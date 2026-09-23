Îngrășămintele cu azot se scumpesc chiar cu cerere redusă. Gazele sunt la 73 euro/MWh

Prețurile îngrășămintelor cu azot continuă să crească în Europa, deși comercianții și fermierii cumpără prudent, potrivit agrarheute. Gazele naturale mai scumpe majorează costurile producătorilor europeni, iar oferta limitată poate amplifica scumpirile dacă cererea își revine.

Gazele europene au depășit temporar 80 euro/MWh, după care au coborât în ultimele zile la aproximativ 73 euro/MWh, odată cu petrolul. În iunie, nivelul era de puțin peste 30 euro/MWh. Diferența apasă direct asupra costurilor de producție și îndepărtează perspectiva ieftinirii îngrășămintelor.

Scăderea gazelor nu aduce o reducere reală a costurilor

Depozitele europene de gaze sunt umplute în proporție de 69%, față de media de 85% din ultimii cinci ani. Acest nivel menține presiunea asupra producției de îngrășăminte cu azot, chiar dacă prețul gazelor s-a retras de la maximul recent.

Navele de gaz natural lichefiat (GNL) și petrolierele găsesc mai multe căi pentru a părăsi regiunea Golfului, fie prin conducte, fie prin transferarea încărcăturilor de la o navă la alta în largul coastelor Omanului. Piața a eliminat astfel o parte din prima de risc inclusă în prețuri, dar nu anticipează creșterea fluxurilor de gaze.

Perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea și susține prețurile internaționale ale ureei. Perspectiva unei soluționări rapide a conflictului rămâne îndepărtată.

Gazele europene influențează mai puțin ureea decât KAS sau azotatul de amoniu, deoarece cea mai mare parte a ureei este importată. Prețul său depinde în principal de disponibilitatea rutelor de transport, iar regiunea Golfului asigură aproximativ o treime din comerțul maritim mondial cu acest produs.

India și Brazilia măresc concurența pentru uree

Ureea din Egipt pentru încărcare în octombrie este oferită la 517 USD pe tonă FOB. Prețul este cu 10-15 USD pe tonă peste cel de săptămâna trecută și cu aproape 80 USD pe tonă mai mare decât la jumătatea lunii august.

India a lansat o licitație pentru 1,7 milioane de tone de uree, potrivit AgroIntel. Ofertele trebuie depuse până la 7 octombrie și menținute valabile până la 15 octombrie, iar navele cu cantitățile contractate trebuie să plece din porturile de încărcare cel târziu la 15 decembrie 2026.

Brazilia a revenit între cumpărătorii de îngrășăminte cu azot înaintea campaniei de semănat la soia și porumb. Concurența dintre importatorii mari contribuie la menținerea prețurilor ridicate, în timp ce piața europeană rămâne marcată de achiziții prudente.

Prețurile evoluează diferit în funcție de produs

Aproape toate îngrășămintele cu azot s-au scumpit în ultima perioadă, însă nivelurile și factorii de cost diferă între produse:

Ureea costă 640 euro pe tonă în porturile germane de import, puțin sub nivelul din săptămâna precedentă.

Soluția de azot AHL a urcat cu 30 euro pe tonă în ultimele 10 zile, până la aproximativ 440 euro pe tonă. Oferta rămâne limitată, iar reculul gazelor nu schimbă disponibilitatea până la sfârșitul iernii.

KAS s-a scumpit cu 25 euro pe tonă față de săptămâna trecută și a ajuns la 450 euro pe tonă.

Prețurile DAP și TSP au avut variații reduse. DAP costă 910 euro pe tonă în porturile germane de import.

Clorura de potasiu se menține la 310 euro pe tonă, pe fondul cererii scăzute.

DAP și TSP depind de costurile fosfatului, sulfului și amoniacului, dar și de fluxurile de aprovizionare din regiunea Golfului și din China, care rămân restricționate. Scăderea recentă a gazelor are, prin urmare, un efect redus asupra acestor produse.

Clorura de potasiu are o structură diferită de aprovizionare. Transporturile nu trec prin regiunea Golfului, iar prețul nu depinde de gaze, astfel că nici scumpirea îngrășămintelor cu azot, nici relaxarea pieței gazelor nu îi modifică nivelul actual.

Cererea europeană rămâne foarte redusă în această toamnă, deoarece multe exploatații amână sau restrâng fertilizarea de bază. Oferta limitată lasă însă piața expusă unor creșteri mai puternice de preț dacă achizițiile reîncep.