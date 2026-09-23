Daniel Dăianu avertizează că alegerile anticipate pot duce la retrogradarea ratingului României

Intrarea României într-o perioadă de alegeri anticipate poate duce la retrogradarea ratingului suveran, a avertizat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, potrivit Știri pe surse. El consideră că prima urgență a țării este formarea unui guvern.

Declarațiile au fost făcute la a doua ediție a conferinței NewMoney Talks „Indexul Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP”. Dăianu a calificat drept un eșec faptul că România a ajuns în ultima decadă din septembrie fără un guvern.

S&P urmărește guvernul și bugetul pentru 2027

Președintele Consiliului Fiscal estimează că S&P nu se va grăbi să reducă ratingul României. În evaluarea sa, agenția urmărește formarea guvernului, construcția bugetului pentru 2027 și continuarea ajustării fiscal-bugetare începute după situația din 2025.

Alegerile anticipate ar prelungi incertitudinea cu luni

Dăianu a atras atenția că alegerile anticipate nu pot fi organizate într-o săptămână, ci necesită luni. Începerea acestui proces înaintea formării unui guvern ar putea determina o retrogradare a ratingului.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul, are nevoie de sprijinul PSD, a afirmat Dăianu. Președintele Consiliului Fiscal apreciază că retorica lui Mureșan nu a fost orientată spre obținerea acestui sprijin și a făcut distincția între activitatea politică de la Bruxelles și cea din România.

Economia ar putea trece de la recesiune la creștere

România ar putea încheia acest an cu o recesiune de 1%, a estimat Daniel Dăianu. Pentru anul viitor, el anticipează o creștere economică de 2%.