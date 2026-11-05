Românii care dețin acțiuni tehnologice americane sau fonduri legate de acestea pot vedea o scădere a valorii investiției după vânzările de joi, 5 noiembrie 2026. La o actualizare a cotațiilor publicată de Reuters, Nasdaq Composite coborâse cu 4,92%, iar Nasdaq-100 cu 5,52% față de închiderea de miercuri. Pierderea fiecărei persoane depinde însă de acțiunile sau fondul pe care le deține.

Și piața americană mai largă era în scădere: indicele S&P 500 pierdea 3,16% în aceeași actualizare. Cu o zi înainte, piața urcase. Miercuri, 4 noiembrie, Nasdaq Composite câștigase 1,44%, iar S&P 500, 1,58%, potrivit cotațiilor relatate de Ziarul Financiar.

Un fond legat de Nasdaq nu pierde automat cât indicele

Un exemplu este fondul iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF, administrat de BlackRock, care urmărește Nasdaq-100 și se tranzacționează în dolari. Scăderea indicelui ar însemna 55,20 lei la fiecare 1.000 de lei investiți numai dacă fondul i-ar copia exact mișcarea, iar cursul și costurile nu s-ar schimba. Acesta este un calcul ipotetic, nu suma pierdută de un deținător al fondului.

Pentru cine își socotește banii în lei, contează și cursul dolarului: schimbarea lui poate mări sau micșora valoarea investiției. BlackRock arată și că prețul la care se vinde o unitate a fondului la bursă poate fi diferit de valoarea activelor care îi revin acelei unități. Un fond cu alte acțiuni în portofoliu poate avea un rezultat diferit de Nasdaq-100.

De ce apar cifre diferite pentru scăderea Nasdaq

Cotațiile s-au schimbat pe parcursul zilei de joi. La ora 9:57, ora coastei de est a SUA, Reuters indica o scădere de 3,09% pentru Nasdaq Composite și de 1,66% pentru S&P 500. La 10:10, Associated Press relata că Nasdaq Composite pierdea 3,6%.

Actualizarea Reuters cu minus 4,92% pentru Nasdaq Composite, minus 5,52% pentru Nasdaq-100 și minus 3,16% pentru S&P 500 pune cei trei indici în același moment de comparație. Ulterior, Associated Press a relatat scăderi rotunjite de 4,9% pentru Nasdaq Composite și 3,2% pentru S&P 500. Astfel, „aproape 4%” și „aproape 5%” descriu momente diferite ale aceleiași zile, nu două pierderi care se adună.

Acțiunile din același sector au avut rezultate diferite

În cursul ședinței de joi, Reuters indica o scădere de 9,5% pentru Tesla și de 6,7% pentru SpaceX, companii conduse de Elon Musk. Acțiunile SpaceX se tranzacționează la bursă din 12 iunie 2026, sub simbolul SPCX, potrivit anunțului companiei. Associated Press indica o scădere de 6,3% pentru Nvidia și de 13,1% pentru AMD. Aceste procente nu arată pierderea unui fond decât în măsura în care fondul deține acțiunile respective.

Vânzările au fost legate în relatările de piață de temeri privind restricții pentru construirea centrelor de date după alegerile din SUA. Au cântărit și rezultatele unor firme: Reuters relata că Qualcomm pierdea teren după vânzări de cipuri pentru telefoane sub așteptări. Niciuna dintre aceste împrejurări nu stabilește singură cât va valora o investiție la următoarea tranzacție.

Următorul reper pentru piața americană

Investitorii așteptau pentru vineri, 6 noiembrie, datele despre locurile de muncă din SUA, potrivit Reuters. Acestea pot schimba așteptările privind economia și dobânzile, dar nu stabilesc dinainte direcția prețurilor acțiunilor.

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