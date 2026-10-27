Dividendul HSBC aprobat la 27 octombrie 2026 este de 0,10 dolari brut pentru fiecare acțiune ordinară. Plata este programată pentru 17 decembrie. Banca a anunțat și că intenționează să își cumpere acțiuni de până la 1 miliard de dolari, însă acești bani nu sunt împărțiți automat între acționari.

Acțiunile au scăzut la bursă după publicarea rezultatelor trimestriale. Un acționar care păstrează titlurile poate încasa dividendul dacă îndeplinește condițiile de plată, dar răscumpărarea nu îi garantează că prețul acțiunilor va reveni la nivelul de dinaintea scăderii.

Cine primește dividendul și când intră banii

Acțiunile ordinare cumpărate începând cu 5 noiembrie 2026 se tranzacționează fără dreptul la acest dividend. HSBC ia în calcul acționarii înregistrați la 6 noiembrie, potrivit calendarului de plată publicat la 27 octombrie. Dividendul anterior, plătit la 25 septembrie 2026, a fost tot de 0,10 dolari pe acțiune.

Un ADS, adică un titlu tranzacționat în SUA care reprezintă cinci acțiuni ordinare, are un dividend brut de 0,50 dolari. Pentru plata în bani, depozitarul percepe 0,005 dolari pe ADS. În cazul acestor titluri, tranzacționarea fără drept la dividend începe la 6 noiembrie 2026.

Cât rămâne după impozitul din România

Pentru un rezident fiscal român, dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026 sunt impozitate cu 16%. Aplicat doar la dividendul brut de 0,10 dolari, acest procent lasă, orientativ, 0,084 dolari pe acțiune. Suma primită efectiv poate fi diferită după schimbul valutar și comisioane. În funcție de veniturile din investiții și din alte surse luate împreună, poate fi datorată și contribuția la sănătate.

Dividendul din străinătate se declară în România prin declarația unică. Pentru venitul primit în 2026, termenul de declarare și de plată este 25 mai 2027, potrivit regulii ANAF privind veniturile din dividende obținute din străinătate.

De ce cumpărarea de acțiuni nu acoperă scăderea

HSBC intenționează să cheltuiască cel mult 1 miliard de dolari pentru a cumpăra propriile acțiuni de pe piață. Acționarul primește bani din acest program numai dacă își vinde acțiunile în piață; programul nu este o a doua plată de dividend. Banca urmărește să îl încheie până la anunțarea rezultatelor pentru întregul an 2026. Programul precedent, tot de 1 miliard de dolari, s-a încheiat la 28 septembrie 2026, după răscumpărarea a 48.657.102 acțiuni pentru anulare.

Rezultatele publicate de HSBC pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026 arată venituri și profit mai mari decât în același trimestru din 2025:

Indicator, miliarde de dolari Trimestrul III 2025 Trimestrul III 2026 Venituri 17,788 18,620 Profit înainte de impozitare 7,295 9,632

Profitul din 2026 a fost ajutat și de faptul că nu s-a repetat o cheltuială de 1,4 miliarde de dolari pentru probleme juridice, înregistrată în trimestrul III din 2025. Creșterea profitului nu stabilește însă prețul la care se vor tranzacționa acțiunile.

Pașii pentru deținătorii de acțiuni

Deținătorul verifică în contul de la broker dacă are acțiuni ordinare sau ADS-uri și ce dată se aplică titlurilor sale.

După plata programată pentru 17 decembrie 2026, verifică suma intrată și păstrează extrasul brokerului, inclusiv eventualele comisioane.

Dacă este rezident fiscal român, include dividendul primit în declarația unică pentru veniturile din 2026 și verifică dacă veniturile sale cumulate atrag și contribuția la sănătate.