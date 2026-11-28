Pentru doi adulți și doi copii peste 7 ani, o ieșire la Târgul de Crăciun din Piața Constituției poate fi planificată cu 244 de lei, dacă familia merge cu transportul de suprafață, mănâncă acolo și nu cumpără ture la atracții. Intrarea și Casa lui Moș Crăciun sunt gratuite, dar drumul, mâncarea, cumpărăturile și atracțiile alese se plătesc separat.

Târgul este deschis din 27 noiembrie până în 27 decembrie 2026, între 12:00 și 22:00 de luni până vineri și între 10:00 și 22:00 în weekend, potrivit Primăriei Municipiului București. Exemplul de 244 de lei nu este un preț cerut de târg: fiecare familie își poate schimba sumele pentru mâncare și cumpărături.

Cum faci bugetul pentru familie

Pornește de la suma maximă pe care vrei să o cheltuiești. La un plafon de 350 de lei, de exemplu, calculul de mai jos lasă loc și pentru atracții, dacă prețurile lor se încadrează în banii rămași.

Drumul: patru persoane plătitoare × două călătorii × 3 lei pe călătorie de suprafață = 24 de lei, dacă dusul și întorsul cer câte un interval de 90 de minute. Mâncarea și băuturile: 150 de lei pentru două langoșuri, două porții de pomana porcului de câte 200 g, două porții de mămăligă de câte 100 g și patru ceaiuri la câte 10 lei, folosind prețurile observate la 27 noiembrie în Piața Constituției. Intrarea și Casa lui Moș Crăciun: 0 lei, conform anunțului Primăriei despre accesul gratuit. Pentru atracții, adaugă prețul afișat la fiecare. Cumpărăturile: cel mult 50 de lei în acest exemplu. Rezerva: 10% din cei 200 de lei puși pentru mâncare și cumpărături, adică 20 de lei.

Totalul este 24 + 150 + 50 + 20 = 244 de lei. Din plafonul de 350 de lei rămân 106 lei pentru atracții sau pentru bani necheltuiți. Rezerva de 10% este o alegere de buget, nu o taxă.

O altă variantă, tot fără atracții, ajunge la 331 de lei: 56 de lei pentru patru persoane cu STB și metroul, 200 de lei pentru patru langoșuri, patru ceaiuri la câte 10 lei și patru porumbi, 50 de lei pentru cumpărături și 25 de lei rezervă. Prețurile pentru mâncare sunt cele observate la Piața Constituției; la alt târg, coșul trebuie refăcut după meniurile de acolo.

Cât costă drumul dus-întors

La transportul public, înmulțește numărul persoanelor care plătesc cu numărul călătoriilor și cu tariful ales. Pentru patru persoane, două călătorii de suprafață costă 24 de lei. Dacă fiecare drum cere biletul care include și metroul, totalul este 56 de lei: patru persoane × două călătorii × 7 lei. Biletul de suprafață este valabil 90 de minute, iar cel cu metroul, 120 de minute.

STB afișează și abonamente de 24 de ore: 8 lei de persoană pentru transportul de suprafață și 18 lei pentru varianta cu metroul inclus. Dacă familia face mai multe drumuri în aceeași zi, poate compara costul biletelor cu cel al abonamentelor.

Cu mașina, combustibilul se calculează astfel: kilometrii dus-întors × consumul mașinii în litri la 100 km ÷ 100 × prețul unui litru în ziua plecării. La rezultat se adaugă parcarea. În parcările publice municipale, tariful este de 5 lei pe oră între 08:00 și 20:00; trei ore înseamnă 15 lei, iar abonamentul pentru o zi costă 30 de lei. Aceste tarife, aprobate de Consiliul General al Municipiului București și aplicate din 1 martie 2023, nu sunt tarifele parcărilor private.

Parcarea municipală se plătește anticipat, la parcometru, prin SMS sau online. Neplata poate aduce o penalitate de 200 de lei pentru un autovehicul pe 24 de ore. Pentru drumul spre Piața Constituției, TPBI anunță restricții și devieri ale liniilor 63, 385 și N101 între 16:00 și 02:00, în zilele de 27-30 noiembrie, 1 decembrie, 4-6 decembrie, 11-13 decembrie și 18-27 decembrie 2026. Traseul poate fi verificat înainte de plecare în InfoTB, pe harta TPBI sau pe site-ul STB.

