Ca cetățean român, poți căuta un loc de muncă în Norvegia pe portalul oficial NAV și prin EURES și poți începe munca fără permis de ședere. Îți trebuie un act de identitate valabil și un contract. Dacă lucrezi mai mult de trei luni, mergi să te înregistrezi la poliție înainte să treacă trei luni de când ai sosit. Ca să primești salariul, ai nevoie și de un card fiscal.

Salariul depinde de post, de orele lucrate și de taxe. Norvegia nu are un salariu minim pentru toate meseriile, iar un anunț care nu cere experiență nu garantează angajarea sau un venit de peste 3.000 de euro.

Pașii de la ofertă la primul salariu

Caută posturi pe portalul oficial de locuri de muncă al NAV sau prin EURES. Pe portalul NAV poți alege anunțuri care nu cer experiență ori studii și le poți filtra după limbă, program și felul contractului. Rezultatul este o listă de posturi ale căror cerințe trebuie citite separat. Verifică anunțul și pe site-ul angajatorului. Cere numele firmei, locul muncii, salariul brut pe oră sau pe lună, orele, durata angajării, data plății, sporurile și orice sumă oprită pentru cazare ori transport. Nu plăti pentru obținerea postului. Cere contractul scris înainte de plecare, ca să poți compara oferta cu ce vei semna. Pentru înregistrarea ca angajat, pregătește cartea de identitate sau pașaportul valabil și contractul ori adeverința de angajare. Dacă lucrezi prin agenție, pregătește și dovada unei misiuni concrete. Actele în română cerute de UDI trebuie traduse în engleză sau norvegiană de un traducător autorizat ori certificat. După sosire, fă înregistrarea la poliție dacă rămâi la muncă mai mult de trei luni. Termenul este de cel mult trei luni de la sosire, iar înregistrarea este gratuită. Centrele pentru lucrători străini SUA reunesc poliția, administrația fiscală și alte autorități, astfel că acolo poți rezolva și înregistrarea. Mergi la administrația fiscală pentru verificarea identității și cardul fiscal, necesar tuturor celor care lucrează în Norvegia. Fără card, angajatorul trebuie să rețină 50% din salariu. Când este necesar, o autoritate sau o întreprindere comandă numărul temporar de identificare, numit D-number; nu îl ceri direct. Numărul de identificare poate fi necesar și pentru un cont bancar, iar banca îți comunică actele cerute pentru deschiderea lui. Dacă urmează să stai mai mult de șase luni, anunță mutarea la administrația fiscală. După aprobarea înregistrării poți primi un număr național de identitate. La prima plată, verifică fluturașul: trebuie să arate salariul înainte de taxe, taxele și celelalte rețineri, suma primită și calculul banilor de concediu.

Unde găsești posturi fără experiență

Filtrul NAV pentru posturi fără cerință de experiență este un punct de plecare, nu o listă de meserii în care oricine este angajat. La 28 noiembrie 2026, portalul avea categorii precum industrie, construcții, turism, vânzări, transport și depozitare. Limba și pregătirea cerute apar în fiecare anunț.

În studiul publicat la 20 mai 2026, NAV estima un deficit de aproximativ 34.000 de lucrători, mai ales în sănătate și îngrijire, meserii calificate, industrie și construcții. Cifra măsoară nevoia angajatorilor; multe dintre posturile respective cer calificare și nu sunt automat accesibile unui începător.

Unde se aplică salariul minim

Norvegia nu are un salariu minim legal general. În zece domenii, plata nu poate fi sub tariful minim stabilit: industria auto, construcții, lucrări electrice, prelucrarea peștelui, transportul de marfă pe șosea, agricultura și horticultura, hotelurile, restaurantele și serviciile de catering, transportul turiștilor cu autobuzul, curățenia și construcțiile maritime. În celelalte domenii, salariul rezultă din negociere sau din contractul colectiv aplicabil.

De la 6 noiembrie 2026, minimul pentru un lucrător de producție din procesarea peștelui este de 236,09 coroane norvegiene (NOK) pe oră. În construcții, un muncitor necalificat fără experiență în sector are un minim de 250,63 NOK pe oră, iar unul calificat, de 276,48 NOK. Tariful corect depinde de sector și de categoria lucrătorului; o ofertă mai veche trebuie comparată cu tariful aplicabil acum.

