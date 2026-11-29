Vacanța de iarnă a elevilor începe pe 23 decembrie 2026, se încheie pe 10 ianuarie 2027, iar cursurile reîncep luni, 11 ianuarie. Pentru doi adulți și un copil, șapte nopți la munte cu mese costă 8.150 de lei într-un pachet publicat pentru această vacanță, dar schiul se plătește separat; o tabără de cinci nopți la Straja costă 2.790 de lei pentru copil, fără abonamentul la instalații și fără transport.

Pachetul de familie poate fi rezervat pentru 2-9 sau 3-10 ianuarie 2027. Seria taberei Straja începe pe 10 ianuarie, în ultima zi de vacanță, și se încheie după reluarea cursurilor. Tarifele ofertelor de mai jos erau afișate la 29 noiembrie 2026.

Vacanța începe pe 23 decembrie în toate județele

Ultima zi de cursuri este 22 decembrie 2026. Ordinul nr. 3.194/2026 stabilește vacanța între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, inclusiv. Județele nu aleg alte date pentru această vacanță.

O tabără costă de la 2.790 de lei, dar prețurile nu acoperă aceleași lucruri

Ofertele au durate diferite. Pentru un copil, prețul taberei trebuie pus lângă costul abonamentului la instalațiile de schi, al echipamentului și al drumului, după ce se verifică ce include fiecare pachet.

Straja: 2.790 de lei pentru cinci nopți, între 10 și 15 ianuarie 2027. Prețul include cazarea, trei mese pe zi, monitorul, echipamentul și până la cinci ore de schi pe zi. Abonamentul la instalații și transportul se plătesc separat.

Door2Outdoor: 2.900 de lei pentru patru nopți. Mesele, abonamentul la instalații și activitățile sunt incluse. La fel și aproximativ 23 de ore de schi. Echipamentul și transportul costă în plus.

Platoul Soarelui: 3.400 de lei pentru primul copil, pentru șapte nopți cu mese, lecții și abonament la instalațiile folosite în timpul lecțiilor. Echipamentul complet, cu cască, este afișat la 35 de lei pe zi. Seria 17-24 ianuarie 2027 costă 3.800 de lei pentru primul copil și are loc după vacanța școlară.

La Straja, instalațiile afișează 600 de lei pentru un abonament de cinci zile, plus 10 lei garanție pentru cartelă. Pe pagina tarifului nu este precizat sezonul și nu apare un preț separat pentru copii. Familia trebuie să confirme că suma de 600 de lei se aplică acelui copil înainte de plată.

La un buget ales ca exemplu de 3.500 de lei pentru tabăra Straja, calculul este 2.790 de lei pentru pachet, plus 600 de lei pentru abonamentul afișat, plus 10 lei garanția cartelei. Totalul ar fi 3.400 de lei și ar rămâne 100 de lei din buget, înainte de transport, numai dacă tariful abonamentului se aplică acelui copil în sezonul 2026-2027.

Șapte nopți pentru familie costă 8.150 de lei cu mese, fără schi

La Four Seasons Vârtop-Arieșeni, pentru 2-9 sau 3-10 ianuarie 2027, pachetul de șapte nopți costă 3.200 de lei pentru fiecare adult și 1.750 de lei pentru un copil între 5 și 12 ani. Pentru doi adulți și un copil, calculul este 3.200 + 3.200 + 1.750 = 8.150 de lei. Mesele sunt incluse; abonamentele de schi nu sunt incluse în prețul citat.

Acesta nu este totalul unei săptămâni cu schi. La suma de 8.150 de lei se adaugă transportul, schiul și, dacă familia are nevoie de ele, echipamentul și lecțiile. Tariful instalațiilor de la Vârtop pentru sezonul 2026-2027 nu este confirmat în oferta folosită aici, așa că nu există un total verificat pentru pachetul cu schi.

Calculul pentru Poiana Brașov nu este prețul unei camere de familie

Hotel Revenue a înregistrat, în datele încărcate la 24 noiembrie 2026, un tarif mediu afișat de 1.335 de lei pe noapte pentru o cameră dublă în Poiana Brașov, pentru ianuarie 2027. Șapte nopți la această medie înseamnă 9.345 de lei. Este un reper din prețurile cerute public, nu o rezervare garantată pentru trei persoane. Media camerelor duble la munte pentru ianuarie 2027 arată prețul cazării, nu costul complet al vacanței.

