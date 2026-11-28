La Action, oferta pentru lucrătorul comercial din Bistrița pornește de la 5.280 de lei brut pe lună pentru opt ore pe zi, adică aproximativ 3.132 de lei după taxele pe salariu, fără tichete. Pentru un manager de magazin, ofertele din Aiud și Moșnița Nouă sunt între 8.700 și 10.500 de lei brut, echivalentul a aproximativ 5.090-6.143 de lei după taxe, în aceleași condiții. Posturile din magazine au și tichete de masă de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată.

Action afișa șapte posturi pe pagina sa de recrutare pentru magazine la 28 noiembrie 2026. Sumele rămase după taxe sunt calcule orientative, nu salarii nete promise de angajator.

Salariile publicate pentru cele șapte posturi

Brut înseamnă salariul înainte de taxe. Net este suma rămasă după rețineri. În tabel, calculele pentru ofertele brute presupun că angajatul are funcția de bază la Action, nu are persoane în întreținere și nu primește tichete sau alte plăți.

Post și loc Salariu lunar anunțat Net orientativ Lucrător comercial, Bistrița Minimum 5.280 lei brut Aproximativ 3.132 lei Manager adjunct, Cluj-Napoca 6.200-7.600 lei brut Aproximativ 3.631-4.446 lei Manager adjunct, Afumați Sumă nepublicată în lista posturilor Nu poate fi calculat Manager, Aiud 8.700-10.500 lei brut Aproximativ 5.090-6.143 lei Manager, Moșnița Nouă 8.700-10.500 lei brut Aproximativ 5.090-6.143 lei Echipă pentru magazine noi, București De la 3.900 lei net De la 3.900 lei, sumă anunțată Echipă pentru magazine noi, zona Cluj Salariu nepublicat Nu poate fi calculat

Ofertele de manager din Aiud și Moșnița Nouă au aceeași grilă salarială. Pentru managerul adjunct din Cluj-Napoca și pentru manageri, locul ocupat în interval depinde de experiență și de localitate. Postul echipei din zona Cluj acoperă și județele Sălaj, Alba și Bistrița; pagina sa nu publică un salariu.

Într-un anunț al angajatorului apărut pe eJobs în noiembrie, lucrătorii comerciali din Cluj-Napoca aveau un interval de 1.700-3.300 de lei net pentru programe de patru, șase sau opt ore. Anunțul nu separa salariul pentru fiecare program, iar postul nu apărea între cele șapte afișate pe pagina Action la 28 noiembrie. Nici ofertele mai vechi pentru alte orașe nu trebuie confundate cu posturile disponibile la această dată.

Cum se schimbă suma primită când apar tichetele

Codul fiscal stabilește rețineri de 25% pentru pensie, 10% pentru sănătate și un impozit pe salariu de 10%. Impozitul se calculează după scăderea contribuțiilor și, când se aplică, a deducerii personale. Aceasta este o sumă care reduce baza de calcul a impozitului.

La un salariu brut de 10.000 de lei, de exemplu, contribuția la pensie este 2.500 de lei, iar cea la sănătate este 1.000 de lei. Fără deducere personală, tichete sau alte plăți, rămân 6.500 de lei la care se aplică impozitul de 10%, adică 650 de lei. Salariul primit în cont este de 5.850 de lei.

Dacă același angajat lucrează 22 de zile și primește tichete de 40 de lei pe zi, valoarea lor este de 880 de lei. Tichetele nu intră în calculul contribuției la pensie, dar intră în cel al contribuției la sănătate și al impozitului. În acest exemplu, contribuția la sănătate ajunge la 1.088 de lei, baza impozitului la 7.292 de lei, iar impozitul la 729,20 lei. În cont intră 5.682,80 lei, separat de tichetele cu valoare nominală de 880 de lei; acestea nu pot fi tratate ca bani virați în cont.

Pentru oferta de 5.280 de lei brut, estimarea de 3.132 de lei net include o deducere personală de aproximativ 432,50 lei, în condițiile precizate lângă tabel. Tichetele, persoanele în întreținere, bonusurile ori alte deduceri pot schimba suma primită. Salariul minim brut este de 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie 2026, cu 955 de lei sub salariul brut de pornire oferit lucrătorului comercial din Bistrița.

