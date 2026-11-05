Cine își introduce datele cardului pe o pagină falsă de plată Netflix riscă să le dea escrocilor. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat pe 5 noiembrie 2026 că utilizatori din România primesc mesaje despre un abonament care nu ar fi fost plătit. Mesajele amenință cu suspendarea contului și trimit către pagina falsă.

Pentru persoana care a completat deja datele cardului, primul pas este contactarea imediată a băncii, arată DNSC. Banca poate încerca să oprească folosirea cardului și eventualele plăți făcute fără acordul titularului. Raportarea mesajului către autorități nu înlocuiește apelul la bancă.

Mesajul folosește două motive ca să grăbească plata: presupusa eroare a abonamentului și pierderea accesului la Netflix. Linkul nu duce însă la plata serviciului, ci la o pagină care cere datele cardului pentru atacatori, potrivit avertizării DNSC.

Cum se verifică dacă plata Netflix chiar a eșuat

Netflix precizează că nu cere prin e-mail sau SMS numărul cardului, datele contului bancar ori parola. Compania nu solicită nici plăți prin site-uri ale altor firme. Un mesaj care cere asemenea date sau trimite la o adresă necunoscută nu trebuie folosit pentru plata abonamentului.

O problemă reală de plată poate fi verificată intrând direct în contul Netflix, nu prin linkul primit în mesaj. În pagina de administrare a plății, abonatul poate compara cu datele cardului sau ale băncii data expirării, codul de securitate și codul poștal de facturare, potrivit instrucțiunilor Netflix. Dacă abonamentul este plătit printr-un partener, verificarea se face în contul acelui partener.

Ce poate face banca după ce au fost introduse datele cardului

Netflix recomandă, la rândul său, contactarea instituției financiare dacă au fost introduse informații de plată pe o pagină suspectă. Dacă persoana a introdus și parola Netflix, compania recomandă schimbarea ei și a parolelor folosite și pe alte site-uri.

Procedura de blocare depinde de banca emitentă. Pentru un card BCR, titularul îl poate bloca din aplicația George sau poate suna la *2227 ori la +4021.407.42.00; banca indică asistență permanentă la aceste numere. Aceste căi sunt pentru clienții BCR, nu pentru cardurile emise de alte bănci.

Dacă a apărut deja o plată pe care titularul nu a făcut-o, BCR cere sesizarea băncii și documentele care susțin contestația. Clientul BCR poate contesta plata în George, unde încarcă documentele și descrie ce s-a întâmplat. Fără aplicație, poate trimite avizul de refuz la plată la [email protected]. Păstrarea mesajului primit, a adresei paginii false și a dovezii plății, inclusiv a extrasului sau notificării tranzacției, precum și a capturilor de ecran și a datei și orei incidentului ajută la descrierea cazului.

Unde se raportează mesajul fals

După contactarea băncii, incidentul poate fi raportat DNSC prin formularul de la pnrisc.dnsc.ro sau la numărul 1911. Netflix primește e-mailurile suspecte redirecționate la [email protected]. DNSC publică și la blacklist.dnsc.ro adresele frauduloase identificate prin monitorizare.