Ca repere statistice, Statistics Norway a raportat pentru 2025 câștiguri lunare medii de 43.700 NOK în ocupații elementare, 44.790 NOK în servicii și vânzări și 51.390 NOK pentru muncitori calificați. Sunt medii ale unor grupe de angajați, nu salarii promise pentru posturile găsite astăzi.

Cât rămâne din salariu după taxe și chirie

Salariul brut este suma dinaintea taxelor și a altor rețineri. În 2026, un lucrător din altă țară care îndeplinește condițiile și câștigă sub 725.050 NOK pe an poate alege PAYE, un sistem mai simplu prin care plătește impozit de 25% din salariu. Pentru cei scutiți de contribuția la asigurările naționale, cota este de 17,4%. PAYE este o alegere, nu permite scăderi fiscale și nu cere declarație fiscală.

La un salariu brut de 40.000 NOK pe lună, de exemplu, brutul pe 12 luni este de 480.000 NOK, sub pragul PAYE din 2026. Dacă lucrătorul este eligibil pentru cota de 25%, impozitul lunar este de 10.000 NOK, iar după el rămân 30.000 NOK. Alte rețineri prevăzute în contract pot micșora suma primită.

Statistics Norway a publicat pentru 2025 o chirie medie lunară de 11.790 NOK pentru o locuință cu două camere la nivelul țării și de 15.260 NOK în Oslo și Bærum. Din cei 30.000 NOK ai exemplului ar rămâne 18.210 NOK după chiria medie națională sau 14.740 NOK după chiria medie din Oslo și Bærum. O locuință cu o cameră a costat, în medie, 8.770 NOK la nivel național. După această sumă, ar mai rămâne 21.230 NOK. Aceste sume nu includ mâncarea, transportul, utilitățile și alte cheltuieli și nu reprezintă oferte de chirie.

Lucrătorul poate alege regulile fiscale generale în locul PAYE. În acest caz, cota de 22% se aplică venitului rămas după scăderile fiscale admise, iar contribuția socială și impozitul pe tranșe se calculează separat. De aceea, 22% nu este totalul care se oprește din salariul brut.

Ce verifici în contract și la plată

Orice angajat trebuie să aibă contract scris, inclusiv pentru muncă temporară ori cu program redus. Pentru un contract de peste o lună, documentul trebuie pregătit în cel mult șapte zile de la începerea muncii; pentru cel mult o lună, în prima zi. În el trebuie să găsești locul și felul muncii, data începerii, durata, perioada de probă, programul, salariul, data plății, sporurile, concediul și preavizul.

De obicei, timpul obișnuit de lucru nu trece de nouă ore într-un interval de 24 de ore și de 40 de ore într-un interval de șapte zile. Orele suplimentare au un spor de cel puțin 40% peste tariful orar convenit. O sumă poate fi reținută din salariu numai dacă reținerea este prevăzută de lege sau convenită în scris.

Întrebări frecvente

Pot sta în Norvegia cât timp caut un serviciu?

Da. Un român are voie să stea până la șase luni ca să își caute de lucru. Totuși, în cel mult trei luni, trebuie să se înscrie pe lista celor care caută un serviciu.

Trebuie să știu norvegiană?

Nu există o cerință de limbă identică pentru toate posturile. Verifică fiecare anunț: angajatorul poate cere engleză, norvegiană sau altă limbă, iar unele profesii au cerințe suplimentare.

Cine plătește cazarea și transportul?

Nu există aceeași regulă pentru toate locurile de muncă. Verifică beneficiile și reținerile din ofertă și contract; în unele sectoare, angajatorul trebuie să acopere anumite cheltuieli de deplasare, cazare sau hrană.

Ce fac dacă nu primesc salariul?

Păstrează contractul, evidența orelor și fluturașii. Cere plata în scris, precizează suma și perioada datorată și acordă angajatorului două săptămâni. Dacă nu plătește, poți apela la sindicat, avocat, executor sau instanță și poți sesiza Inspecția Muncii norvegiană, Arbeidstilsynet; aceasta nu recuperează, de regulă, salariul în numele lucrătorului.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: NAV, portalul de locuri de muncă și studiul privind necesarul de lucrători din 2026; UDI, regulile pentru cetățenii UE/SEE și actele pentru înregistrare; SUA, serviciile pentru lucrătorii străini; Skatteetaten, regulile pentru cardul fiscal, identificare și PAYE; Ministerul norvegian al Finanțelor, cotele fiscale pentru 2026; Arbeidstilsynet, regulile privind salariul minim, contractul, orele de lucru și neplata salariului; Statistics Norway, datele despre salarii și chirii din 2025.