Economie

Piețele gazelor anticipează prețuri ridicate până în vara viitoare din cauza războiului din Iran

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Piețele gazelor anticipează prețuri ridicate până în vara viitoare din cauza războiului din Iran
Terminal pentru prețurile gazelor naturale - Foto: Diego F. Parra / Pexels

Contractele futures pentru gaze indică prețuri ridicate și riscuri de aprovizionare până în vara viitoare, înaintea unei posibile relaxări, potrivit CNA, care redă declarațiile făcute pentru Reuters de Menelaos Ydreos, secretarul general al International Gas Union (IGU).

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Perspectiva s-a schimbat față de acum câteva luni, când traderii se așteptau ca presiunea asupra pieței să scadă după iarnă. Războiul din Iran perturbă exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Golf și îngreunează refacerea stocurilor europene înaintea sezonului rece.

Membrii International Gas Union reprezintă peste 90% din piața globală a gazelor. Ydreos a declarat pentru Reuters, citat de CNA, că piața anticipează prelungirea conflictului.

Europa supralicitează Asia pentru aceleași încărcături de GNL

Necesarul de gaze pentru refacerea stocurilor împinge Europa într-o competiție directă cu Asia.

Presiunea este amplificată de incertitudinile privind exporturile Qatarului, unul dintre cei mai mari furnizori de GNL din lume. Secretarul general al IGU a comparat situația cu șocul energetic care a urmat invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, dar a subliniat că actuala criză afectează simultan mai multe regiuni.

Piața înregistrează și o scădere pe termen scurt a consumului. „Există o anumită distrugere pe termen scurt a cererii.”

Interdicția asupra GNL rusesc adaugă un risc din ianuarie

Europa intenționează să interzică importurile de GNL rusesc începând din ianuarie. Încărcăturile care se îndreaptă în prezent spre piața europeană ar putea găsi cumpărători alternativi, posibil la prețuri mai mici.

O perturbare a acestor fluxuri ar adăuga presiune unei piețe deja afectate de temerile privind aprovizionarea din Orientul Mijlociu. Restrângerea simultană a opțiunilor de import complică efortul Europei de a echilibra securitatea energetică, accesibilitatea energiei și obiectivele climatice.

Cerințele europene ar putea fi ajustate fără schimbarea țintelor climatice

Ydreos consideră că unele cerințe de implementare ar putea fi relaxate, fără renunțarea la țintele de reducere a emisiilor. „Suntem în favoarea reglementărilor, dar acestea trebuie să fie realizabile, practice și să stimuleze conformarea”, a declarat secretarul general al IGU pentru Reuters.

El a avertizat că, dacă regulile fac conformarea extrem de dificilă, furnizorii își vor putea direcționa produsul către alte regiuni, reducând opțiunile disponibile pentru piața europeană.

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