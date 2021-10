Ce calcule și-a făcut Klaus Iohannis prin nominalizarea lui Dacian Cioloș

Nominalizarea lui Dacian Cioloș de către Klaus Iohannis pentru funcția de premier este cotată, pe scena politică cu șanse mici de reușită. La prima reacție, PSD, UDMR și AUR au anunțat că nu văd posibilă crearea unei majorități parlamentare în jurul liderului USR. Liberalii l-au trimis pe Cioloș să găsească soluția împreună cu „aliații” de la moțiunea de cenzură – PSD și AUR.

Dincolo de declarațiile oficiale, președintele Klaus Iohannis și-a recalibrat planul, dar și-a păstrat scopul. Jocurile de culise sunt explicate cel mai bine de liberalii care încă speră că Florin Cîțu va rămâne premier.



Astfel, „Nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier poate fi o cacealma a președintelui Klaus Iohannis. L-a propus pentru că știe că nu va reuși să strângă o majoritate parlamentară în jurul său. Noi suntem în acest joc pentru că președintele ne-a promis că va face tot posibiliul să-l numească din nou premier pe Florin Cîțu”, au explicat pentru HotNews.ro surse politice din PNL.

În debutul crizei politice, odată cu ieșirea USR de la guvernare, Klaus Iohannis le-a promis liberalilor că după ce Florin Cîțu va deveni președintele PNL își va păstra și scaunul de premier. HotNews.ro a relatat că planul a fost structurat pe mai multe etape. Prima nominalizare presupunea un nume de premier de sacrificiu care nu ar reuși să coaguleze o majoritate în Parlament. Inițial, numele de premier de sacrificiu vehiculate au fost toate din interiorul PNL: Dan Vîlceanu, Lucian Bode și Nicolae Ciucă.

Planul președintelui s-a adaptat din mers după ce PSD a început să joace propria carte politică. Dacă inițial liberalii și social-democrații au colaborat și Florin Cîțu a ajuns președinte PNL, situația s-a schimbat după adoptarea moțiunii de cenzură, iar președintele Klaus Iohannis a fost nevoit să identifice ale soluții și scenarii pentru menținerea PNL la guvernare.

Întrebați de ce au revenit asupra deciziei BEX, liderii PNL au comentat off the record: În opinia partidului, „Toți ochii pe președinte! De acolo răsare soarele în sistemul nostru constituțional în astfel de situații. Sunt convins că va face declarații spre seara zilei de luni, post consultări. Puteam intra într-o cursă, dacă PSD, USR și AUR jucau în continuare împreună în alianță neparafată. Ei au creat criza aceasta, ei au dat jos Guvernul, ei sunt responsabili de căderea Guvernului. Îi așteptăm cu maximă atenție și îngrijorare să mute. PNL nu renunță la Citu, să fie extrem de clar. Nu avem niciun motiv să o facem. Sistemul nostru politic dă în astfel de situații, cum e cea de față, o putere reală de joc și acțiune președintelui. Acesta a anunțat luni Consultări. Să-i permitem să stea în haina constituțională și să acționeze după cum îi permite Constituția”, a explicat un lider PNL decizia de a nu-l propune pe Florin Cîțu pentru funcția de premier luni, la consultările de la Cotroceni

În acest sens, Marcel Ciolacu: „PSD nu va vota niciodată un nou Guvern ZERO. Am dat jos Guvernul Cîțu cu o moțiune de cenzură în care am criticat și prestația miniștrilor USR. PNL și USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România știe acest lucru! Să se voteze partenerii alianței pierzătorilor între ei! Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România”.

La răndul său, Csoma Botond, UDMR: „Pentru noi va fi destul de greu să-l acceptăm pe domnul Cioloş ca prim-ministru. Primul motiv este că a format o coaliţie de conjunctură cu AUR – prima moţiune de cenzură iniţiată a fost semnată numai de USR, PLUS şi AUR. După aceea, USR-PLUS a votat o altă moţiune îndreptată împotriva Guvernului. Având în vedere aceste două motive, pentru noi va fi destul de dificil”.

De aceeaşi părere este şi George Simion, AUR: „Până la următoarea reacţie, nominalizarea asta pare doar un joc politic şi aşteptăm următoarea mişcare a preşedintelui. (…) Ne bucurăm foarte mult că există reacţii din partea preşedintelui la presiunea pe care am pus-o, dar, din nefericire, Klaus Iohannis încalcă în momentul ăsta tocmai ceea ce el spune. Nu este o majoritate care să îl susţină pe Dacian Cioloş”.

Însă, Florin Cîțu spune, „Responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susținut moțiunea de cenzură (PSD și AUR), pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil. PNL va discuta cu domnul Cioloș, după ce acesta va găsi soluția unei majorități împreună cu aliații săi de la moțiunea de cenzură, PSD și AUR”.

Aşadar, Dacian Cioloș are la dispoziție 10 zile să identifice majoritatea parlamentară care să-l susțină. Dacă nu reușește, președintele Klaus Iohannis chemă din nou partidele la consultări și face cea de-a doua nominalizare.

În urma planurilor sale, dincolo de declarațiile politice, liberalii se așteaptă ca Dacian Cioloș să eșueze în formarea unui guvern, iar președintele Klaus Iohannis să facă cea de-a doua nominalizare, de acestă data în persoana lui Florin Cîțu.