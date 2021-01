Zece idei de cadouri pentru parteneri de afaceri și angajați

Atunci când vrei să îți răsplătești un angajat sau când vrei să-i mulțumești unui partener de afaceri, îți poți arăta aprecierea, cu un dar special. Însă, când vine vorba de cadouri business, trebuie să ții cont că acestea se axează mai mult pe relațiile profesionale. De aceea, ar trebui să fie puțin mai formal, mai elegant, dar, în același timp, să fie ales cu bun gust, cum ar fi exemplele de mai jos.

Cadouri pentru angajați

Cadourile pentru angajați ar trebui să aibă o notă generalistă, mai ales, dacă în companie lucrează foarte multe persoane. Însă, nu uita că un astfel dar este cel mai bun feed-back pozitiv pe care îl poate primi un angajat, pe lângă o promovare. Așa că, prin intermediul unui cadou corporate, un angajat va simți că este apreciat și că astfel i-a fost răsplătită contribuția în cadrul companiei.

O cană de cafea

Cu siguranță, atât angajații, cât și partenerii tăi de afaceri, își încep ziua cu o cafea savuroasă. Așa că, un cadou special poate fi o cană de cafea. Aceasta are o utilizare reală în fiecare zi, atât la birou, cât și în afara lui. Și, în plus, o cană este un cadou simplu, ieftin și cu bun gust. Orice angajat are nevoie de puțină cafeină, înainte de a începe să scrie rapoarte, să prezinte lucrări sau să dea telefoane.

O agendă

Un alt cadou potrivit pentru angajat este o agendă elegantă, din piele. Aceasta este, în primul rând, un cadou util, dar și unul atrăgător. Astfel, angajatul va folosi, cu drag, agenda primită, atunci când va avea întâlniri cu diverși clienți și va face și o impresie bună în fața acestora.

O cutie cu stilouri

Casetele elegante cu stilouri sunt un cadou potrivit atât pentru femeile, cât și pentru bărbații care lucrează în mediul de business. Un astfel de dar este extrem de util, însă, are și un scop decorativ. Cu siguranță, angajații se vor simți bine dacă vor avea o cutie elegantă cu stilouri pe biroul lor.

Coșuri cadou

Coșurile cu bunătăți sunt cadoul potrivit pentru orice angajat. Cu un astfel de coș, îi vei scuti pe angajați de o parte din cumpărăturile pe care erau obișnuiți să le facă în preajma Sărbătorilor. Însă, ar fi indicat să știi exact adresa fiecăruia, pentru a le trimite coșurile acasă, dacă sunt în concediu, în perioada Sărbătorilor.

Cadouri personalizate

Cadourile personalizate pot fi, precum în viața personală, la fel de distractive și în viața profesională. Acestea se potrivesc cel mai bine echipelor mici, în care managementul își cunoaște foarte bine personalul, astfel încât cadourile să fie relevante și să susțină preferințele și personalitatea fiecăruia. Ar fi ideal ca membrii echipei să primească exact ceea ce își doreau, fie că este vorba de tricouri personalizate, bilete la anumite evenimente sau cărți pentru gusturile fiecăruia.

Cadouri pentru partenerii de afaceri

Partenerii de afaceri sunt cei care contribuie la succesul companiei tale, așa că pentru aceștia, cadourile trebuie alese cu mai multă atenție și răbdare. De asemenea, darurile pentru aceștia ar trebui să fie de calitate, și să aibă o notă oficială, formală, dar și mult bun-gust.

Un set de pahare de whisky

Îți poți impresiona partenerul de afaceri cu un set elegant de pahare de whisky, cu suport din lemn de nuc sau cu detalii vintage. Un astfel de cadou este select și te poate ajuta să faci o impresie bună.

Un stilou elegant

Stiloul de lux este unul din acele obiecte care au trecut proba timpului. Estetica lui precum și cea a scrisului caligrafic vor fascina, în continuare, persoanele de pe întregul glob. De asemenea, un stilou de lux care are un design atractiv poate completa o ținută într-un mod foarte potrivit și poate contribui la stabilirea unei prime impresii foarte bune. Așa că, poți trece acest obiect pe lista cadourilor potrivite pentru partenerii tăi de afaceri.

O sticlă de vin

Fie că este vorba de un iubitor de vinuri de calitate sau de un adevărat pasionat, care are în portofoliu doar licori de colecție, este important să fii îndrăzneț cu alegerea pe care o vei face. Optează pentru ceva la care nu s-ar aștepta din partea ta. De exemplu, poți opta pentru un vin rar, de la o cramă cu tradiție din Europa, sau poți alege un soi aparte, din ghidul vinurilor românești. Ambele variante sunt excelente, iar un astfel de cadou ar fi extrem de apreciat.

O geantă diplomat din piele

O geantă diplomat din piele poate fi un cadou inedit, cu mult bun-gust, care, cu siguranță, i-ar impresiona pe partenerii tăi de afaceri. O astfel de geantă poate fi folosită atât pentru depozitarea documentelor importante cât și pentru a transporta, mai ușor, un laptop sau o tabletă.

Un tablou

Dacă printre partenerii tăi de afaceri se numără și persoane pasionate de artă, atunci le poți oferi cadou un tablou sau o sculptură. Încearcă să optezi pentru opere de artă realizate de artiști români, pentru a susține, astfel, activitatea creativă a artiștilor autohtoni.

Așadar, cadourile business pot constitui, de fapt, cartea de vizită personalizată a companiei și au numeroase avantaje pentru toate părțile implicate. Oferind astfel de cadouri, te vei asigura că angajații și partenerii de afaceri se simt apreciați, iar firma va putea să își păstreze, în continuare, oamenii valoroși.