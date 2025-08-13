Premieră mondială la BIAS. Primul suvenir digital NFT din lume dedicat unui show aviatic

Pasionații de aviație vor putea lua acasă o amintire inedită de la Bucharest International Air Show (BIAS) 2024 — o colecție exclusivă de NFT-uri, care marchează o premieră mondială în domeniul evenimentelor aeronautice. Aceste active digitale unice, bazate pe tehnologia blockchain, vor fi disponibile spre achiziție în perioada evenimentului și vor oferi o legătură modernă și autentică cu cel mai mare spectacol aviatic din România.

Prima colecție de NFT-uri dedicată unui eveniment aviatic

Între 29 și 31 august, vizitatorii BIAS vor putea cumpăra NFT-uri din colecția „Cloud Chasers”, un proiect realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și găzduit pe platforma digitală ICI D|SERVICES. Inițiativa este prima de acest fel din lume asociată unui show aviatic și are scopul de a integra tradiția spectacolului aerian cu tehnologiile emergente din domeniul digital.

Colecția va cuprinde 50 de NFT-uri unice, dintre care 15 vor purta eticheta „Stratosphere VIP” și vor oferi beneficii speciale, gândite pentru colecționarii pasionați de artă digitală și experiențe interactive. Lansarea oficială a proiectului este programată pentru 18 august, în cadrul unei conferințe de presă pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

15 ani de BIAS celebrați prin inovație digitală

Ediția din acest an marchează 15 ani de la debutul BIAS, iar introducerea NFT-urilor reprezintă o etapă importantă în modernizarea modului de interacțiune cu publicul. Parteneriatul cu ICI București evidențiază legătura dintre excelența în domeniul aviației și inovația din tehnologia informației.

BIAS, organizat anual din 2009, reunește piloți civili și militari din România și din întreaga lume, fiind unul dintre cele mai importante evenimente de profil din regiune. Manifestarea este susținută de Compania Națională Aeroporturi București, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, Romaero, Romatsa și Clubul Sportiv AIBO.

Acces gratuit pentru public și un program spectaculos

Show-ul aviatic are loc pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și platforma Romaero, atrăgând anual peste 150.000 de spectatori. În cele trei zile, vizitatorii vor putea urmări demonstrații spectaculoase susținute de peste 150 de piloți, accesul fiind gratuit.

ICI București, fondat în 1970, este una dintre instituțiile de top din România în cercetarea și inovarea tehnologică, cu peste cinci decenii de activitate în proiecte de anvergură și formarea specialiștilor din domeniu. Colaborarea sa cu BIAS aduce un plus de valoare ediției aniversare din 2024, îmbinând spectacolul aerian cu universul digital și oferind publicului o experiență memorabilă.