Ce obiective trebuie sa atingi in strategia de Social Media Marketing?

Firmele realizeaza ca retelele sociale nu mai sunt azi doar un canal de marketing exotic, izolat, rezervat celor mai tineri, cu o axa dedicata doar comunicarii si promovarii produselor.

Retelele sociale si-au dovedit nu numai utilitatea in producerea de rezultate tangibile (vanzari concrete, clienți potențiali, cifra de afaceri), ci si in dezvoltare de contacte utile intre consumator si brandul tau, pentru a imbunatati experienta clientului.

Prin captarea informatiilor din conversatii și mesaje de pe retelele de socializare si îmbogatirea acestora prin analiza profilului, marcile sunt capabile sa-si inteleaga mai bine consumatorii, sa isi orienteze mai bine actiunile si campaniile si sa ia decizii corecte pentru marketing digital.

Implicarea pe retele sociale va permite in mod deosebit marcilor, diferite obiective:

Dezvoltarea notorietatii:

Este necesar sa dezvolti o reputatie a afacerii tale, de aceea e necesar un audit al marcii care sa iti permita sa evlauezi pozitionarea si impactul potential al actiunilor tale in social media.

Exista multe strategii de diferentiere de concurenta. Se poate mentiona crearea de continut original, personalizat in functie de obiectivele tale, direcționarea potentialilor clienti in functie de profilul lor, dezvoltarea produselor in raport cu perspectivele colectate pe social media, liniile de comunicare sa fie adaptate de centrele de interes socio-demografice.

Consolidarea relatiilor cu publicul tinta:

Obiectivul principal aici este de a genera o relatie de durata intre publicul tau tinta si brand, prin identificarea persoanelor cheie pentru marcile tale si industria in care activezi.

Prin urmare, este necesar sa comunici intr-o maniera directionata, in colaborare cu influenceri care au o anumită credibilitate, legitimitate si autoritate in retea. In functie de piata, o comunitate mica, foarte activă si implicata cu un lider, este mai eficienta ca o comunitate pasiva mare.

O agentie de Social Media stie cum sa capteze atentia comunitatii si cum sa transmita mesajele adecvate.

Cresterea satisfactiei clientilor:

Pentru a imbunatati experienta clientilor, este necesar sa capturezi mesajele si sa retii opiniile despre produsele tale, pentru a masura satisfactia si pentru a analiza corect perceptia si, mai presus de toate, evolutia lor in timp in funcție de actiunile tale de marketing si alte actiuni strategice ale companiei tale.

Convertirea publicurilor tinta din Social Media in clienti:



Ne apropiem de sfarsitul tunelului de marketing: continutul, campaniile pe social media au generat un anumit numar de clienti potentiali, exista mesaje de la utilizatori potential interesati de marca produsul si de brandul tau.

Este recomandat sa masori periodic volumul de clienti potentiali prin analiza unor indicatori specifici

Numarul de clienti potentiali proveniti de pe rețelele sociale / canale pe parcursul unei perioade

Ponderea clientilor potentiali provenind din social media sau bloguri, transformata in vanzari, prin integrare in platforma CRM.

Cresterea activitatii pe retelele sociale: rata de crestere a conversiilor de la retelele sociale la potentialii clienti care vor genera vanzari

Desigur, toate aceste obiective trebuie sa faca obiectul unei raportari periodice pentru a fi analizate. Ar trebui apoi efectuate analize predictive si corective.

O agentie de Social Media se poate ocupa corect de strategia de Social Media Marketing a afacerii tale si e bine sa apelezi la specialisti pentru rezultate cat mai bune.