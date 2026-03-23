O nouă alertă RO-Alert a fost emisă luni seară în nordul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore după ce Armata a ridicat de la sol două avioane de vânătoare pentru a intercepta ținte detectate în apropierea graniței.

Avertisment pentru populație

Luni, în jurul orei 19:10, locuitorii din zona de nord a județului au primit pe telefoane mesajul de avertizare. Acesta semnala riscul prăbușirii unor obiecte neidentificate. Dar, hai să vedem, ce înseamnă asta concret pentru oamenii de acolo? E drept că panica se poate instala rapid în astfel de momente (mai ales că nu e prima oară), însă autoritățile au încercat să gestioneze situația fără a crea agitație suplimentară.

Mobilizare militară la graniță

Și duminică seară s-a întâmplat un episod similar. Atunci, Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA) a detectat mai multe ținte care se apropiau de spațiul aerian național, ceea ce a dus la o reacție imediată din partea Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate de urgență de la Baza Kogălniceanu pentru a investiga situația.

Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă maximă.

Niciun apel la 112

În ciuda celor două alerte succesive, veștile de la sol sunt, din fericire, liniștitoare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea au confirmat că nu s-a înregistrat nicio solicitare de ajutor sau vreun incident care să necesite intervenția echipajelor de urgență.

„Nu sunt apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, au transmis oficialii ISU.

Iar faptul că aceste avertizări devin o normalitate îngrijorătoare în zona Deltei Dunării ridică semne de întrebare despre securitatea pe termen lung la granița de est a NATO.