Cât pui pentru mâncare și băuturi

La Piața Constituției, Adevărul a consemnat la 27 noiembrie 2026 prețurile de mai jos. Ele sunt repere pentru alegerea unui coș de produse, nu prețuri valabile la fiecare căsuță sau la celelalte târguri.

Produs Preț observat Cantitate Vin fiert sau must de la 15 lei un pahar Ceai între 10 și 14 lei un pahar Apă sau suc 9,5 lei, plus 0,5 lei garanție un recipient Langoș 25 de lei o bucată Pomana porcului 20 de lei 200 g Mămăligă 10 lei 100 g Porumb 15 lei o bucată

Prețul pentru 100 g nu este prețul unei porții mai mari. Înainte de comandă, uită-te atât la sumă, cât și la cantitatea vândută. Dacă familia alege și deserturi, acestea intră separat în calcul.

Ce este gratuit și ce plătești pentru copii

La Piața Constituției, Primăria anunță o roată panoramică, un carusel și un trenuleț, dar nu indică tarifele lor în anunțul pentru 2026. Pentru buget, stabilește o limită pentru ture și cere prețul afișat la fiecare atracție înainte să plătești. Dacă doi copii aleg câte o tură, costul se calculează ca două ture × tariful atracției alese; prețul nu poate fi completat cu tariful altui târg.

La Târgul Poveste de Crăciun de la Opera Comică pentru Copii, intrarea în grădină este gratuită, iar activitățile au tarife proprii. Regulamentul Operei Comice arată că un tichet costă 3 lei, iar o tură la carusel, roată sau trenuleț cere patru tichete, adică 12 lei. Cardul OCC costă separat 3 lei. Târgul de acolo este deschis din 20 noiembrie până în 22 decembrie 2026.

Cum compari două târguri

Folosește aceleași rânduri pentru fiecare ieșire: drum dus-întors, parcare dacă mergi cu mașina, mâncare, băuturi, atracțiile pe care le-ar folosi copiii, cumpărături și rezervă. Completează fiecare rând cu tariful acelui târg sau al drumului până la el, nu cu prețul văzut în alt loc.

De pildă, intrarea este gratuită atât în Piața Constituției, cât și la West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei. Primăria Sectorului 6 anunță pentru West Side patinoar, carusel, trenuleț, roată panoramică și sanie virtuală. Târgul este deschis din 26 noiembrie până în 27 decembrie 2026, între 15:00 și 22:00 în zilele lucrătoare și între 11:00 și 22:00 în weekend și în zilele de sărbătoare. Meniurile și tarifele atracțiilor se verifică separat la fiecare târg.

Întrebări frecvente

Copiii sub 7 ani plătesc la STB?

Nu. STB le acordă transport gratuit, așa că nu intră în numărul persoanelor plătitoare din calculul drumului.

Când este Moș Crăciun în Piața Constituției?

Primăria București anunță prezența lui la Casa lui Moș Crăciun între 12 și 24 decembrie 2026. Accesul la casă este gratuit.

Cât costă patinoarul acoperit de la Opera Comică pentru Copii?

Accesul pe gheață costă 18 lei, iar închirierea patinelor încă 18 lei. Materialul ajutător costă separat 18 lei, iar patinoarul este pentru copii peste 3 ani, conform regulamentului Operei Comice.

Ce faci dacă prețul încasat diferă de cel afișat?

Cere bonul, păstrează dovada plății și fotografiază prețul afișat. Dacă problema nu se rezolvă cu vânzătorul, poți depune o reclamație online la ANPC, cu bonul, factura sau chitanța și cu răspunsul comerciantului, dacă există.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Primăria Municipiului București, anunțul și regulamentul Târgului de Crăciun București 2026; STB, tarifele de transport; Consiliul General al Municipiului București, Hotărârea nr. 705/2022 privind parcările; Compania Municipală Parking București, regulile de plată; TPBI, anunțul privind traseele deviate; Primăria Sectorului 6, anunțul West Side Christmas Market; Opera Comică pentru Copii, regulamentul și tarifele activităților; ANPC, formularul de reclamație; Adevărul, prețurile observate la Piața Constituției la 27 noiembrie 2026.