Pentru cinci zile de schi, tarifele aprobate pentru sezonul 2026-2027 în Poiana Brașov sunt de 800 de lei pentru un adult și 410 lei pentru un copil de 6-12 ani. Două abonamente de adult și unul de copil însumează 2.010 lei. Cele trei cartele cer și garanții de câte 20 de lei, rambursabile la returnarea lor în stare de funcționare.

Adunarea reperelor dă 9.345 + 2.010 + 60 = 11.415 lei de plătit inițial. Cei 60 de lei reprezintă garanții recuperabile. Camera din calcul este însă dublă, astfel că 11.415 lei nu poate fi prezentat drept prețul cazării și schiului pentru o familie de trei persoane. Lipsesc costul locului copilului în cameră, mesele, transportul, echipamentul și eventualele lecții.

Ce se poate compara cu iarna trecută

Pentru același număr de zile și aceleași categorii de vârstă, abonamentele din Poiana Brașov au rămas la tarifele publicate pentru sezonul 2025-2026. Cinci zile costă și în sezonul 2026-2027 800 de lei pentru adult și 410 lei pentru copilul de 6-12 ani; șase zile costă 900, respectiv 480 de lei. Prețurile taberelor de mai sus nu pot fi comparate corect între cele două ierni fără oferte ale aceluiași organizator, cu aceeași durată și aceleași servicii.

Ce trebuie făcut înainte de rezervare

Se alege o serie care încape în vacanța școlară. Pachetul de familie din 2-9 sau 3-10 ianuarie încape; tabăra Straja din 10-15 ianuarie și seria Platoul Soarelui din 17-24 ianuarie continuă după reluarea cursurilor. Se cere prețul pentru vârsta copilului și pentru toate persoanele care merg. Pentru cazare se verifică locul copilului în cameră; pentru schi se cer separat tarifele abonamentului, echipamentului, lecțiilor și transportului, dacă nu sunt incluse. Înainte de avans se verifică data plății finale și condițiile de anulare din oferta și contractul organizatorului. Dacă suma cerută diferă de cea rezervată sau apare o anulare, familia contactează organizatorul indicat în contract și păstrează oferta și dovada plății.

Întrebări frecvente

Când este săptămâna de vacanță aleasă de județ?

Este o altă vacanță, nu cea de iarnă. Inspectoratele aleg o săptămână dintre 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027. Școlile trebuiau să comunice structura detaliată până la 1 aprilie 2026.

Pot merge și părinții în tabără?

Unele oferte au tarife separate pentru adulți. La Platoul Soarelui, primul adult costă 1.800 de lei, iar al doilea 1.400 de lei.

Până când se plătește tabăra Door2Outdoor?

Înscrierile sunt până la 20 decembrie 2026, în limita locurilor. Avansul este de 30%, adică 870 de lei din prețul de 2.900 de lei, iar restul de 2.030 de lei se plătește până la 23 decembrie.

Ce se întâmplă cu avansul dacă se anulează tabăra?

La Platoul Soarelui, avansul se restituie dacă anularea se face cu cel puțin 14 zile înainte; după acest termen nu se restituie. Pentru seria 17-24 ianuarie 2027, avansul afișat este de 2.000 de lei pe camera rezervată. La Door2Outdoor, suma reținută depinde de momentul anulării, iar sumele datorate înapoi se rambursează în cel mult 14 zile.

Mai pot fi folosite cartelele rămase din sezonul trecut în Poiana Brașov?

Serviciile nefolosite de pe cartelele din sezonul anterior rămân valabile în sezonul 2026-2027. Excepția o reprezintă cartelele de sezon, potrivit hotărârii Consiliului Local Brașov.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026; Hotărârea Consiliului Local Brașov nr. 788/2026; Schi Poiana Brașov; Tabere Straja; Domeniul Schiabil Straja; Platoul Soarelui; Door2Outdoor; Hotel Four Seasons Vârtop-Arieșeni; Hotel Revenue; Radio Brașov FM.