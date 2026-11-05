Comenzile online cu produse aduse în România din afara Uniunii Europene pot include, de la 1 noiembrie 2026, o taxă nouă de 2 euro pentru fiecare grup de mărfuri trecut împreună în declarația vamală. Firma care declară marfa datorează, de regulă, taxa, dar poate include costul în prețul cerut cumpărătorului. Ministerul Comerțului din China a cerut joi Uniunii Europene să evalueze efectele noilor taxe asupra coletelor.

Taxa de 2 euro se adaugă, acolo unde se aplică, unei taxe vamale de 3 euro introduse la 1 iulie 2026 pentru coletele cu o valoare de cel mult 150 de euro. Pentru un grup de mărfuri dintr-un astfel de colet, cele două taxe însumează 5 euro. Asta nu înseamnă că fiecare cumpărător va vedea o plată separată de 5 euro la finalizarea comenzii.

Cum se calculează taxele pentru produsele din colet

Taxele nu se înmulțesc automat cu numărul de bucăți din cutie. La vamă, un „articol” poate cuprinde mai multe produse care au aceeași încadrare, aceeași descriere și, când este cerută, aceeași țară de origine. Taxa se calculează pentru fiecare astfel de grup trecut pe o linie a declarației vamale, indiferent câte bucăți sunt trecute pe acea linie, arată ghidul Comisiei Europene privind cele două taxe.

Dacă produsele sunt trecute pe linii diferite, fiecare linie poate genera câte 2 euro taxă de procesare și, pentru un colet care nu depășește 150 de euro, câte 3 euro taxă vamală. Taxa de procesare se aplică și vânzărilor online cu produse din afara UE care depășesc acest prag; taxa temporară de 3 euro nu se aplică acelor colete. Înainte de iulie 2026, coletele de până la 150 de euro beneficiau de scutirea de această taxă vamală.

Cine plătește la vamă și ce poate ajunge în preț

Plata către vamă revine în primul rând celui care declară mărfurile, potrivit ghidului Comisiei. Acesta poate fi platforma, vânzătorul, importatorul sau reprezentantul lor. Cumpărătorul poate avea această obligație doar în situații speciale; în schimb, firma poate acoperi costul prin prețul pe care i-l cere.

De aceea, pentru cumpărător contează suma totală afișată înainte de confirmarea comenzii, nu doar prețul produsului. Temu precizează în propriile condiții că afișează atunci sumele datorate de client, inclusiv eventualele costuri de import pentru produse trimise din afara UE, și că nu cere o plată suplimentară după confirmare. Această prevedere a Temu nu stabilește cum afișează costurile celelalte platforme.

De ce a cerut China evaluarea noilor taxe

Ministerul Comerțului din China s-a declarat preocupat de măsurile europene și a cerut o evaluare a efectelor lor. Ministerul a invocat opțiunile pe care comerțul online dintre țări le oferă cumpărătorilor și firmelor. Cererea nu schimbă data de 1 noiembrie 2026 de la care Comisia Europeană spune că se aplică taxa de 2 euro, stabilită, alături de cuantumul taxei, prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei, din 21 septembrie 2026.

În 2025 au intrat în UE aproximativ 5,8 miliarde de colete cu valoarea sub 150 de euro, cu 26% mai multe decât în 2024, potrivit cifrelor Comisiei Europene citate în relatarea despre reacția Chinei. Consiliul UE precizează că taxa de 3 euro se calculează pe categorii de mărfuri, nu o singură dată pe colet. Această taxă este prevăzută până la 1 iulie 2028, când ar urma să fie înlocuită de tariful vamal obișnuit.