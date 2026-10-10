Oferta FIDELIS din octombrie 2026 a avut praguri de subscriere și dobânzi diferite în lei și euro, inclusiv tranșe speciale pentru donatorii de sânge. Evoluția ratelor la credite oferă un reper separat pentru costul finanțării.

La FIDELIS se compară suma de intrare cu termenul investiției

Ediția FIDELIS desfășurată între 2 și 9 octombrie 2026, a doua din acea toamnă, oferă un reper datat pentru comparația dintre monede, dobânzi și scadențe. Potrivit Ministerului Finanțelor, au putut subscrie persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani.

Valoarea nominală, adică valoarea unui singur titlu, a fost de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul obișnuit de subscriere a fost însă de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Oferta a cuprins șapte variante, cu următoarele dobânzi și termene până la scadență:

În lei, pentru subscrierile obișnuite: 6,60% la 2 ani.

În lei, pentru donatorii de sânge: 7,60% la 2 ani.

În lei: 7,15% la 4 ani.

În lei: 7,75% la 10 ani.

În euro, pentru subscrierile obișnuite: 4,50% la 3 ani.

În euro, pentru donatorii de sânge: 5,50% la 3 ani.

În euro: 6,60% la 10 ani.

Scadența este termenul la care titlul ajunge la maturitate. Compararea dobânzilor presupune, astfel, și compararea perioadelor: oferta în lei a avut termene de 2, 4 și 10 ani, iar cea în euro de 3 și 10 ani.

Donatorii au avut praguri reduse și plafoane proprii

Pentru tranșa specială în lei, suma minimă de subscriere a coborât la 500 de lei, față de pragul obișnuit, cu un plafon maxim de 100.000 de lei. La tranșa specială în euro, intrarea s-a făcut de la 100 de euro, în limita a 20.000 de euro.

Accesul la aceste facilități a fost condiționat de dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026. Cele două tranșe au făcut parte din campania România are sânge de rocker, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM.

Subscrierile s-au realizat prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Vânzarea înainte de scadență depinde de prețul de pe bursă

Veniturile obținute din deținerea titlurilor FIDELIS sunt neimpozabile. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi vândute înainte de maturitate, ceea ce permite modificarea componenței portofoliului înaintea termenului ales la subscriere.

La o astfel de vânzare, dobânda aferentă perioadei de deținere depinde de prețul primit pe bursă. Prețul obținut la revânzare contează pentru suma recuperată înainte de scadență, alături de dobânda emisiunii.

Dobânzile la credite oferă un reper separat pentru costul finanțării

Pentru gestionarea datoriilor, verificarea pornește de la indicele de referință și marja băncii înscrise în contract. Creditele în lei acordate înainte de mai 2019 folosesc, în general, ROBOR la 3 sau 6 luni plus marja băncii. Creditele noi în lei cu dobândă variabilă acordate consumatorilor folosesc indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), la care se adaugă marja contractuală.

Pentru intervalul 1 octombrie-31 decembrie 2026, IRCC este de 5,57% pe an. Nivelul este cu 0,01 puncte procentuale peste cel de 5,56%, aplicat între 1 iulie și 30 septembrie 2026.

La 9 octombrie 2026, ROBOR la 3 luni era cu 0,01 puncte procentuale sub nivelul de 6,11% din 2 octombrie. Față de 9 octombrie 2025, când era 6,48%, scăderea era de 0,38 puncte procentuale.

Indicele zilnic și cel trimestrial au roluri diferite. IRCC zilnic reprezintă media ponderată a dobânzilor tranzacțiilor interbancare. Valoarea trimestrială este media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul de referință și se aplică din prima zi a celui de-al doilea trimestru următor.

De exemplu, indicele zilnic din 8 octombrie 2026 a fost de 5,77%, în scădere cu 0,06 puncte procentuale față de ziua precedentă. În ultimele 10 ședințe, acesta oscilase între 5,77% și 6,18%; pentru ratele din ultimul trimestru al anului se folosește însă valoarea trimestrială aplicabilă.

Simulările arată rata pentru aceeași sumă, durată și marjă

Potrivit Goldring, calculele orientative pentru creditele noi folosesc o marjă exemplificativă de 2 puncte procentuale, adăugată indicelui aplicabil, și o dobândă anuală rezultată de 7,57%. Comparațiile cu anul anterior păstrează aceeași sumă împrumutată, aceeași durată și aceeași marjă bancară:

Pentru un credit nou de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata simulată este de 2.112 lei, față de 2.214 lei cu indicele de acum un an. Reducerea indicată este de 102 lei lunar și 1.222 de lei anual, iar dobânda totală simulată este de 460.335 de lei.

Pentru un credit nou de 150.000 de lei pe 25 de ani, rata este de 1.115 lei, comparativ cu 1.164 de lei cu un an înainte.

Pentru un credit vechi de 200.000 de lei, cu 20 de ani rămași, dobânda anuală de 8,10%, bazată pe indicele la 3 luni plus marjă, produce o rată de 1.685 de lei. Comparativ cu 1.733 de lei cu un an înainte, reducerea indicată este de 48 de lei lunar și 573 de lei anual. Dobânda totală simulată este de 204.484 de lei.

Pentru un credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași, dobânda anuală de 8,15%, bazată pe indicele la 6 luni plus marjă, produce o rată de 964 de lei, față de 992 de lei anterior. Reducerea indicată este de 28 de lei lunar și 337 de lei anual, iar dobânda totală simulată este de 73.580 de lei.

Simulările folosesc formula ratelor egale și exclud comisioanele, asigurările și celelalte costuri contractuale suplimentare.