Top 4 cele mai importante avantaje pe care ti le ofera sistemele de irigat moderne

Lucrezi in agricultura pentru ca-ti doresti sa te bucuri de legume si fructe proaspete si naturale, care sa aiba un gust delicios? Indiferent daca ai doar o gradina micuta in spatele casei sau dispui de un teren mai generos ca suprafata, trebuie sa stii ca folosind sisteme de irigat moderne, reduci considerabil din timpul pe care il petreci ingrijind plantele.

Este vorba despre sisteme care iti ofera o serie importanta de avantaje, iar inainte de a face o investitie in acest sens, este recomandat sa stii care sunt beneficiile de care te poti bucura, astfel incat sa iti fie mai usor cand iei o decizie!

Poti alege dintr-o gama variata de sisteme de irigat

In functie de suprafata agricola de care dispui, poti alege dintre urmatoarele tipuri de sisteme:

de suprafata – le poti aseza direct pe pamant, intrucat functioneaza pe baza de aspersoare ori prin presiune joasa. Astfel de sisteme sunt foarte simplu de instalat, iar costurile pe care trebuie sa le suporti sunt destul de mici. Le poti folosi cu incredere atunci cand ai o gradina mica, mai ales ca poti monta sistemele din loc in loc, in functie de cum ai plantat legumele sau fructele;

le poti aseza direct pe pamant, intrucat functioneaza pe baza de aspersoare ori prin presiune joasa. Astfel de sisteme sunt foarte simplu de instalat, iar costurile pe care trebuie sa le suporti sunt destul de mici. Le poti folosi cu incredere atunci cand ai o gradina mica, mai ales ca poti monta sistemele din loc in loc, in functie de cum ai plantat legumele sau fructele; sisteme de udare automata subterana – sunt formate dintr-o retea de conducte ingropate, care asigura apa spre duze si aspersoare. Aceste sisteme iti asigura necesarul de apa in functie de setarile pe care le faci: poti alege intervalul de timp la care duzele si aspersoarele sa iasa din pamant. Asta inseamna ca te poti bucura de un sistem automatizat, care este eficient, dar si interesant din punct de vedere vizual;

sunt formate dintr-o retea de conducte ingropate, care asigura apa spre duze si aspersoare. Aceste sisteme iti asigura necesarul de apa in functie de setarile pe care le faci: poti alege intervalul de timp la care duzele si aspersoarele sa iasa din pamant. Asta inseamna ca te poti bucura de un sistem automatizat, care este eficient, dar si interesant din punct de vedere vizual; aspersoare tip tun – atunci cand functioneaza la viteza mare, apa este proiectata departe si acopera o suprafata cat mai mare. Mai mult, aspersoarele iti permit sa ai mare grija la plantele cu radacini ramificate, in special atunci cand sunt destul de fragile;

atunci cand functioneaza la viteza mare, apa este proiectata departe si acopera o suprafata cat mai mare. Mai mult, aspersoarele iti permit sa ai mare grija la plantele cu radacini ramificate, in special atunci cand sunt destul de fragile; sisteme prin picurare – sunt eficiente si usor de montat, fiind disponibile in 2 variante. Daca unele sisteme sunt prevazute cu conducte cu pereti dubli, prin care apa este difuzata, altele au conducte secundare cu picaturi mari, pe care le poti aseza la baza fiecarei instalatii. Foarte important este sa iei in calcul faptul ca astfel de sisteme iti permit sa pleci cateva zile de acasa, fara teama ca plantele tale se vor usca: ele vor primi regulat cantitatea de apa de care au nevoie.

Poti seta automat intervalul de udare

Un avantaj extrem de important, pe care ti-l asigura sistemele de irigat moderne este acela ca poti alege singur intervalul de udare. De exemplu, poti seta instalatiile sa porneasca dimineata si seara, pentru a asigura plantelor necesarul de apa. Bineinteles, in functie de conditiile climatice, poti selecta un interval mai scurt, in care apa sa porneasca.

Te bucuri de legume si fructe proaspete si naturale

Atunci cand te ocupi singur de cresterea legumelor si a fructelor, nu mai depinzi de produsele de pe piata! Este suficient sa mergi in propria gradina pentru a-ti culege rosiile, castravetii si ceapa verde pentru salata. In acest fel, ai certitudinea ca stii ce mananci si te bucuri de un gust cu totul aparte!

Rezistenta pe termen lung

Nu in ultimul rand, sistemele de irigat sunt concepute astfel incat sa reziste foarte bine atat la temperaturi mari, cat si la temperaturi scazute, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa le scoti sau sa le inlocuiesti intre anotimpuri. Este important sa ai grija, insa, la felul in care le montezi, pentru a te asigura ca vor functiona in parametri optimi, indiferent daca alegi sisteme de irigatii prin picurare sau alte tipuri de sisteme.

Date de contact:

E-mail: contact@regalfermierul.ro

Telefon: 0769493825 / 0336 802 328