Dacă o familie cu doi adulți și doi copii găsește cazare pentru două nopți la 1.000 de lei, cu toate taxele incluse, un weekend la Târgul de Crăciun din Craiova în 2026 ajunge la aproximativ 1.754 de lei cu mașina din București, mese, câte o plimbare cu Trenulețul Magic și Party Bus pentru fiecare și patru ore de parcare. Cei 1.000 de lei pentru cazare sunt doar o sumă aleasă pentru calcul, nu prețul unei camere disponibile pentru patru persoane.

Intrarea în târg și la spectacole este liberă. Suma de plată depinde mai ales de cazarea pentru întreaga familie, apoi de drum, mâncare și atracțiile alese.

Cum se adună cheltuielile unui weekend

În exemplul de 1.754 de lei, cazarea pentru patru persoane și două nopți este presupusă la 1.000 de lei, cu toate taxele incluse. Drumul dus-întors din București este estimat la 298 de lei, iar două coșuri de mâncare și băuturi, câte unul pe zi, costă 404 lei la prețurile folosite mai jos. Patru bilete la Trenulețul Magic costă 16 lei, patru la Party Bus costă 24 de lei, iar patru ore în parcarea subterană de la Teatrul Național costă 12 lei. Totalul este 1.000 + 298 + 404 + 16 + 24 + 12 = 1.754 de lei.

Cu același drum din București, alte trei repere de buget arată cât poate schimba cazarea totalul. Sumele puse deoparte pentru mâncare și atracții sunt alegeri de buget, nu prețuri fixe pentru toate produsele din târg.

Buget restrâns: 900 de lei cazarea, 300 de lei mâncarea, fără atracții cu plată și aproximativ 300 de lei drumul. Total: aproximativ 1.500 de lei.

Buget intermediar: 2.000 de lei cazarea, 404 lei mâncarea, 90 de lei atracțiile și aproximativ 300 de lei drumul. Total: 2.794 de lei, rotunjit la 2.800 de lei.

Buget cu cheltuieli mari: 5.440 de lei cazarea, 600 de lei mâncarea, 420 de lei atracțiile și aproximativ 300 de lei drumul. Total: 6.760 de lei.

Varianta restrânsă lasă mai puțin pentru mese decât costul a două coșuri de seară identice cu cel de 162 de lei calculat mai jos. Niciunul dintre cele trei totaluri nu este o ofertă pentru patru persoane: sumele de cazare de 900 și 5.440 de lei pornesc de la prețuri găsite pentru doi adulți, iar 2.000 de lei este o sumă aleasă pentru scenariu. Dacă o cameră pentru doi adulți și doi copii costă mai mult, diferența se adaugă la total.

Când este deschis târgul și cât costă atracțiile

Târgul este deschis din 13 noiembrie 2026 până în 3 ianuarie 2027. Potrivit programului Primăriei Craiova, căsuțele și atracțiile funcționează de la 12:00 la 22:00 de luni până joi și de la 11:00 la 23:00 de vineri până duminică.

Trenulețul Magic circulă de la 14:00 la 22:00 și costă 4 lei de persoană. Party Bus circulă de la 17:00 la 23:00 și costă 6 lei de persoană. Pentru patru membri ai familiei, câte o călătorie cu fiecare costă 40 de lei în total.

În târg sunt anunțate și patinoar, roată panoramică, carusele, Labirintul Elfilor, Fabrica de Jucării și filme pentru copii văzute cu ochelari speciali. Pentru roată, carusele, labirint și patinoar, Primăria nu a publicat o listă completă de tarife. Prețurile relatate pentru 2026, de aproximativ 30 de lei de persoană la roată sau 50 de lei pentru o oră de patinoar, pot ajuta la pregătirea bugetului, dar nu sunt tarife oficiale.

Cât costă mâncarea pentru patru persoane

La prețurile relatate în noiembrie 2026, două porții de sarmale costă aproximativ 60 de lei, patru mici 32 de lei, două vinuri fierte 30 de lei și două ciocolate calde 40 de lei. Coșul ajunge la 162 de lei. Două clătite de câte 20 de lei îl duc la 202 lei.

Dacă familia cumpără același coș în ambele zile, plătește 324 de lei fără clătite sau 404 lei cu ele. Prețul depinde de produsele alese și de comerciant; suma nu acoperă alte mese cumpărate în afara acestui coș.

Cât poate costa cazarea pentru două nopți

La verificarea din 24 noiembrie 2026, InfoCons a găsit prețuri între 450 și 2.720 de lei pentru noaptea de 5 spre 6 decembrie, pentru doi adulți. Înmulțite cu două, aceste prețuri ar însemna între 900 și 5.440 de lei, numai dacă același tarif ar fi disponibil și pentru a doua noapte. Intervalul nu este un preț confirmat pentru doi adulți și doi copii, nici pentru rezervarea ambelor nopți.

Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 496/2025 stabilește pentru 2026 o taxă hotelieră de 2% din tariful de cazare fără TVA, pentru fiecare zi de sejur. De exemplu, pentru două nopți cu un tarif total de cazare de 1.200 de lei fără TVA, taxa este 1.200 × 2% = 24 de lei. La rezervare trebuie verificat dacă această taxă este deja inclusă în suma afișată, precum și dacă prețul acoperă toți cei patru membri ai familiei.

Cât costă drumul cu mașina sau cu trenul

Estimările pentru mașină folosesc un consum ales ca exemplu de 6,5 litri la 100 km, benzină la 8,95 lei pe litru, media indicată de AutoMetric pentru Craiova la 28 noiembrie 2026, și o rovinietă de 30 de lei pentru zece zile la un autoturism Euro 6. Tariful rovinietei este stabilit prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026, aplicabil din octombrie 2026. Parcarea nu este inclusă în sumele de drum de mai jos.

La un drum dus-întors de 460 km, de exemplu, consumul ar fi 460 × 6,5 ÷ 100 = 29,9 litri. Benzina ar costa 29,9 × 8,95 = aproximativ 268 de lei; cu rovinieta, drumul ar ajunge la aproximativ 298 de lei. Consumul mașinii, traseul și prețul de la pompă pot schimba rezultatul.

Pentru tren, sumele sunt estimări dus-întors la clasa a II-a InterRegio, pentru doi adulți și doi copii între 5 și 10 ani. CFR Călători reduce la jumătate tariful de transport al copiilor din această grupă, dar tichetul de rezervare, de 6,50 lei pentru fiecare loc și pe fiecare sens, se plătește integral.

București: aproximativ 298 de lei cu mașina sau 565 de lei cu trenul.

Timișoara: aproximativ 414 lei cu mașina sau 676 de lei cu trenul.

Cluj-Napoca: aproximativ 495 de lei cu mașina sau 844 de lei cu trenul.

Iași: aproximativ 671 de lei cu mașina sau 1.030 de lei cu trenul.

Din București, tariful de transport folosit pentru un adult este de 85,50 lei pe sens, iar pentru un copil de 42,75 lei. Cu rezervarea fiecărui loc, un sens pentru familie costă 2 × (85,50 + 6,50) + 2 × (42,75 + 6,50) = 282,50 lei; dus-întors, 565 de lei. Copiii care nu au împlinit 5 ani călătoresc gratuit dacă nu li se cere loc separat. Biletele cumpărate pot avea alt preț, în funcție de tren, ruta tarifată și eventualele oferte.

Ce s-a scumpit față de 2025

Același coș de mâncare și băuturi, fără clătite, costa aproximativ 132 de lei la prețurile relatate în noiembrie 2025, față de 162 de lei în 2026. Diferența este de 30 de lei, adică aproximativ 22,7% pentru aceste produse, nu pentru toate cheltuielile din târg.

Cele două porții de sarmale trec în acest calcul de la 40 la 60 de lei, iar două ciocolate calde de la 30 la 40 de lei. Patru mici rămân la 32 de lei, iar două vinuri fierte la 30 de lei. Un total comparabil pentru întregul weekend nu poate fi calculat din prețurile de cazare disponibile pentru 2025 și 2026: ele nu privesc aceeași familie, aceleași nopți și aceeași cameră.

Cum se stabilește suma înainte de plecare

Se aleg cele două zile și se verifică orele atracțiilor dorite. Se caută o cazare pentru doi adulți și doi copii, pentru ambele nopți, apoi se verifică suma finală și includerea taxei hoteliere. Se compară drumul dus-întors cu mașina, inclusiv rovinieta și parcarea, cu biletele de tren calculate după vârsta fiecărui copil. Se adaugă mesele și atracțiile alese. Un tarif de cazare găsit pentru doi adulți nu se trece în buget ca preț pentru patru persoane.

Întrebări frecvente

Cât costă autobuzul de la aeroport?

Site-ul oficial al târgului indică 4 lei pe călătorie pentru autobuzele 8 și 9.

Ce act trebuie pentru reducerea copilului la tren?

Vârsta copilului trebuie dovedită. CFR Călători poate cere documentul copilului la verificarea călătoriei.

Ce se plătește pentru un copil sub 5 ani dacă are loc separat în tren?

Tariful de transport este redus cu 50%, dar la trenurile cu rezervare tichetul pentru loc se plătește integral.

Mai zboară sania după 27 decembrie?

Programul anunțat pentru Sania Zburătoare se încheie la 27 decembrie 2026, deși târgul rămâne deschis până la 3 ianuarie 2027. Pentru 5 decembrie sunt programate două reprezentații, la 18:30 și 19:30.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Primăria Craiova și programul oficial al târgului; site-ul oficial al Târgului de Crăciun Craiova; Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 496/2025; tarifele și regulile CFR Călători; Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026; verificarea InfoCons din 24 noiembrie 2026; prețurile relatate de HotNews și Capital pentru 2026 și de Digi FM pentru 2025; datele AutoMetric din 28 noiembrie 2026.