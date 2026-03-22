Statele Unite au resursele financiare necesare pentru a susține un război împotriva Iranului fără a fi nevoie de majorări de taxe. Declarația a fost făcută de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, care a dat asigurări că bugetul face față situației, în ciuda costurilor zilnice uriașe.

Bani sunt, dar pentru ce?

Secretarul Trezoreriei a declarat tranșant pentru NBC News: „avem destui bani pentru a finanța acest război”. Dar cum rămâne cu solicitarea Pentagonului pentru un buget suplimentar estimat la 200 de miliarde de dolari? E drept că lucrurile stau puțin diferit aici. Bessent a explicat că acei bani ar fi destinați, de fapt, capacităților militare viitoare, nu conflictului curent.

Iar oficialul a ținut să adauge: „Președintele Trump a consolidat armata, așa cum a făcut-o în primul său mandat, așa cum face acum în al doilea mandat, și vrea să se asigure că armata va fi bine aprovizionată în viitor”. totusi, Bessent nu a confirmat în mod direct cifra de 200 de miliarde de dolari vehiculată.

Opoziție puternică în Congres

Această cerere de finanțare suplimentară nu e deloc primită cu brațele deschise. Se confruntă cu o opoziție puternică în Congres, unde atât democrații, cât și unii republicani pun la îndoială necesitatea ei, mai ales după alocările masive pentru apărare din anul precedent. Până la urmă, de unde atâta nevoie de bani, se întreabă mulți aleși.

Costuri de 500 de milioane de dolari pe zi

Dincolo de declarațiile politice, cifrele de pe teren sunt amețitoare. Conflictul generează cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de dolari în fiecare zi. Analiștii estimează că totalul a depășit deja, cel mai probabil, 18 miliarde de dolari.

Iar asta nu e tot.

La doar o săptămână de la începerea operațiunilor comune americano-israeliene, oficialii Pentagonului au informat Congresul, într-un briefing confidențial, că războiul costase deja peste 11,3 miliarde de dolari în primele șase zile. Numai că estimarea respectivă (limitată în principal la costul munițiilor) nu includea toate cheltuielile. Costuri esențiale precum desfășurarea de trupe, îngrijirea personalului rănit sau înlocuirea echipamentelor militare pierdute nu ar fi fost pe deplin contabilizate în acel prim calcul.