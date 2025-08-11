Premierul Ilie Bolojan a venit cu precizări clare privind viitorul Pilonului II de pensii, după ce în spațiul public au apărut îngrijorări legate de posibile intervenții ale statului în administrarea fondurilor private. Oficialul susține că banii din conturile individuale aparțin exclusiv contributorilor și că noul proiect legislativ urmărește doar stabilirea unor reguli predictibile de retragere, pentru a proteja sistemul de dezechilibre.

Ilie Bolojan, despre Pilonul II: „Guvernul nu ia niciun leu!”. Ce se schimbă pentru pensiile private

Potrivit propunerii aflate în dezbatere, beneficiarii vor putea solicita la momentul pensionării maximum 25% din suma acumulată, iar restul va fi plătit eșalonat, pe o perioadă de 10 ani.

„Aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României. Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României şi nici din banii care vor fi daţi atunci când intră în pensie”, a subliniat Bolojan.

Măsura este inspirată din modelele aplicate în majoritatea țărilor europene și are ca scop asigurarea unui venit suplimentar constant, calculat în funcție de speranța medie de viață în România.

De ce este nevoie de schimbare acum

Premierul a atras atenția că, începând cu anul 2030, România va înregistra un val semnificativ de pensionări în rândul generațiilor născute între 1965 și 1975. În lipsa unor reguli clare, retragerile masive ar putea destabiliza fondurile private și ar pune presiune pe administratorii acestora. Proiectul a fost deja transmis Parlamentului și face parte din angajamentele asumate de România în procesul de aderare la OCDE, urmând să fie discutat în cel puțin două noi runde de consultări publice.

Beneficii pe termen lung pentru pensionari

Ilie Bolojan consideră că aplicarea acestui model va reduce riscul ca economiile acumulate să fie cheltuite rapid după pensionare. Plata eșalonată va proteja capitalul și va garanta un flux constant de venituri suplimentare. Premierul a subliniat că scopul nu este limitarea accesului la banii proprii, ci crearea unui cadru legislativ predictibil, care să ofere siguranță și transparență beneficiarilor Pilonului II.