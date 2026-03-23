Leonid Radvinski, antreprenorul de origine ucraineană care a transformat OnlyFans într-un colos financiar, a încetat din viață la doar 43 de ani. Anunțul a fost făcut luni de un purtător de cuvânt al companiei, care a confirmat că miliardarul a pierdut lupta cu o boală necruțătoare.

Un deces neașteptat

Vestea a venit ca un șoc în lumea afacerilor online. Reprezentantul OnlyFans a oferit o declarație scurtă, dar clară, pentru publicația Forbes, confirmând cauza decesului.

„A murit în pace după o lungă luptă cu cancerul”, a transmis purtătorul de cuvânt. Radvinski era cunoscut pentru discreția sa, evitând aparițiile publice și interviurile, ceea ce face ca detaliile despre boala sa să fie aproape inexistente.

Imperiul financiar din spatele OnlyFans

Radvinski a preluat OnlyFans în 2018 și, sub conducerea sa, platforma a explodat, mai ales în timpul pandemiei de Covid-19, devenind o afacere extrem de profitabilă axată pe conținut pentru adulți.

Și ce afacere, pe bune!

În 2024, site-ul îi aducea personal un profit de 1,9 milioane de dolari pe zi. Da, ați citit bine, pe zi. Averea sa netă la momentul decesului era estimată la 4,7 miliarde de dolari, cifră care l-a plasat pe locul 869 în topul celor mai bogați oameni din lume. Iar în clasamentul Forbes 400 al celor mai înstăriți americani, el ocupa poziția 181 în 2025.

Cifrele unei afaceri de succes

Dincolo de averea personală, compania este un gigant.

Platforma a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, în condițiile în care utilizatorii au cheltuit pe site nu mai puțin de 7,2 miliarde de dolari. De-a lungul anilor, Radvinski și-a plătit dividende totale în valoare de 1,8 miliarde de dolari, o sumă care arată profitabilitatea uriașă a modelului de business.

Un trecut controversat și planuri de viitor

Deși era un om discret, cariera sa timpurie nu a fost lipsită de controverse, fiind asociat cu site-uri web care pretindeau că oferă acces la conținut pornografic ce ar fi implicat minori sau bestialitate.

Numai că o investigație Forbes nu a găsit dovezi concrete că acele site-uri ar fi găzduit efectiv astfel de materiale ilegale. Se pare că modelul de afaceri era diferit, Radvinski câștigând bani din fiecare clic pe care utilizatorii îl făceau, fiind redirecționați.

Recent, apăruseră informații conform cărora miliardarul era în discuții avansate pentru vânzarea OnlyFans. Tranzacția (care acum este, clar, incertă) era evaluată la o sumă colosală de 8 miliarde de dolari, o dovadă a valorii pe care a reușit să o construiască în doar câțiva ani.