Președintele Donald Trump analizează posibilitatea de a autoriza o operațiune militară extrem de riscantă. Miza? Extragerea a aproape 450 de kilograme de uraniu de pe teritoriul iranian. O astfel de misiune ar implica prezența trupelor americane în Iran pentru mai multe zile, poate chiar mai mult.

Decizia finală, încă în așteptare

Pentru moment, Trump nu a decis dacă va autoriza sau nu misiunea. totusi, el rămâne deschis planului, considerând că l-ar ajuta să-și atingă obiectivul principal: împiedicarea Iranului de a dezvolta arme nucleare. Mai mult, președintele și-a încurajat consilierii să facă presiuni asupra Teheranului pentru a preda uraniul în schimbul încheierii războiului. Surse apropiate acestuia susțin că Trump a fost ferm în discuțiile cu aliații, insistând că iranienii nu pot păstra acest material.

Casa Albă a transmis o poziție oficială prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. „Este sarcina Pentagonului să facă pregătiri pentru a-i oferi comandantului suprem cât mai multe opțiuni. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie”, a declarat aceasta.

Iar Trump a fost cât se poate de direct duminică seara, spunându-le reporterilor că Iranul trebuie să facă ce vrea SUA, altfel „nu va mai exista o țară”. Referindu-se la materialul nuclear, a adăugat tăios: „Ne vor da praful nuclear”.

Ce cantitate de uraniu deține Iranul

Hai să vedem ce e, de fapt, în joc. Potrivit estimărilor de anul trecut, înainte de atacurile SUA și Israelului din iunie 2025, Teheranul deținea peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și aproape 200 de kilograme de uraniu îmbogățit la 20%. Acest material poate fi transformat relativ ușor în uraniu de calitate militară, adică la o puritate de 90%.

Cel mai probabil, stocul se află în două locații care au fost deja atacate vara trecută: un tunel subteran din complexul nuclear de la Isfahan și un depozit de la Natanz. Experții avertizează că Iranul dispune încă de centrifuge pentru îmbogățire și are capacitatea de a construi un nou sit subteran.

O operațiune de coșmar

O tentativă de a confisca uraniul prin forță ar fi extrem de complexă și periculoasă. V-ați imaginat vreodată cum se transportă uraniu dintr-o zonă de război? Forțele speciale americane ar trebui să ajungă la locații sub un tir constant de rachete și drone iraniene. Odată ajunse acolo, ar trebui să securizeze perimetrul pentru ca inginerii, cu echipamente de excavare, să poată căuta printre dărâmături, verificând existența minelor sau a capcanelor explozive.

Extragerea propriu-zisă ar necesita o echipă de elită, special pregătită pentru manipularea materialelor radioactive. Uraniul este, cel mai probabil, depozitat în 40-50 de cilindri speciali, asemănători buteliilor de oxigen folosite de scafandri (o imagine destul de plastică pentru un material atât de periculos). Richard Nephew, cercetător la Universitatea Columbia și fost negociator nuclear cu Iranul, a explicat că acești cilindri trebuie plasați în containere de transport, ceea ce necesită mai multe camioane. Dacă nu există un aerodrom disponibil, ar trebui improvizat unul.

Întreaga operațiune ar putea dura zile sau chiar o săptămână.

„Nu este o operațiune de tip intrare și ieșire rapidă”, a punctat generalul în retragere Joseph Votel.

Opțiunile Pentagonului

Numai că armata americană pregătește și alte scenarii, inclusiv poziționarea în regiune a unor unități de reacție rapidă ale pușcașilor marini și parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată. Acestea ar putea ocupa locații strategice, cum ar fi o insulă din sudul Iranului. Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în regiune pentru a-i oferi președintelui mai multe opțiuni de acțiune.

Întrebat la începutul lunii ce intenționează SUA să facă în legătură cu uraniul iranian, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a sugerat că armata are soluții. „Avem o gamă de opțiuni, inclusiv posibilitatea ca Iranul să decidă să renunțe la ele… Nu voi spune lumii ce suntem dispuși să facem sau până unde suntem dispuși să mergem, dar avem opțiuni, cu siguranță”, a declarat Hegseth pe 13 martie.

Potrivit oficialilor americani, Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu. Pentru a deveni o putere nucleară, ar trebui să-l aducă la nivel de armă și să construiască un focos. Mai mult, Teheranul nu deține o rachetă balistică intercontinentală capabilă să lovească SUA, dar ar putea avea zeci de astfel de rachete până în 2035, dacă își adaptează vehiculul de lansare spațială, conform unei estimări de anul trecut a serviciilor de informații de la Pentagon.