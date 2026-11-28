Primăria Timișoara propune să păstreze și în 2027 o cotă suplimentară de 50% în calculul impozitului pe vehicule datorat de persoane fizice și firme, prin proiectul pentru taxele locale din 2027. Aceasta nu înseamnă că proprietarii vor plăti automat cu 50% mai mult decât în 2026: aceeași cotă este inclusă deja în impozitul din acest an.

Proiectul nu este încă o regulă aprobată. Proprietarii care vor să își spună părerea la dezbaterea publică din 3 decembrie trebuie să se înscrie până la 2 decembrie 2026, ora 16:00; apoi, Consiliul Local va decide forma taxelor pentru anul viitor.

Cota de 50% era deja în impozitul din 2026

Hotărârea Consiliului Local pentru 2026, adoptată la 29 decembrie 2025, adaugă aceeași cotă de 50% la impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoane fizice și firme. Cota se aplică la suma folosită ca bază de calcul, nu se adaugă încă o dată la impozitul plătit în 2026.

Proiectul pentru 2027 păstrează sumele fixe sau calculate pornind de la o sumă în lei la nivelurile stabilite pentru 2026. În anunțul din 4 noiembrie 2026, Primăria spune că propune menținerea impozitelor pentru vehiculele cetățenilor la nivelul actual, fără indexare cu inflația. Proiectul a fost întocmit pe baza documentelor Direcției Fiscale și a referatului din 3 noiembrie al viceprimarului Ruben Lațcău, înlocuitorul de drept al primarului.

Cum se ajunge la suma de plată pentru o mașină

Pentru o mașină cu motor pe combustibil, calculul ține seama de capacitatea motorului și de norma de poluare. Capacitatea se împarte în grupe de câte 200 cmc; și o parte dintr-o grupă se numără ca grupă întreagă. Fiecare grupă se înmulțește cu suma care îi corespunde în tabelul fiscal, apoi se aplică acea cotă suplimentară de 50%.

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara dă un exemplu pentru 2026: la un autoturism de 1.591 cmc, norma de poluare Euro 3, cele opt grupe înmulțite cu 19,50 lei dau 156 de lei. Cota suplimentară adaugă 78 de lei, astfel că impozitul anual din exemplu este de 234 de lei. Este un calcul pentru acel autoturism și pentru 2026, nu o sumă valabilă pentru orice mașină în 2027.

Articolul din proiect care stabilește cota de 50% nu enumeră categorii exceptate. Pentru vehiculele electrice, documentul fiscal al orașului indică separat un impozit de 40 de lei pe an în 2026; calculul din exemplul cu motor de 1.591 cmc nu li se aplică.

Reducerea propusă pentru plata integrală

Prin proiect, persoanele fizice și firmele primesc o reducere de 10% dacă plătesc, cel târziu la 31 martie 2027, tot impozitul pe clădiri, terenuri sau vehicule datorat pentru întregul an 2027. Și hotărârea pentru 2026 prevedea o reducere de 10% pentru plata integrală până la 31 martie 2026. Termenul pentru 2027 va conta numai dacă prevederea rămâne în hotărârea votată.

Înscrierea la dezbatere se încheie pe 2 decembrie

Dezbaterea este programată joi, 3 decembrie 2026, de la ora 17:00, în sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, bulevardul C.D. Loga nr. 1, etajul 1. Proiectul poate fi citit pe site-ul Primăriei sau la sediul acesteia; o copie poate fi cerută la Compartimentul Asistență Cetățeni și Registratură.

Potrivit anunțului privind dezbaterea, înscrierea se face până miercuri, 2 decembrie, ora 16:00, prin e-mail la adresele din anunț sau la registratura Primăriei, camera 12. Persoana care se înscrie transmite numele, prenumele, calitatea în care participă, dacă dorește să ia cuvântul și propunerile sale. Fiecare intervenție poate dura cel mult trei minute.

După dezbatere, Consiliul Local trebuie să voteze forma finală a taxelor pentru 2027. Dacă hotărârea este adoptată, proiectul prevede transmiterea ei către administrația fiscală în trei zile lucrătoare de la vot.