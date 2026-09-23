Statele UE susțin păstrarea certificatelor CO2 excedentare până în 2030 pentru a limita scumpirile bruște

Statele UE susțin păstrarea certificatelor de CO2 excedentare în rezerva de stabilitate a pieței, în loc să le anuleze până în 2030, pentru a limita creșterile bruște ale prețului carbonului.

Acordul a fost obținut de ambasadorii statelor membre la o reuniune cu ușile închise, potrivit informațiilor oferite de doi diplomați europeni și unui proiect de acord consultat, relatează Agerpres.

Surplusul va alimenta rezerva care intervine la scumpirea carbonului

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) obligă centralele electrice și companiile industriale să cumpere certificate pentru emisiile lor de CO2. Certificatele excedentare pot fi tranzacționate, iar prețul lor fluctuează zilnic.

În mecanismul actual, surplusul este anulat dacă rezerva de stabilitate a pieței depășește 400 de milioane de certificate de CO2. Schimbarea convenită de statele membre oprește temporar această eliminare și păstrează certificatele într-un stoc care poate alimenta piața în perioadele cu scumpiri rapide.

Rezerva este concepută să elibereze 75 de milioane de certificate suplimentare în Sistemul ETS dacă prețul carbonului din UE se dublează sau înregistrează o creștere mai mare.

Proiectul de acord prevede că niciun certificat excedentar nu ar urma să fie anulat până în 2030. Din 2031, surplusul va fi eliminat dacă rezerva depășește 800 de milioane de certificate, iar acest prag va scădea în fiecare an ulterior.

ETS reprezintă în medie 11% din factura electrică a industriei

Costurile generate de ETS contribuie în medie cu 11% la facturile de electricitate ale companiilor industriale din UE. Ponderea este mult mai ridicată în statele al căror mix energetic depinde în mare măsură de combustibili fosili, precum Polonia.

În țările care folosesc cantități mari de energie nucleară și din surse regenerabile, cu emisii reduse de carbon, precum Suedia, contribuția certificatelor la factura de electricitate este mai scăzută.

Polonia și Italia se numără printre statele care au cerut limitarea contribuției ETS la prețul energiei electrice. Păstrarea surplusului în rezervă oferă sistemului un volum de certificate care poate fi eliberat pentru a contracara scumpirile bruște, în condițiile prevăzute de mecanism.

Planul propus în aprilie trebuie negociat cu Parlamentul European

Comisia Europeană a propus inițial planul în aprilie, după ce conflictul din Iran a determinat creșterea prețurilor la combustibili, iar guvernele europene au început să caute soluții pentru limitarea presiunii asupra facturilor la energie.

Lansat în 2005, sistemul ETS este unul dintre instrumentele construite pentru atingerea obiectivului UE de reducere a emisiilor în 2030. Statele UE urmează să negocieze normele finale cu Parlamentul European înainte ca modificările să intre în vigoare.