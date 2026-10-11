Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 aduce angajatului 125 lei în plus la venitul net, în timp ce costul salarial complet al firmei crește cu 284 de lei. Pentru evaluarea unei remunerații, suma primită de salariat, salariul brut și cheltuiala angajatorului sunt repere distincte.

Guvernul României a aprobat joi, 12 martie 2026, creșterea salariului minim brut lunar de la 4.050 lei, nivelul din iunie, la 4.325 lei. Potrivit Ministerului Muncii, diferența este de 275 de lei brut, respectiv 6,8%.

Venitul net și costul firmei arată diferit aceeași majorare

Brutul reprezintă salariul înainte de reținerile fiscale, netul este suma primită de angajat, iar costul salarial complet reprezintă cheltuiala totală suportată de angajator. Exemplul salariului minim permite urmărirea separată a celor trei valori:

Salariul brut crește între iunie și iulie 2026 conform nivelurilor aprobate de Guvern; acesta este reperul pentru salariul de bază stabilit în contract.

Potrivit calculelor publicate de StartupCafe, salariul net trece de la 2.574 lei la 2.699 lei, cu aplicarea sumei netaxate aferente fiecărei perioade.

În aceeași comparație, costul salarial complet al angajatorului trece de la 4.134 lei la 4.418 lei pentru un salariat remunerat la nivelul minim.

Hotărârea de Guvern (HG) 146/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026. Actul stabilește ce intră în salariul de bază minim și echivalentul acestuia pentru timpul normal de muncă.

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede Guvernul României în HG 146/2026.

Scutirea fiscală depinde de salariul de bază și de venitul lunar

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025 stabilește o sumă pentru care nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Aceasta este de 300 lei lunar pentru veniturile aferente perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2026 și de 200 lei lunar pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2026.

Facilitatea privește salariații care lucrează în baza unui contract individual de muncă, sunt încadrați cu normă întreagă și au funcția de bază la locul respectiv de muncă. Aplicarea ei presupune îndeplinirea simultană a două condiții.

Prima privește salariul de bază brut lunar înscris în contract: fără sporuri și alte adaosuri, acesta trebuie să fie egal cu salariul minim brut în vigoare în luna pentru care se acordă veniturile.

A doua condiție privește venitul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în baza aceluiași contract și pentru aceeași lună. Plafonul este de 4.300 lei inclusiv în primul semestru și de 4.600 lei inclusiv în al doilea semestru din 2026. Din verificarea plafonului se exclud, după caz, contravaloarea tichetelor de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legii.

Suma netaxată se diminuează în funcție de:

Perioada din lună în care salariul de bază sau solda lunară din contract ori din raportul de serviciu se menține la nivelul minim.

Data încadrării în muncă a unui angajat nou, cu salariul sau solda lunară la nivelul minim.

Fracția de lună pentru care se determină veniturile salariale și cele asimilate salariilor.

Data încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu.

Media salarială oferă un reper distinct de nivelul minim

Pentru comparația unei remunerații cu nivelul național, Institutul Național de Statistică indică în iulie 2026 un câștig salarial mediu net de 5.820 lei și unul brut de 9.709 lei pe total economie. În iunie 2026, valorile erau de 5.734 lei net și 9.564 lei brut.

Comparația cu aceeași lună a anului anterior pornește de la 5.517 lei net și 9.201 lei brut în iulie 2025. Aceste valori descriu media pe total economie; salariul minim reprezintă pragul stabilit prin hotărârea Guvernului.

Seria statistică are și limite de comparabilitate. Din 2002, cercetarea pentru sectorul economic exclude unitățile cu 0-3 salariați. Din 2005, câștigurile sunt exprimate în lei noi.

Transferul contribuțiilor sociale în sarcina salariatului face ca seria câștigului salarial mediu brut începând din ianuarie 2018 să nu fie comparabilă cu cea anterioară. Comparabilitatea câștigului salarial mediu net nu este afectată de această schimbare.

Angajatorii și sindicatele au susținut niveluri diferite

La anunțarea măsurii, ministerul indica 831.382 de salariați plătiți la nivelul minim și estima că majorarea va avea 1.759.027 de beneficiari. Prima categorie reprezenta aproximativ 14,6% din totalul salariaților activi din România.

Potrivit Digi Economic, organizațiile patronale au cerut înghețarea nivelului minim, pentru ca economia să poată absorbi costurile suplimentare.

Potrivit aceleiași relatări din Digi Economic, organizațiile sindicale au solicitat un nivel de 4.350 de lei, motivând că majorarea este necesară pentru compensarea inflației și menținerea puterii de cumpărare a angajaților cu venituri mici.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale la momentul anunțului, în comunicatul Ministerului Muncii.

În nota de fundamentare, autoritățile anticipau că majorarea poate stimula ocuparea, inclusiv în rândul tinerilor și femeilor, poate reduce munca nedeclarată și poate susține consumul intern prin creșterea veniturilor salariale.

Pentru perioada iulie-decembrie 2026, nota estima un impact de aproximativ 622 milioane de lei asupra bugetului general consolidat, rezultat din circa 969 milioane de lei venituri suplimentare și aproximativ 347 milioane de lei cheltuieli de personal.