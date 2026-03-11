Compania românească Allview Auto a prezentat 4City, al treilea său model electric, un vehicul de oraș cu cinci uși, autonomie de până la 300 de kilometri și un preț de bază care depășește 15.000 de euro. Mașina, produsă în China, este încadrată la categoria cvadriciclurilor grele și vizează în special tinerii șoferi.

Allview Auto, divizia de mobilitate electrică a companiei Visual Fan, își extinde portofoliul după modelele CityZen și CityArgo, căutând să își consolideze poziția pe piața vehiculelor electrice de mici dimensiuni. Potrivit Economica, noul model a fost conceput ca o evoluție a conceptului de mobilitate urbană, aducând mai mult confort și un nivel superior de siguranță.

Ce aduce nou modelul 4City

Noul vehicul electric se distinge prin dotări considerate de oficialii companiei drept „elemente rar întâlnite în această categorie de vehicule electrice urbane”. Printre acestea se numără caroseria complet metalică, două airbaguri frontale și o configurație cu cinci uși. Modelul este echipat cu sistem de control al stabilității (ESP) și camere video 360°, fiind gândit pentru utilizarea zilnică în mediul urban.

Allview 4City este mai mare decât predecesorul său, CityZen, având o lungime de 3.230 mm și o lățime de 1.500 mm. Volumul portbagajului este de 123 de litri, dar poate fi extins la 745 de litri prin rabatarea banchetei din spate.

O mașină gândită pentru siguranța tinerilor șoferi

Reprezentanții companiei subliniază că siguranța a fost o prioritate în dezvoltarea noului model, în special pentru șoferii adolescenți. Adrian Vișan, director general adjunct al Visual EV Distribution SRL, a explicat viziunea din spatele proiectului.

„Prin lansarea modelului 4City continuăm dezvoltarea portofoliului Allview Auto și facem încă un pas important în direcția mobilității electrice urbane. 4City a fost gândit ca o soluție modernă de mobilitate pentru oraș, dar și ca un vehicul care inspiră încredere. Pentru mulți părinți, ideea ca adolescenții lor să înceapă să conducă este un moment important, iar siguranța devine esențială. De aceea am integrat elemente precum caroseria complet metalică, airbag-urile frontale și sistemele de stabilitate, pentru a oferi mai multă protecție și liniște la fiecare drum”, a declarat Adrian Vișan.

Autonomie și performanțe: Două variante de baterie

Clienții pot alege între două configurații de baterie. Varianta „Standard”, de 16,2 kWh, oferă o autonomie de până la 205 km în regim urban (180 km în regim mixt WLTP) și se încarcă de la 30% la 80% în aproximativ 30 de minute. Versiunea „Opțional” are o baterie de 25 kWh, care crește autonomia maximă la 300 km, iar timpul de încărcare de la 30% la 80% este de circa 45 de minute.

Motorul electric dezvoltă 20 CP (15 kW), permițând vehiculului să atingă o viteză maximă de 90 km/h. Panta maximă de urcare specificată de producător este de 20%. Compania notează că 4City „pune accent pe siguranță”, fiind dotat cu caroserie metalică, airbaguri pentru șofer și pasager și sisteme de control al stabilității.

Dotări moderne și preț de pornire

La interior, Allview 4City integrează tehnologii moderne, precum un sistem multimedia cu compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto, senzori de parcare spate, încărcare wireless pentru telefon și lumini ambientale. Modelul oferă acces fără cheie și pornire rapidă prin apăsarea pedalei de frână. Șoferii au la dispoziție mai multe moduri de rulare: Eco, Standard, Sport și Personalizat.

Prețul de pornire pentru Allview Auto 4City este de 12.890 de euro, fără TVA. Termenul de livrare este de minimum 120 de zile pentru mașinile care nu se află pe stoc. Similar celorlalte modele din gamă, 4City este derivat dintr-un vehicul produs în China, cel mai probabil a patra generație a modelului Wuling Hongguang Mini EV.