Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu peste 17% joi dimineață, 5 noiembrie 2026, după ce producătorul german de armament și-a redus estimarea de venituri pentru acest an la aproximativ 13,2 miliarde de euro. Pentru românii care dețin acțiuni ale companiei, scăderea arată cât valorau acestea pe bursă în acel moment, nu cât a pierdut fiecare față de prețul la care le-a cumpărat.

La 12:14, ora Germaniei, pagina Rheinmetall afișa 832,80 euro pentru o acțiune, cu 17% sub prețul de 1.003,40 euro de la închiderea din 4 noiembrie. La 13:48 CET, acțiunea era cotată la 841,20 euro, în scădere cu 16,17% față de aceeași închidere precedentă. Diferența era de 170,60 euro pe acțiune. Cotația din timpul ședinței nu este prețul de închidere al zilei de joi.

În raportarea din 5 noiembrie, Rheinmetall a coborât estimarea veniturilor pentru 2026 de la un interval între 13,7 și 14,2 miliarde de euro la aproximativ 13,2 miliarde de euro. Compania se așteaptă și la un câștig mai mic din activitatea sa curentă, raportat la vânzări.

Cu cât a redus Rheinmetall estimarea pentru 2026

Noua țintă de venituri este cu 500 de milioane până la un miliard de euro sub capetele intervalului anunțat anterior. Este o schimbare a banilor pe care compania se așteaptă să îi obțină până la sfârșitul anului, nu o pierdere deja înregistrată.

La fiecare 100 de euro din vânzări, Rheinmetall estimează acum un profit din activitatea curentă de aproximativ 18,50 euro, față de aproximativ 19 euro înainte. Aceasta este marja profitului operațional estimată pentru întregul an, nu profitul net care va reveni acționarilor.

Rezultatele deja raportate au mers în direcția opusă estimării reduse. În primele nouă luni din 2026, vânzările au fost de 8,376 miliarde de euro, cu 38% peste aceeași perioadă din 2025, iar profitul operațional a ajuns la 1,339 miliarde de euro, în creștere cu 544 de milioane de euro. Și în trimestrul al treilea vânzările au crescut, cu 32%, iar profitul operațional, cu 62% față de trimestrul corespunzător din 2025.

De ce se mută venituri către 2027

Rheinmetall spune că proiectul german Arminius, pentru vehicule blindate, este încă în faza finală a negocierilor și nu poate primi o comandă înainte de 2027. Compania invocă și întârzieri la verificările necesare pentru primirea unor loturi de muniție de artilerie. Ambele mută venituri așteptate inițial în 2026; pentru loturile de muniție nu a fost anunțată o dată de finalizare a verificărilor.

Este a doua reducere a estimărilor de vânzări din acest an. Prima a urmat anulării programului german de fregate F126: Rheinmetall anunța în iulie că efectul asupra veniturilor estimate pentru 2026 putea ajunge la 300 de milioane de euro. Noua reducere privește alte întârzieri și include și o marjă de profit estimată mai mică.

Ce se știe despre contractele semnate cu România

Scăderea estimării pentru întregul grup nu este un anunț de schimbare a contractelor cu România. Ministerul Apărării Naționale a prezentat contractele semnate la 29 mai 2026 cu firme din grupul Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE. Valorile anunțate sunt fără TVA:

Vehicule de luptă și derivate, 298 de bucăți: 3,337 miliarde de euro.

Sisteme de apărare împotriva dronelor: 981,95 milioane de euro.

Două nave de patrulare și două nave pentru intervenția scafandrilor: 920 de milioane de euro.

Muniție de 35 mm: 449,75 milioane de euro.

Valorile contractelor însumează aproximativ 5,7 miliarde de euro. Ele reprezintă comenzile anunțate de minister, nu venituri încasate integral de Rheinmetall în 2026.