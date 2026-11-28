„Noul venit” din proiectul de modificare a Legii nr. 360/2023 este o pensie pentru limită de vârstă, nu un ajutor separat. Ar putea să o primească foști agricultori din zone necooperativizate și membri ai familiilor lor care au lucrat în gospodărie, au îndeplinit condițiile de vârstă și contribuție, dar nu și-au folosit dreptul la pensie. La 28 noiembrie 2026, proiectul nu este lege și nu aduce nicio plată nouă.

Cine ar putea primi pensia

Proiectul se referă la gospodăriile individuale din zonele necooperativizate, asigurate potrivit legii agricultorilor din 1977. Intră în această categorie și membrii familiei care au desfășurat activitate agricolă în gospodărie. Munca la țară sau livrarea de produse către stat nu dovedesc, singure, că persoana are anii de contribuție necesari.

Textul îi vizează pe cei care au îndeplinit condițiile pentru pensia de vârstă, dar nu și-au cerut ori folosit dreptul. Nu prevede o majorare automată pentru persoanele care primesc deja această pensie. Legea veche cerea cel puțin 10 ani de contribuție și stabilea o contribuție personală de 40 de lei pe lună; regula generală actuală cere 15 ani de contribuție, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Proiectul nu spune care dintre cele două praguri s-ar aplica, neclaritate semnalată de Guvern în punctul său de vedere din 19 februarie 2026.

Ce se aplică acum și ce s-ar schimba

Aspect Acum Proiect Dreptul Pensie după regulile actuale Pensie pentru cei care nu și-au folosit dreptul Anii minimi 15 ani, regula generală Prag neclar Dovada anilor agricoli Carnetul de pensii și asigurări sociale Și acte de la primărie, plus declarație Cererea târzie Se poate depune; plata începe de la cerere Ar avea o excepție de la termenul de 30 de zile Plata pentru trecut Nu pentru perioada dinaintea unei cereri târzii Propusă doar pentru o parte dintre solicitanți

Legea actuală recunoaște deja timpul util la pensie al agricultorilor. Pentru persoanele asigurate potrivit legii din 1977, normele de aplicare arată că anii cu contribuția minimă lunară plătită se stabilesc din carnetul de pensii și asigurări sociale. Un fost agricultor poate cere verificarea acestor ani fără să aștepte adoptarea proiectului.

Ce acte ar cere proiectul

Dacă textul ar fi adoptat așa cum a fost depus, cererea ar trebui însoțită de toate actele de mai jos. Ele nu sunt, în prezent, o cale nouă prin care carnetul de pensii și asigurări sociale poate fi înlocuit automat:

copie după certificatul de naștere și certificatul de căsătorie;

adeverință de la primărie privind gospodăria individuală din zona necooperativizată;

copie după poziția gospodăriei din Registrul Agricol;

declarație pe propria răspundere privind produsele livrate la fondul de stat.

Consiliul Economic și Social a criticat posibilitatea stabilirii dreptului pe baza declarației, fără documente care să o susțină. Lista și felul în care ar fi verificate actele se pot schimba înainte de adoptare.

Cum se cere pensia după regulile actuale

În prezent, persoana trebuie să îndeplinească vârsta cerută pentru pensionare și stagiul minim general de 15 ani. Casa de pensii verifică perioadele care pot fi luate în calcul. Casa Națională de Pensii Publice pune pe listă, pentru cererea depusă acum, actele de stare civilă, carnetul de muncă și cererea. Se adaugă documentele cerute pentru situația fiecărei persoane. Pentru anii agricoli din legea din 1977, documentul indicat de norme este carnetul de pensii și asigurări sociale.

Persoana strânge cererea, actele de stare civilă, carnetul de muncă și dovezile perioadelor pentru care cere pensie, inclusiv carnetul agricol, dacă îl are. Depune cererea și actele online sau la casa teritorială de pensii, la ghișeu. Poate face acest lucru personal ori printr-un mandatar cu procură specială. Primește decizia casei de pensii, emisă de regulă în 45 de zile. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. Dacă nu este de acord cu decizia, o poate contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare.

