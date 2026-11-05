Un contabil cu experiență este vizat de un interval salarial între 1.500 și 2.500 de euro, iar un inginer în construcții poate câștiga între 2.500 și 3.000 de euro net, potrivit Skilld, agenția de recrutare a eJobs România. Sumele au fost prezentate în declarațiile publicate la 5 noiembrie 2026 și pot servi drept repere pentru cei care compară oferte de muncă, nu drept salarii garantate.

Pentru inginer, beneficiile și bonusurile pe proiect se adaugă la suma netă indicată. Intervalul pentru contabil se referă la persoane cu experiență, nu la debutanți; în cazul lor, suma comunicată nu este însoțită de precizarea dacă este netă sau dacă include bonusuri.

Cum se compară sumele cu salariile din ghidul eJobs

Ghidul salarial eJobs 2026 arată un salariu mediu net de 5.200 de lei pentru contabili și de 5.167 de lei pentru întregul domeniu financiar, bancar și contabil. Sunt medii la nivel național, nu intervale de oferte pentru contabilii cu experiență. Ghidul folosește peste 50.000 de date introduse de angajați între 31 martie 2025 și 31 martie 2026.

În același ghid, media netă pentru angajații cu între doi și cinci ani de experiență este de 5.000 de lei, iar pentru cei cu peste cinci ani este de 6.300 de lei. Aceste două medii acoperă mai multe meserii. Ele nu stabilesc cât primește un anumit contabil și nu sunt baza declarată a intervalului în euro prezentat de Skilld.

Skilld nu a indicat câte oferte sau angajări au stat la baza intervalelor în euro și nici perioada în care au fost strânse acele date. Pentru ingineri, intervalul nu este împărțit după anii de experiență, oraș sau specializare. Căutările agenției au vizat, între altele, București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța și Craiova, dar sumele nu sunt defalcate pe aceste orașe.

Media din construcții nu este salariul unui inginer

În seria INS pentru construcții, câștigul mediu net a fost de 5.275 de lei pe lună în august 2026. Era cu 405 lei, adică 8,32%, peste cel din august 2025. Cifra îi cuprinde pe salariații firmelor încadrate în construcții, indiferent de meseria fiecăruia; nu arată salariul mediu al inginerilor în construcții.

Skilld spune că firmele caută, între alții, ingineri care pregătesc oferte, urmăresc decontarea lucrărilor sau lucrează la instalații electrice și civile. În contabilitate există cerere și pentru debutanți cu cel mult doi ani de experiență, însă intervalul între 1.500 și 2.500 de euro este atribuit contabililor cu experiență.

Mai multe candidaturi nu înseamnă mai mulți specialiști disponibili

Pe platforma eJobs au fost înregistrate 10,4 milioane de candidaturi în primele nouă luni din 2026, cu 27% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Angajatorii au publicat 160.000 de locuri de muncă noi în acele nouă luni, mai puține decât cu un an înainte, dar eJobs nu oferă pe această pagină cifra comparabilă din 2025 sau procentul scăderii. Numărul candidaturilor nu este numărul persoanelor care au căutat un loc de muncă.

Olivia David, responsabilă de dezvoltarea talentelor la Skilld, spune că specialiștii și managerii au înregistrat cele mai puține candidaturi. Potrivit acesteia, specialiștii vizați rămân, în medie, între patru și cinci ani la același loc de muncă și, în majoritatea cazurilor, acceptă schimbarea pentru o ofertă cu cel puțin 20% peste salariul actual.