Beneficiile din oferte și condițiile lor

Pentru posturile din magazine, Action anunță tichete de masă de 40 de lei pe zi lucrată, 22 de zile de concediu pe an, asigurare medicală privată și reducere de 15% la cumpărături. Valoarea tichetelor depinde de câte zile sunt lucrate: 880 de lei este exemplul pentru 22 de zile, nu o sumă lunară fixă. Oferta nu precizează serviciile incluse în asigurare sau condițiile de folosire a reducerii.

Pentru echipa care pregătește magazine noi din București, oferta pornește de la 3.900 de lei net pe lună. Cazarea, transportul și mesele sunt acoperite în deplasările de serviciu, în limitele companiei; nu sunt un adaos lunar fix la salariu. Contractul este pe perioadă nedeterminată și prevede trei luni de probă.

Programul și munca pentru fiecare post

Lucrătorul comercial din Bistrița are program de opt ore pe zi. Primește marfa, așază produsele, ajută clienții și lucrează la casa de marcat. Action cere disponibilitate pentru ture și weekend, fără să publice orele exacte ale turelor.

Managerul adjunct din Cluj-Napoca are program de 40 de ore pe săptămână. Se ocupă de comenzi, marfă, casele de marcat și programul colegilor, pe care îi coordonează. Oferta cere cel puțin doi ani într-o poziție asemănătoare, disponibilitate pentru ture și weekend și pentru opt săptămâni de instruire.

Managerul este șeful magazinului și al unei echipe de 12-15 colegi. Are în grijă angajările, pregătirea oamenilor, stocurile, vânzările, casele și banii magazinului. Pentru postul din Moșnița Nouă, oferta cere și diplomă de bacalaureat, engleză la nivel de conversație și disponibilitate pentru opt săptămâni de instruire.

Membrii echipei pentru magazine noi organizează spațiul, primesc livrări, așază marfa și sprijină colegii la deschidere. Postul din București presupune deplasări.

Unde sunt posturile și cum se aplică

La 28 noiembrie 2026, posturile afișate erau în Bistrița, Cluj-Napoca, Afumați, Aiud, Moșnița Nouă și București, plus postul pentru echipa de amenajare care acoperă Cluj, Sălaj, Alba și Bistrița. Action ține un anunț online până găsește persoana potrivită.

Se alege postul de pe pagina de recrutare Action și se verifică locul, programul și dacă salariul este brut sau net. Se apasă „Aplică” în anunț și se încarcă un CV în format txt, doc, docx sau pdf. După e-mailul de confirmare, se așteaptă contactarea de către companie. Action anunță un termen de două săptămâni.

Întrebări frecvente

Există un post separat de casier?

În oferta din Bistrița, casa de marcat este una dintre sarcinile lucrătorului comercial, nu un post separat.

Poate aplica cineva fără experiență în magazin?

Da, oferta pentru lucrător comercial acceptă și candidați aflați la prima experiență în comerț. Posturile de conducere cer experiență de coordonare.

Se poate afla salariul exact pentru patru sau șase ore?

Anunțul din Cluj-Napoca apărut pe eJobs dă un singur interval net pentru programele de patru, șase și opt ore. Nu precizează cât corespunde fiecărui program.

Se aplică celor de la Action suma de 200 de lei netaxabili pentru salariul minim?

Nu pentru ofertele cu normă întreagă de 5.280 de lei brut sau mai mult prezentate aici. Între iulie și decembrie 2026, acea facilitate are condiții legate de salariul de bază la nivelul minimului și de venitul brut eligibil de cel mult 4.600 de lei.

Ce se întâmplă dacă nu sunt plătite orele suplimentare sau salariul?

Orele suplimentare se compensează mai întâi cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile; dacă nu este posibil, se plătesc în luna următoare cu un spor de cel puțin 75%. Pentru salariul neplătit, angajatul poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului și, dacă plata nu se face, poate merge la tribunal. Dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: ofertele de muncă și regulile de recrutare publicate de Action România; anunțul angajatorului publicat pe eJobs; Codul fiscal publicat de ANAF; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; explicațiile Inspecției Muncii despre salariile restante și orele suplimentare.