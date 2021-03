Studiul CONFIDEX Q4 2020 de Impetum Group: Concluzii referitoare la companii cu cifra de afaceri sub 100.000 euro

Companiile cu afaceri de sub 100.000 de euro anual, au resimțit mai brutal efectele pandemiei anul trecut, jumătate dintre manageri considerând că propria companie este afectată de Covid-19, iar scăderea afacerilor este, în acest caz, de 20% în Q4 2020, față de Q2 2020, potrivit rezultatelor CONFIDEX Q4 2020 – companii sub 100.000 făcute publice de Impetum Group . În plus, creșterea cifrei de afaceri, estimată pentru 2021, față de 2020, este de circa 5 ori mai mică în cazul micilor companii, în comparație cu marii jucători (1% vs. 5%).

Astfel, managerii din companii mici percep mai acut impactul crizei generate de pandemie și au o medie a indicatorului stării de spirit mai scăzută decât cei din companiile mai mari: 4.6 versus 4.9. Diferența în ceea ce privește scăderea profitului din Q4 2020 vs. Q2 2020 este edificatoare în acest sens: un minus de 22% pentru companiile mici și de doar 12% pentru cele mari. În plus, profitul este așteptat să scadă în continuare pentru jucătorii mai mici, cu 4% în 2021, în timp ce marile companii estimează deja o creștere în acest an.

„Studiul ne arată că mărimea unei companii este relevantă, în special în perioadele dificile ale economiei. Astfel, companiile cu cifra de afaceri sub 100.000 de euro anual au resimțit mult mai dur efectele pandemiei, iar revenirea este percepută ca fiind mai îndepărtată. În plus, cele mai multe așteaptă o scădere a profitului în acest an, în timp ce marii jucători estimează deja un avans al acestuia” declară Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

„Din punctul nostru de vedere acesta este un moment cheie pentru companiile mici pentru că au oportunitatea să facă un pas mare către o cultură antreprenorială bazată pe parteneriat pentru a trece cu bine peste această criză.”, a concluzionat Andrei Cionca .

Dificultățile pe zona de cash flow sunt evidente, jumătate dintre manageri susținând că au avut probleme cu capitalul de lucru. În aceste condiții, doar 10% dintre managerii micilor companii sunt relaxați sau foarte relaxați în ceea ce privește modul în care evoluează economia națională, în timp ce 19% dintre ei sunt îngrijorați sau foarte îngrijorați.

Managerii rămân prudenți pentru 2021 și nu-și pun mari speranțe în campania de vaccinare

Companiile mici sunt mai puțin încrezătoare decât cele mari în ceea ce privește efectul pozitiv al campaniei de vaccinare asupra economiei și asupra propriei afaceri. Astfel, doar 66% cred că aceasta va avea un impact pozitiv asupra propriului business, față de 73% în cazul companiilor mari.

”Viziunea mai pesimistă a micilor antreprenori se vede și în modul în care privesc impactul la o scară mai largă, dincolo de ograda proprie. Astfel, aproximativ 80% dintre managerii companiilor mici consideră că economiile (globală, europeană și națională) sunt afectate în „mare” și „foarte mare măsură, față de 74% în cazul companiilor mai mari”, a mai afirmat Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

Totodată, micile companii nu au o bază la fel de solidă de revenire în 2021, având în vedere că principalele măsuri luate în pandemie au vizat reducerea recrutării de personal și reducerea cheltuielilor de marketing și cercetare, dar și a investițiilor.

Digitalizarea, o prioritate mai importantă decât accesul la creditare

Pandemia a scos în față importanța digitalizării, mai mult ca oricând, astfel că aceasta este pe locul 5 în topul priorităților, înaintea chiar și a accesului la creditare. Pe primele locuri, așa cum era de așteptat, se află creșterea vânzărilor și păstrarea locurilor de muncă, urmate de îmbunătățirea relației cu clienții și investițiile.

Totuși, micii antreprenori așteaptă o revenire a cererii în acest an și susțin că sunt orientați mai degrabă spre creșterea productivității, în detrimentul reducerii costurilor. În plus, cel puțin la nivel declarativ, pandemia devine catalizatorul unei schimbări de paradigmă a business-ului: 64% spun că pandemia va genera o intensificare a inovării la nivelul companiei, iar 71% vorbesc despre o regândire a strategiei.

Managerii companiilor mici estimează o redresare a economiei în 2 ani și 5 luni, dar a propriei companii în mai puțin de 2 ani. În ceea ce privește instrumentele financiare necesare redresării, reinvestirea profitului și creditul furnizor sunt cel mai des menționate de micii antreprenori.

Metodologie și perspective

Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei, CONFIDEX măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete pentru business-uri și de a sprijini mediul de afaceri în luarea unor decizii adaptate realității.

În campania CONFIDEX de măsurare a percepției managerilor români asupra mediului de business în Q4 2020, un număr de 180 de manageri din companii cu cifra de afaceri sub 100.000 de euro au ales să completeze chestionarul deși profilul lor nu era unul aflat în eșantionul CONFIDEX.

Studiul CONFIDEX Q4 2020 cuprinde răspunsurile a peste 900 de manageri din companii cu cifra de afaceri de peste 100.000 euro și 180 de manageri din companii cu cifra de afaceri sub 100.000 euro din top 7 categorii de sectoare economice contribuitoare la PIB: agricultură; industrie și energie electrică; construcții; comerț; HORECA; transport, distribuție, depozitare; servicii. La studiu au răspuns doar CEOs și manageri C-level, iar dintre companiile mari vizate, 75% au peste 1 milion de euro cifră de afaceri și 31% peste 5 milioane euro cifră de afaceri.

Indicele CONFIDEX e construit din agregarea a 29 de itemi și măsoară pe o scară de la 0 la 100 de puncte încrederea în economie a managerilor și antreprenorilor români.

Despre Impetum Group

Impetum Group este grupul românesc care aduce împreună capital, management și servicii, format din reunirea sub aceeași umbrelă a CITR, liderul pieței de insolvență din România cu 20 de ani de experiență în management de criză, ROCA, soluție de private equity care urmărește consolidarea IMM-urilor românești care au un viitor valid, dar traversează un moment dificil și ROCA X, un proiect destinat start-up-urilor disruptive din piața de tehnologie.

Impetum Group își propune să devină un hub de resurse, care maximizează valoarea de business, prin reunirea de: business knowledge specific pentru fiecare din cele 3 etape din viața unei companii (startup, criză de creștere, distress), capital, sinergii și cross-uri între business-uri complementare, precum și o comunitate de manageri și antreprenori dornici să participe activ la consolidarea culturii antreprenoriale din România bazată pe parteneriat.