Dacă persoana nu mai are carnetul agricol, poate prezenta casei teritoriale actele pe care le păstrează și poate cere verificarea dovezilor necesare pentru anii respectivi. Actele de la primărie și declarația prevăzute în proiect nu garantează, acum, recunoașterea perioadei de contribuție.

Cât ar putea fi pensia

Proiectul nu stabilește o sumă fixă. Amintește valoarea produselor livrate statului, dar nu dă o formulă care să transforme acea valoare în puncte de pensie și nu schimbă explicit punctajul din legea actuală pentru anii de contribuție ai agricultorilor din zone necooperativizate.

Astăzi, pensia se calculează înmulțind toate punctele recunoscute unei persoane cu valoarea punctului de referință. Pentru fiecare an de contribuție vizat de această regulă, până la intrarea în vigoare a legii agricultorilor din 1992, Legea nr. 360/2023 acordă 0,57255 puncte. Casa Națională de Pensii Publice arată că punctul de referință este de 81 de lei în 2026.

La 10 ani recunoscuți, de exemplu, calculul pentru acești ani este 10 × 0,57255 = 5,7255 puncte. Înmulțirea cu 81 de lei dă 463,7655 lei, adică 464 de lei brut după rotunjirea în favoarea pensionarului. Aceasta este doar partea de calcul pentru cei 10 ani, nu o pensie promisă: alte perioade pot schimba suma, iar exemplul nu dovedește că persoana îndeplinește stagiul minim cerut.

De când ar putea fi plătită

După regula actuală prezentată de Casa Națională de Pensii Publice, cererea depusă în 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor permite plata de la acea dată. Când cererea este depusă mai târziu, drepturile se acordă începând cu ziua înregistrării ei.

Proiectul ar permite persoanelor vizate să depună cererea și după cele 30 de zile. Ar propune plata de la data la care au îndeplinit condițiile numai pentru cei care nu au solicitat dreptul în baza legilor anterioare și nu au primit anumite forme de sprijin financiar. Nu definește limpede toate ajutoarele vizate. Pensia propusă nu s-ar cumula cu sprijinul pentru venitul minim garantat și cu unele venituri sociale din legi speciale, cu excepția drepturilor acordate tuturor pensionarilor.

Senatul a respins proiectul la 16 martie 2026. Fișa Camerei Deputaților îl arată trimis comisiilor pentru raport, cu un aviz primit la 22 septembrie 2026 drept ultimă acțiune înscrisă. Camera îl poate modifica, adopta sau respinge. Textul depus prevede intrarea în vigoare la trei zile după publicarea unei eventuale legi în Monitorul Oficial; nu există încă o dată de plată.

Întrebări frecvente

Am lucrat în gospodăria părinților înainte de 18 ani. Se iau în calcul acei ani?

Legea din 1977 îi includea pe membrii familiei care desfășurau activitate agricolă după împlinirea vârstei de 18 ani. Anii de contribuție trebuie dovediți.

Am depus deja o cerere de pensie. Aș primi bani pentru anii din urmă?

Plata de la data îndeplinirii condițiilor este propusă pentru persoanele care nu au făcut cereri potrivit legilor anterioare și nu au primit anumite ajutoare. Proiectul nu stabilește aceeași plată pentru cine a cerut deja pensia.

Indemnizația socială este noua pensie pentru agricultori?

Nu. Indemnizația socială pentru pensionari este un ajutor care completează veniturile din pensii sub plafonul legal, nu o pensie separată. Proiectul nu lămurește cum ar fi tratată fiecare prestație socială la verificarea interdicției de cumul.

Este suficientă o declarație dacă nu mai am carnetul agricol?

Declarația apare în lista de acte propusă, alături de adeverința primăriei și copia din Registrul Agricol. Pentru agricultorii asigurați potrivit legii din 1977, normele folosite acum stabilesc timpul util folosind carnetul de pensii și asigurări sociale.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: proiectul de modificare a Legii nr. 360/2023; fișele legislative ale Senatului și Camerei Deputaților; Legea nr. 5/1977; Legea nr. 360/2023 și normele sale de aplicare; Casa Națională de Pensii Publice; punctul de vedere al Guvernului; avizul Consiliului Economic și Social.