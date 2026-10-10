Directiva 2006/112/CE este cadrul central al regulilor europene privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). În 2026, pentru firmele din România contează atât cotele aplicabile aici, cât și regulile UE pentru tranzacțiile între state membre.

România stabilește cotele de TVA, însă regulile privind persoanele imozabile și locul taxării sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene. Pentru administratori, această distincție devine relevantă când firma vinde sau cumpără bunuri peste graniță.

Comisia Europeană urmărește respectarea legislației UE, iar CJUE stabilește, prin deciziile sale obligatorii, interpretarea acesteia pentru autoritățile și instanțele românești. Comitetul TVA contribuie la aplicarea coerentă a regulilor directivei între statele membre.

Cotele de TVA și regulile europene trebuie citite împreună

Aplicarea TVA pornește de la natura operațiunii, locul în care aceasta se taxează și cota aferentă bunului sau serviciului. Pentru firmele care au tranzacții în UE, verificarea cuprinde:

Cota standard: în România, aceasta este de 21%, majorată de la 19%, și se aplică majorității bunurilor și serviciilor.

Regulile europene: Directiva 2006/112/CE stabilește cadrul pentru persoanele impozabile și locul taxării, inclusiv în tranzacțiile dintre state membre.

Documentele tranzacției: statutul partenerului și dovezile transportului contează la stabilirea tratamentului TVA pentru livrările intracomunitare.

Cota redusă de TVA este de 11%, față de nivelul anterior de 9%. Ea se aplică, între altele, unor alimente și apei potabile. Pentru alimente există excepții, inclusiv pentru băuturi alcoolice și produse cu zahăr peste anumite limite. Cota redusă de 5% a fost eliminată.

Tranzacțiile intracomunitare depind de verificări și documente

Tranzacțiile dintre statele membre au un regim TVA distinct. La o livrare intracomunitară, firma din România poate aplica scutirea de TVA dacă partenerul este valid în sistemul VIES. Verificarea partenerului face astfel parte din stabilirea tratamentului fiscal al vânzării.

Validarea în VIES trebuie însoțită de dovezi ale transportului transfrontalier. Dacă firma nu poate demonstra că bunurile au ajuns în alt stat membru, ANAF poate recalcula TVA pentru livrarea tratată inițial ca scutită.

La achiziția intracomunitară intervine mecanismul taxării inverse. Firma trebuie să identifice separat achizițiile și livrările, deoarece tratamentul aplicat cumpărării nu este același cu scutirea urmărită la vânzarea către un partener din alt stat membru.

Într-o verificare, documentele de transport și validarea partenerului susțin tratamentul declarat pentru livrare. Lipsa dovezilor de transport poate schimba suma stabilită de ANAF, chiar dacă firma a încadrat inițial operațiunea drept livrare intracomunitară scutită.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA și sesizarea Comisiei

Anularea înregistrării în scopuri de TVA poate afecta activitatea unei firme care desfășoară tranzacții în UE. Materialul principal critică situațiile în care ANAF ar folosi criterii de risc considerate subiective și ar încălca astfel regulile europene.

Când mecanismele interne de control nu rezolvă o posibilă încălcare a legislației UE, administratorul poate sesiza electronic Comisia Europeană. Sesizarea privește respectarea regulilor comunitare de către stat, în contextul măsurii luate asupra firmei.

Comisia Europeană poate analiza o sesizare privind încălcarea legislației comunitare și poate acționa față de statul membru.

Comisia nu funcționează ca instanță de apel pentru anularea înregistrării unei firme într-un caz individual.

Deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sunt obligatorii pentru ANAF și pentru instanțele românești.

Sesizarea Comisiei are, așadar, o miză distinctă de soluționarea cazului individual: ea poate pune în discuție aplicarea normelor UE de către România. Pentru administrator, este esențial să descrie măsura contestată și regula europeană pe care o consideră încălcată.

TVA plătită în alt stat membru poate fi recuperată prin Formularul 318

O firmă românească poate plăti TVA într-un alt stat membru pentru cheltuieli făcute acolo. Materialul indică Formularul 318 drept calea prin care poate solicita recuperarea acelei taxe, potrivit prevederilor europene.

Exemplele date sunt combustibilul, cazarea și participarea la evenimente în alte state UE. Pentru firmă, aceste plăți trebuie urmărite separat de TVA aferentă livrărilor și achizițiilor intracomunitare, deoarece recuperarea taxei plătite în străinătate are propria procedură.

Pentru unele locuințe rămâne o măsură tranzitorie

Pe lângă cota redusă de 11%, materialul menționează o măsură tranzitorie care poate permite aplicarea cotei de TVA de 9% pentru locuințe până la 31 iulie 2026. Aplicarea depinde de îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru această măsură.

Una dintre condițiile prezentate este ca locuința să poată fi locuită ca atare în momentul livrării. Livrarea nu poate depăși data de 31 iulie 2026 pentru aplicarea măsurii tranzitorii descrise în material.

Pentru o tranzacție cu locuințe, verificarea cotei aplicabile trebuie făcută în raport cu această măsură tranzitorie și cu îndeplinirea condițiilor ei la livrare. Cota de 9% nu rezultă doar din faptul că vânzarea are loc în 2026.