 5,2372 lei în iulie 2026, 5,2493 lei în august și 5,2633 lei în septembrie. Calculul include toate ședințele fiecărei luni, nu doar valorile de la capetele intervalului.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Calculele orientative folosesc referința BNR pentru 16 octombrie 2026. În fiecare exemplu, comparația lunară privește 16 septembrie 2026, iar cea anuală privește 16 octombrie 2025; echivalentele istorice provin din seria zilnică BCE.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul actual este 5.337 lei. Aceeași sumă reprezenta 5.263 lei cu o lună înainte, în seria zilnică BCE, diferența fiind de 74 lei. Față de echivalentul anual de 5.088 lei din seria zilnică BCE, suplimentul este de 249 lei.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.668 lei. Referința lunară din seria zilnică BCE era 2.631 lei pentru aceeași rată: diferența este de 37 lei lunar și de 443 lei anual. Referința de acum un an, calculată din seria zilnică BCE, era 2.544 lei pentru rata de 500 de euro, cu un supliment actual de 125 lei lunar și 1.495 lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.135 lei. Cu o lună înainte, aceeași chirie reprezenta 2.105 lei în seria zilnică BCE, ceea ce înseamnă 30 lei suplimentar pe lună și 355 lei pe an. Față de echivalentul de 2.035 lei de acum un an, calculat din seria zilnică BCE, diferența pentru chiria de 400 de euro este de 100 lei lunar și 1.196 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro are un echivalent de 16.010 lei. Comparația lunară din seria zilnică BCE indică 15.789 lei pentru același salariu, cu un plus actual de 222 lei pe lună și 2.660 lei pe an. Comparativ cu 15.263 lei pentru salariul de 3.000 de euro de acum un an, în seria zilnică BCE, creșterea este de 748 lei lunar și 8.971 lei anual.

Un concediu de 1.500 de euro presupune 8.005 lei la referința zilei. Pentru același buget, seria zilnică BCE indica 7.894 lei cu o lună înainte, diferența fiind de 111 lei. Față de echivalentul anual de 7.631 lei din seria zilnică BCE, suma suplimentară este de 374 lei.

Diferențele anualizate pentru rată, chirie și salariu presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni; nu reprezintă o prognoză.

Dolarul, lira și francul

Dolarul american figurează la 4,7374 lei în seria zilnică BCE din 16 octombrie 2026, după o scădere zilnică de 0,0214 lei, respectiv 0,45%. În aceeași serie, raportarea la 9 octombrie 2026, când dolarul era 4,7658 lei, arată un recul de 0,0284 lei, respectiv 0,60%.

Comparațiile dolarului din seria zilnică BCE indică un avans de 0,1756 lei, respectiv 3,85%, față de 4,5618 lei la 16 septembrie 2026; de 0,1545 lei, respectiv 3,37%, față de 4,5829 lei la 17 iulie 2026; de 0,3700 lei, respectiv 8,47%, față de 4,3674 lei la 16 octombrie 2025.

Pentru dolar, extremele ultimelor douăsprezece luni din seria zilnică BCE sunt 4,2563 lei, pe 28 ianuarie 2026, și 4,7891 lei, pe 7 octombrie 2026. Între minim și maxim sunt 0,5328 lei.

Lira sterlină a ajuns la 6,3175 lei în seria zilnică BCE, cu un plus zilnic de 0,0136 lei, respectiv 0,22%. Față de 9 octombrie 2026, când aceeași serie indica 6,3006 lei pentru o liră, creșterea este de 0,0169 lei, respectiv 0,27%.

Pentru liră, seria zilnică BCE consemnează creșteri de 0,1793 lei, respectiv 2,92%, față de 6,1382 lei la 16 septembrie 2026; de 0,1592 lei, respectiv 2,59%, față de 6,1583 lei la 17 iulie 2026; de 0,4535 lei, respectiv 7,73%, față de 5,8640 lei la 16 octombrie 2025.

Francul elvețian este la 5,7496 lei în seria zilnică BCE, după un avans zilnic de 0,0175 lei, respectiv 0,31%. Comparația cu 9 octombrie 2026, când francul era 5,7346 lei în aceeași serie, indică o creștere de 0,0150 lei, respectiv 0,26%.

În seria zilnică BCE, francul a câștigat 0,1798 lei, respectiv 3,23%, față de 5,5698 lei la 16 septembrie 2026; 0,0706 lei, respectiv 1,24%, față de 5,6790 lei la 17 iulie 2026; 0,2802 lei, respectiv 5,12%, față de 5,4694 lei la 16 octombrie 2025.

Pentru 100 de dolari, echivalentul BNR actual este 474 lei. În seria zilnică BCE, aceeași sumă reprezenta 456 lei la 16 septembrie 2026 și 437 lei la 16 octombrie 2025; diferențele sunt de 18 lei lunar și 38 lei anual.

Pentru 100 de lire, conversia actuală înseamnă 632 lei. Echivalentele din seria zilnică BCE erau 614 lei cu o lună înainte și 586 lei cu un an înainte, cu diferențe de 18 lei și, respectiv, 46 lei.

Pentru 100 de franci, referința actuală dă 576 lei. Aceeași sumă avea echivalente de 557 lei lunar și 547 lei anual în seria zilnică BCE, diferențele fiind de 19 lei și, respectiv, 29 lei.

Raporturile calculate din referințele BNR ale zilei echivalează un euro cu 1,1252 dolari americani, cu 0,8441 lire sterline sau cu 0,9272 franci elvețieni. Invers, un dolar american reprezintă 0,8887 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

La referințele BNR din prima secțiune, 100 de zloți înseamnă 122 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică BCE indică 121 lei la 16 septembrie 2026, cu o diferență actuală de 1 leu, și 120 lei la 16 octombrie 2025, cu o diferență de 3 lei.

Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul actual este 22 lei. În seria zilnică BCE, aceeași sumă reprezenta tot 22 lei cu o lună înainte, diferența fiind de 0 lei, și 21 lei cu un an înainte, cu o diferență de 1 leu.

O sumă de 100 de lei moldovenești se convertește în 27 lei la referința BNR din 16 octombrie 2026.

Cum se citește cursul de referință

BNR determină referința în zilele lucrătoare folosind cotațiile pieței interbancare. Publicarea are loc în jurul orei 13:00, cu valabilitate pentru următoarea zi bancară. Cursul este utilizat în contabilitate, declarații, calculul taxelor și contracte.

Istoricul provine din seria zilnică BCE publicată de Eurostat, identificată prin ert_bil_eur_d. Pentru fiecare valută, valoarea în lei rezultă din împărțirea cotației leu/euro la cotația acelei valute față de euro, ambele din aceeași zi. Momentele diferite de calcul explică de ce referințele BNR și BCE nu coincid.

Variațiile valutare compară observații din aceeași serie BCE. Exemplele de buget folosesc însă referința BNR actuală și valori istorice BCE. Conversiile presupun înmulțirea sumei în valută cu referința relevantă; rezultatele și diferențele sunt rotunjite la leu.

Calculele exclud comisioanele, marjele de schimb și taxele aplicabile. La intermediari, cursul de cumpărare este inferior referinței, iar cel de vânzare este superior acesteia; diferența revine băncii, casei de schimb sau aplicației de plată.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.