Pentru doi adulți plecați din București la Târgul de Crăciun din Sibiu pe 12 decembrie 2026, cu întoarcere a doua zi, bugetul este de aproximativ 897 de lei cu trenul sau 845 de lei cu mașina. Ambele calcule includ o noapte de cazare, două porții de sarmale, două vinuri fierte și câte o tură cu roata panoramică; cazarea este un reper împărțit dintr-o ofertă pentru două nopți, nu un preț confirmat pentru noaptea aleasă.

Intrarea în târg este gratuită. Mâncarea și atracțiile se plătesc separat, iar bugetul de mai sus nu acoperă toate mesele din cele două zile.

Cât costă o zi în târg pentru doi adulți

Coșul ales pentru sâmbătă, 12 decembrie, ajunge la 188 de lei:

Două porții de sarmale, de câte 250 g: 98 de lei, la 49 de lei porția.

Două pahare de vin fiert: 30 de lei, la 15 lei paharul.

Două ture cu roata panoramică: 60 de lei, la 30 de lei de persoană.

Prețurile pentru mâncare și băutură au fost consemnate la căsuțe de Antena 1 pe 17 noiembrie 2026 și pot fi diferite la alți comercianți. Organizatorul afișează tariful roții: 30 de lei. Dacă adăugați câte un hot dog bavarez, la prețul consemnat de 40 de lei bucata, bugetul crește cu 80 de lei; micul dejun, alte mese și cumpărăturile rămân în afara calculului.

Cât costă cazarea pentru noaptea aleasă

Într-o căutare Booking pentru doi adulți, publicată de Ghicește prețul pe 28 noiembrie, patru oferte din centru costau între 459 și 1.008 lei pentru două nopți, din 11 până în 13 decembrie. Reperul folosit în acest ghid este oferta Pensiunii Daniel, de 533 de lei pentru două nopți: 533 împărțit la doi înseamnă 266,50 lei pentru o noapte.

Această împărțire nu înseamnă că o cameră poate fi rezervată cu 266,50 lei numai pentru noaptea de 12 spre 13 decembrie. Dacă prețul cerut pentru acea noapte este mai mare cu 100 de lei, fiecare dintre cele două bugete de călătorie crește tot cu 100 de lei.

Cât ajunge drumul din București

Pentru tren, calculul folosește un InterRegio la clasa a II-a, dacă traseul ales se încadrează în zona de 301-350 km. Tariful de transport este de 104 lei pe sens, fără rezervarea locului; aceasta costă încă 6,50 lei. Pentru doi adulți, dus-întors, calculul este 4 × (104 + 6,50) = 442 de lei.

Pentru mașină, organizatorul indică aproximativ 275 km de la București la Sibiu, deci 550 km dus-întors. La un consum ales ca exemplu de 7 litri la 100 km, sunt necesari 550 ÷ 100 × 7 = 38,5 litri. La media națională de 8,95 lei pe litru de benzină standard raportată de AutoMetric pentru 28 noiembrie, combustibilul ar costa aproximativ 344,60 lei; consumul și prețul din ziua plecării pot schimba suma.

În calculul cu mașina intră și 15 lei pentru o zi de parcare în zona A din Sibiu, unde tariful este de 3 lei pe oră sau 15 lei pe zi între 08:00 și 22:00. Se adaugă aproximativ 30 de lei pentru o rovinietă nouă de zece zile, în exemplul unei mașini Euro 6. Regulile rovinietei aplicate din 1 octombrie 2026, în baza Legii nr. 226/2023, diferențiază tariful după vehicul, norma Euro și durata aleasă.

Cost pentru doi Tren, lei Mașină, lei Drum dus-întors 442 aprox. 344,60 O noapte de cazare, reper 266,50 266,50 Mâncare, vin și roată 188 188 O zi de parcare nu se aplică 15 Rovinietă nouă nu se aplică aprox. 30 Total orientativ 896,50 844,10

Dacă porniți, de exemplu, cu 1.000 de lei, după tren, cazarea-reper și coșul din târg rămân 1.000 − 442 − 266,50 − 188 = 103,50 lei. Cu mașina rămân aproximativ 155,90 lei după combustibil, cazare, coș, o zi de parcare și rovinietă. Dacă aveți deja rovinietă valabilă, totalul auto scade la aproximativ 814 lei.

