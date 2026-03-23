Elon Musk a confirmat că Tesla și SpaceX vor colabora pentru a construi o fabrică de cipuri în Austin, Texas. Proiectul, denumit „Terafab”, este destinat exclusiv dezvoltării inteligenței artificiale și a roboților, o mișcare strategică pentru a accelera ambițiile miliardarului în acest domeniu.

Ambiții de ordinul terawaților

Noua unitate va fi echipată pentru a produce o gamă largă de cipuri. Aici intră și tehnologii avansate de până la doi nanometri. Pe termen lung, ambițiile sunt uriașe, Musk vizând o capacitate de procesare de ordinul unui terawatt anual pentru a susține proiectele sale de AI. Iar planurile merg și mai departe, cu dezvoltarea unor cipuri capabile să susțină între 100 și 200 de gigawați pe Pământ și până la un terawatt în spațiu. E drept că, pentru moment, nu a fost oferit un calendar concret pentru implementare.

O necesitate strategică

Dar de ce această mișcare? La prima vedere, pare o investiție colosală. Numai că inițiativa vine în contextul în care miliardarul critică deschis ritmul industriei de semiconductori. Musk consideră acest ritm insuficient pentru a ține pasul cu cererea explozivă generată de inteligența artificială. dezvoltarea unei fabrici proprii devine o necesitate strategică pentru a nu depinde de alții.

Viziune sau fantezie?

Proiectul se înscrie, de fapt, într-o viziune mult mai amplă. Aceasta include chiar și ideea construirii unor centre de date direct în spațiu, o propunere considerată de unii experți drept mult prea ambițioasă. V-ați gândit vreodată cum ar arăta așa ceva? Si totuși, Musk are un istoric de proiecte vizionare, chiar dacă unele dintre ele (să fim serioși, nu toate i-au ieșit) nu s-au concretizat conform planurilor inițiale.

Detaliile concrete lipsesc.

Până la operaționalizarea fabricii, informațiile esențiale privind investiția totală, calendarul exact al construcției și capacitatea finală de producție rămân, pentru moment, neclare.