Potrivit calculelor Up Romania, pentru un angajat plătit la salariul minim, costul lunar total al firmei ajunge orientativ la 4.418 lei de la 1 iulie 2026, față de 4.134 lei înaintea majorării. Diferența este de 284 lei pentru angajator, în timp ce creșterea venitului net al salariatului este de 125 lei.

În calculul Up Romania, costul de 4.418 lei include salariul brut de 4.325 lei și contribuția asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator, de aproximativ 93 lei.

Salariul de bază minim brut general este de 4.325 lei lunar, față de 4.050 lei în iunie 2026. Guvernul a aprobat majorarea prin Hotărârea de Guvern (HG) 146/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026, potrivit StartupCafe. Sporurile și celelalte adaosuri nu intră în această sumă.

Potrivit Ministerului Muncii, creșterea brută este de 275 lei, respectiv 6,8%. Pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună, tariful stabilit este de 25,949 lei pe oră.

Calculul net pornește de la suma scutită de taxe

Venitul net de referință ajunge la 2.699 lei, față de 2.574 lei înaintea modificării. Calculul presupune aplicarea facilității fiscale pentru salariul minim și a deducerii personale pentru un salariat fără persoane în întreținere.

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) 89/2025 stabilește o sumă lunară pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Aceasta este de 300 lei pentru veniturile aferente perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2026 și de 200 lei pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

Pentru un salariat eligibil, fără persoane în întreținere, calculul orientativ aferent noului salariu minim are următoarele componente.

Din brutul de 4.325 lei se scad cei 200 lei netaxabili, rezultând o bază de 4.125 lei pentru contribuțiile salariatului.

Contribuția de asigurări sociale (CAS), de 25%, este de 1.031,25 lei, față de 937,50 lei în calculul anterior.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), de 10%, este de 412,50 lei, față de 375 lei anterior.

Deducerea personală folosită în exemplu este de 865 lei, față de 810 lei înaintea majorării. Aceasta reduce baza asupra căreia se aplică impozitul pe venit.

Impozitul pe venit, calculat cu o cotă de 10% după contribuții și deducere, este de aproximativ 182 lei, față de aproximativ 163 lei anterior.

Suma efectiv încasată poate diferi în funcție de persoanele aflate în întreținere și de eventualele scutiri specifice. Calculul unui stat de salarii trebuie să folosească situația individuală a angajatului.

Scutirea depinde de contract și de venitul brut lunar

Facilitatea fiscală se aplică salariaților care lucrează în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă, la locul unde au funcția de bază. Cele două condiții privind salariul și venitul trebuie îndeplinite cumulativ.

Prima privește salariul de bază brut înscris în contract: fără sporuri și alte adaosuri, acesta trebuie să fie egal cu salariul minim legal în vigoare în luna pentru care se acordă venitul.

A doua condiție privește venitul brut lunar din salarii și venituri asimilate salariilor, realizat în baza aceluiași contract. Plafonul este de 4.300 lei inclusiv pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 și de 4.600 lei inclusiv pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

La verificarea acestor plafoane nu se includ contravaloarea tichetelor de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legii. Sporurile și celelalte componente salariale trebuie însă avute în vedere la verificarea venitului brut relevant.

Suma netaxabilă se diminuează în funcție de perioada din lună în care salariul este menținut la nivelul minim, de data angajării, de fracția de lună pentru care se determină veniturile și de data încetării contractului sau a raportului de serviciu. O angajare ori o plecare în cursul lunii schimbă suma facilității aplicabile.

Angajatorii trebuie să verifice salariile și contractele afectate

Pentru verificarea conformării la nivelul aplicabil din iulie, angajatorii urmăresc salariile de bază aflate sub pragul general și dacă au fost efectuate următoarele operațiuni.

Identificarea salariaților afectați și actualizarea documentelor contractuale pentru valoarea aplicabilă de la 1 iulie 2026.

Verificarea grilelor interne în care alte salarii sunt legate de salariul minim. O formulă precum salariul minim plus 30% trebuie raportată la noua bază.

Recalcularea contribuțiilor, a impozitului și a deducerii personale în statul de plată aferent lunii iulie.

Comunicarea către salariați a brutului aplicabil, a netului estimat și a datei de la care se aplică modificarea.

Verificarea contractelor cu timp parțial, pentru care nivelul minim se raportează proporțional la numărul de ore, precum și a contractelor de ucenicie sau de formare profesională, care au reguli specifice.

Pentru construcții există un salariu minim sectorial brut de 4.582 lei, stabilit prin OUG 156/2024. Acesta rămâne neschimbat la 1 iulie 2026, astfel încât verificarea salariilor trebuie să țină cont de sectorul în care se desfășoară activitatea.

Tichetele de masă completează salariul obligatoriu

Plafonul tichetului de masă este reglementat separat, prin Legea 201/2025: 45 lei pe zi lucrată, valoare aplicabilă din 1 decembrie 2025. Majorarea salariului minim nu modifică acest plafon.

Potrivit Up Romania, valoarea tichetelor de masă este supusă CASS de 10% și impozitului pe venit de 10%, dar nu intră în baza CAS și nu generează contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM).

Într-un exemplu orientativ cu 21 de zile lucrate și tichete acordate la valoarea maximă, suma nominală lunară este de 945 lei. Adăugată costului salarial din exemplul inițial, aceasta duce bugetul lunar al angajatorului la 5.363 lei pentru salariatul respectiv.

Tichetele nu pot înlocui o parte din salariul minim obligatoriu. Ele reprezintă un beneficiu suplimentar, acordat pentru zilele lucrate.

Majorarea vizează și salariați aflați peste vechiul minim

La momentul anunțării măsurii, Ministerul Muncii indica 831.382 de salariați remunerați la nivelul minim anterior și 1.759.027 de salariați vizați de majorare.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicatul ministerului.

Facilitatea fiscală de 200 lei lunar este prevăzută pentru veniturile aferente perioadei care se încheie la 31 decembrie 2026, cu respectarea condițiilor privind contractul și plafonul venitului brut.