Câte un hot dog în plus pentru fiecare adult ridică totalul la aproximativ 977 de lei cu trenul sau 924 de lei cu mașina. Dacă mașina rămâne într-o parcare cu plată și duminică, se poate adăuga încă o zi de parcare; calculul de mai sus include numai una.

Ce s-a scumpit față de târgul din 2025

Pentru același coș de două porții de sarmale, două vinuri fierte și două ture cu roata, prețurile consemnate de Turnul Sfatului la ediția din 2025 duc la un total între 150 și 156 de lei. Coșul din 2026, de 188 de lei, este cu 32-38 de lei mai scump, adică aproximativ 20,5%-25,3%, în funcție de prețul vinului din 2025.

Comparația privește numai aceste produse și atracții. Drumul și cazarea nu intră în ea, pentru că reperele din 2026 nu au prețuri pereche pentru aceleași condiții în 2025.

Când este deschis târgul din Piața Mare

Târgul se desfășoară din 13 noiembrie 2026 până pe 3 ianuarie 2027. Programul obișnuit este 11:00-22:00 de luni până vineri și 10:00-22:00 sâmbăta și duminica, arată organizatorul și agenda culturală a Primăriei Sibiu.

Pe 24 și 31 decembrie, târgul se închide la 16:00. Pe 25 decembrie și 1 ianuarie, se deschide la 16:00.

Ce verificați înainte să plătiți

Verificați cursa de dus din 12 decembrie și returul din 13 decembrie. CFR Călători anunță că biletele pentru plecările din 12 decembrie pot fi emise din 2 decembrie 2026; returul intră în noul mers al trenurilor, valabil din 13 decembrie. Tariful de 442 de lei este un calcul după grila publicată, nu prețul confirmat al unor curse alese. Verificați prețul cazării exact pentru noaptea de 12 spre 13 decembrie. Oferta din calcul acoperă două nopți, nu una. Dacă mergeți cu mașina, verificați consumul propriu, prețul benzinei, rovinieta pe care o aveți și cât timp veți lăsa mașina într-o parcare cu plată.

Întrebări frecvente

Se poate plăti cu cardul la căsuțe?

Da. Organizatorul spune că toate căsuțele acceptă plata cu cardul.

Cât costă patinoarul fără patine proprii?

Plătiți 30 de lei pentru acces și încă 30 de lei pentru închirierea patinelor. Ajutorul pentru începători, numit pinguin, costă separat 30 de lei; o serie durează o oră și jumătate.

Golden Ticket este valabil sâmbăta?

Nu. Biletul de 99 de lei pentru atracțiile principale este valabil de luni până vineri, nu în sâmbăta folosită în exemplu. Caruselul și trenulețul pentru copii costă câte 20 de lei separat.

Trebuie rezervate atracțiile?

Pentru Liftul Fermecat, organizatorul recomandă cumpărarea online cel târziu cu o zi înainte. La Atelierul lui Moș Crăciun, rezervarea este necesară în timpul săptămânii, dar nu în weekend.

Cum se ajunge de la gară la târg?

De la Gara Sibiu până în Piața Mare sunt aproximativ 15 minute de mers pe jos.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Asociația Events for Tourism, paginile ediției 2026 despre program, acces, atracții, patinoar și parcare; Primăria Sibiu, agenda culturală; CFR Călători, tarifele InterRegio, rezervarea locului și anunțul despre noul mers al trenurilor; Legea nr. 226/2023 și Ordinul MTI nr. 888/2026 privind rovinieta; Antena 1, prețurile consemnate la căsuțe pe 17 noiembrie 2026; Ghicește prețul, căutarea de cazare publicată pe 28 noiembrie 2026; AutoMetric, media prețului benzinei din 28 noiembrie 2026; Turnul Sfatului, prețurile consemnate la ediția 2025.